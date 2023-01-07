https://sputniknews.com.tr/20230107/cumhurbaskani-erdogandan-helal-akreditasyon-kurumuna-atama-1065480030.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Helal Akreditasyon Kurumu'na atama
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Helal Akreditasyon Kurumu'na atama
Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, Ercan Hacıfazlıoğlu, Hakkı Karabörklü ve Oğuzhan Efe, Helal Akreditasyon Kurumu Yönetim Kurulu üyeliğine atandı. 07.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-07T04:39+0300
2023-01-07T04:39+0300
2023-01-07T04:39+0300
türkiye
recep tayyip erdoğan
helal akreditasyon kurumu (hak)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e5/0c/04/1051433845_0:0:2000:1125_1920x0_80_0_0_1407e26ebe2d66743831eb1b9710a41d.jpg
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Resmi Gazete'de bugün yayınlanan kararı ile Helal Akreditasyon Kurumu Yönetim Kurulu'na 3 kişi atadı.Kararda, şu ifadelere yer verildi:
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e5/0c/04/1051433845_250:0:1750:1125_1920x0_80_0_0_61acb511ca3ca04cd9ca24f9b0d5067a.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
recep tayyip erdoğan, helal akreditasyon kurumu (hak)
recep tayyip erdoğan, helal akreditasyon kurumu (hak)
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Helal Akreditasyon Kurumu'na atama
Abone ol
Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, Ercan Hacıfazlıoğlu, Hakkı Karabörklü ve Oğuzhan Efe, Helal Akreditasyon Kurumu Yönetim Kurulu üyeliğine atandı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Resmi Gazete'de bugün yayınlanan kararı ile Helal Akreditasyon Kurumu Yönetim Kurulu'na 3 kişi atadı.
Kararda, şu ifadelere yer verildi:
Helal Akreditasyon Kurumunda açık bulunan Yönetim Kurulu üyeliklerine, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri ile 4 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 178'inci maddesi gereğince Ercan Hacıfazlıoğlu, Hakkı Karabörklü ve Oğuzhan Efe atanmıştır."