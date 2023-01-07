https://sputniknews.com.tr/20230107/david-beckhamin-oglu-romeo-brentfordun-b-takimina-katildi-1065479901.html

David Beckham'ın oğlu Romeo, Brentford'un B takımına katıldı

David Beckham'ın oğlu Romeo, Brentford'un B takımına katıldı

Eski İngiliz futbolcu David Beckham'ın oğlu Romeo, sezon sonuna kadar Premier Lig ekibi Brentford'un B takımında kiralık olarak forma giyecek. 07.01.2023, Sputnik Türkiye

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spor

david beckham

premier lig

brentford

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Premier Lig ekibi Brentford, Romeo Beckham'ı B takımına kiralık olarak transfer etti.2021 yılından bu yana babasının ortağı olduğu MLS ekibi Inter Miami'nin kadrosunda yer alan 20 yaşındaki Romeo, geçen sezon MLS Next Pro'da Inter Miami II formasıyla 20 maçta 2 gol attı ve 10 asist yaptı.Brentford B Takımı Teknik Direktörü Neil MacFarlane, "Bize geldiğinden bu yana Romeo'dan çok memnunuz. Romeo kendini çok geliştirdi. Standartlarını, saha içi ve dışında sergilediği davranışları beğeniyorum" diye konuştu.Romeo Beckham, daha önce de Arsenal'ın akademisinde forma giymişti.

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david beckham, premier lig, brentford