https://sputniknews.com.tr/20230107/david-beckhamin-oglu-romeo-brentfordun-b-takimina-katildi-1065479901.html
David Beckham'ın oğlu Romeo, Brentford'un B takımına katıldı
David Beckham'ın oğlu Romeo, Brentford'un B takımına katıldı
Eski İngiliz futbolcu David Beckham'ın oğlu Romeo, sezon sonuna kadar Premier Lig ekibi Brentford'un B takımında kiralık olarak forma giyecek. 07.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-07T04:27+0300
2023-01-07T04:27+0300
2023-01-07T04:38+0300
spor
david beckham
premier lig
brentford
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Premier Lig ekibi Brentford, Romeo Beckham'ı B takımına kiralık olarak transfer etti.2021 yılından bu yana babasının ortağı olduğu MLS ekibi Inter Miami'nin kadrosunda yer alan 20 yaşındaki Romeo, geçen sezon MLS Next Pro'da Inter Miami II formasıyla 20 maçta 2 gol attı ve 10 asist yaptı.Brentford B Takımı Teknik Direktörü Neil MacFarlane, "Bize geldiğinden bu yana Romeo'dan çok memnunuz. Romeo kendini çok geliştirdi. Standartlarını, saha içi ve dışında sergilediği davranışları beğeniyorum" diye konuştu.Romeo Beckham, daha önce de Arsenal'ın akademisinde forma giymişti.
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MIA „Rosiya Segodnya“
david beckham, premier lig, brentford
david beckham, premier lig, brentford
David Beckham'ın oğlu Romeo, Brentford'un B takımına katıldı
04:27 07.01.2023 (güncellendi: 04:38 07.01.2023) Abone ol
Eski İngiliz futbolcu David Beckham'ın oğlu Romeo, sezon sonuna kadar Premier Lig ekibi Brentford'un B takımında kiralık olarak forma giyecek.
Premier Lig ekibi Brentford, Romeo Beckham'ı B takımına kiralık olarak transfer etti.
2021 yılından bu yana babasının ortağı olduğu MLS ekibi Inter Miami'nin kadrosunda yer alan 20 yaşındaki Romeo, geçen sezon MLS Next Pro'da Inter Miami II formasıyla 20 maçta 2 gol attı ve 10 asist yaptı.
Brentford B Takımı Teknik Direktörü Neil MacFarlane, "Bize geldiğinden bu yana Romeo'dan çok memnunuz. Romeo kendini çok geliştirdi. Standartlarını, saha içi ve dışında sergilediği davranışları beğeniyorum" diye konuştu.
Romeo Beckham, daha önce de Arsenal'ın akademisinde forma giymişti.