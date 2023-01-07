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https://sputniknews.com.tr/20230107/cumhurbaskani-erdogandan-helal-akreditasyon-kurumuna-atama-1065480030.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Helal Akreditasyon Kurumu'na atama
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Helal Akreditasyon Kurumu'na atama
Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, Ercan Hacıfazlıoğlu, Hakkı Karabörklü ve Oğuzhan Efe, Helal Akreditasyon Kurumu Yönetim Kurulu üyeliğine atandı. 07.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-07T04:39+0300
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türkiye
recep tayyip erdoğan
helal akreditasyon kurumu (hak)
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Resmi Gazete'de bugün yayınlanan kararı ile Helal Akreditasyon Kurumu Yönetim Kurulu'na 3 kişi atadı.Kararda, şu ifadelere yer verildi:
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recep tayyip erdoğan, helal akreditasyon kurumu (hak)
recep tayyip erdoğan, helal akreditasyon kurumu (hak)

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Helal Akreditasyon Kurumu'na atama

04:39 07.01.2023
© AACumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan - İmza
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan - İmza - Sputnik Türkiye, 1920, 07.01.2023
© AA
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Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, Ercan Hacıfazlıoğlu, Hakkı Karabörklü ve Oğuzhan Efe, Helal Akreditasyon Kurumu Yönetim Kurulu üyeliğine atandı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Resmi Gazete'de bugün yayınlanan kararı ile Helal Akreditasyon Kurumu Yönetim Kurulu'na 3 kişi atadı.
Kararda, şu ifadelere yer verildi:
Helal Akreditasyon Kurumunda açık bulunan Yönetim Kurulu üyeliklerine, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri ile 4 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 178'inci maddesi gereğince Ercan Hacıfazlıoğlu, Hakkı Karabörklü ve Oğuzhan Efe atanmıştır."
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