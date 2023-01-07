https://sputniknews.com.tr/20230107/dilek-sabanci-yanlis-anlasildim-kamuoyundan-cok-ozur-diliyorum-1065487395.html
Dilek Sabancı: Yanlış anlaşıldım, kamuoyundan çok özür diliyorum
Dilek Sabancı: Yanlış anlaşıldım, kamuoyundan çok özür diliyorum
Radyo Sputnik’te yayınlanan Meliha Okur ile Anlat Bana programına katılan iş insanı Dilek Sabancı, ‘50-100 milyon dolarla rahat rahat yaşarsınız’ yönündeki... 07.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-07T16:20+0300
2023-01-07T16:20+0300
2023-01-07T16:20+0300
türkiye
dilek sabancı
meliha okur
radyo sputnik
anlat bana
ekonomi
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4 Ocak’ta Radyo Sputnik’te katıldığı Meliha Okur ile Anlat Bana programındaki sözleri ile gündeme gelen Özel Olimpiyatlar Organizasyonu Başkanı, VİSTA Turizm Yönetim Kurulu Başkanı, Serebral Palsi Merkezi Başkanı ve iş insanı Dilek Sabancı, tekrar katıldığı Radyo Sputnik’te “Yanlış anlaşılmaya sebep olduğum için kamuoyundan çok özür diliyorum” dedi.Sabancı, Okur’un, “Bir insanın rahat yaşayabilmesi için ne kadar para gerekli?” sorusuna verdiği “50-100 milyon dolarla rahat rahat yaşarsınız” cevabı ile sosyal medyanın gündemine oturmuştu.“Maalesef doğru anlaşılmadım” diyen Sabancı, şu ifadeleri kullandı:“Bunu açıklamak gerekirse; Meliha Okur’un programına katılarak söyleşi sırasında verdiğim bir yanıt, maalesef arzu etmediğim bir sonuç ortaya çıkardı. Ben ilgili soruya yanıt verirken bazı rakamlar telaffuz ettim. Bu, 1-2 milyon liranın ihtiyaçlara yetebileceğini anlatmaya çalışmaktı. Ancak ben bunu sehven başka bir para cinsi ile ifade ettim. Ama ben Türkiye’de pek çok insanın bu seviyede bir kazanç elde edemediğini biliyorum. Bu durumu en iyi bilen insanlardan biriyim. Bu farkı kapatabilmek için onlarca yıldır dezavantajlı grupların sorunlarının çözümü için ben ve ailem çalışıyoruz. Programda hayırseverliği anlatırken bunları söylemek istemiştim, esas amacım buydu. Ancak yanlış ifade ettim, konu da yanlış yerlere gitti. Yanlış anlaşılmaya sebep olduğum için kamuoyundan çok özür diliyorum. Ben hiç böyle bir insan değilim ve beni böyle tanımalarını istemem. Bugüne kadar olduğu gibi bundan böyle de elimden geldiğince dezavantajlı kesimlere yardım etmeye devam edeceğim. Yanlış anlaşılmanın böylece kalkacağını düşünüyorum. Beni herkes çok mütevazi olarak tanır” dedi.
https://sputniknews.com.tr/20230104/is-insani-dilek-sabanci-rol-model-odulune-adayim-1065466089.html
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dilek sabancı, meliha okur, radyo sputnik, anlat bana, ekonomi
dilek sabancı, meliha okur, radyo sputnik, anlat bana, ekonomi
Dilek Sabancı: Yanlış anlaşıldım, kamuoyundan çok özür diliyorum
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Radyo Sputnik’te yayınlanan Meliha Okur ile Anlat Bana programına katılan iş insanı Dilek Sabancı, ‘50-100 milyon dolarla rahat rahat yaşarsınız’ yönündeki sözlerinin yanlış anlaşıldığını belirterek, “Buna sebep olduğum için kamuoyundan çok özür diliyorum” dedi.
4 Ocak’ta Radyo Sputnik’te katıldığı Meliha Okur ile Anlat Bana programındaki sözleri ile gündeme gelen Özel Olimpiyatlar Organizasyonu Başkanı, VİSTA Turizm Yönetim Kurulu Başkanı, Serebral Palsi Merkezi Başkanı ve iş insanı Dilek Sabancı, tekrar katıldığı Radyo Sputnik’te “Yanlış anlaşılmaya sebep olduğum için kamuoyundan çok özür diliyorum” dedi.
Sabancı, Okur’un, “Bir insanın rahat yaşayabilmesi için ne kadar para gerekli?” sorusuna verdiği “50-100 milyon dolarla rahat rahat yaşarsınız” cevabı ile sosyal medyanın gündemine oturmuştu.
“Maalesef doğru anlaşılmadım” diyen Sabancı, şu ifadeleri kullandı:
“Bunu açıklamak gerekirse; Meliha Okur’un programına katılarak söyleşi sırasında verdiğim bir yanıt, maalesef arzu etmediğim bir sonuç ortaya çıkardı. Ben ilgili soruya yanıt verirken bazı rakamlar telaffuz ettim. Bu, 1-2 milyon liranın ihtiyaçlara yetebileceğini anlatmaya çalışmaktı. Ancak ben bunu sehven başka bir para cinsi ile ifade ettim. Ama ben Türkiye’de pek çok insanın bu seviyede bir kazanç elde edemediğini biliyorum. Bu durumu en iyi bilen insanlardan biriyim. Bu farkı kapatabilmek için onlarca yıldır dezavantajlı grupların sorunlarının çözümü için ben ve ailem çalışıyoruz. Programda hayırseverliği anlatırken bunları söylemek istemiştim, esas amacım buydu. Ancak yanlış ifade ettim, konu da yanlış yerlere gitti. Yanlış anlaşılmaya sebep olduğum için kamuoyundan çok özür diliyorum. Ben hiç böyle bir insan değilim ve beni böyle tanımalarını istemem. Bugüne kadar olduğu gibi bundan böyle de elimden geldiğince dezavantajlı kesimlere yardım etmeye devam edeceğim. Yanlış anlaşılmanın böylece kalkacağını düşünüyorum. Beni herkes çok mütevazi olarak tanır” dedi.