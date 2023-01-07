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https://sputniknews.com.tr/20230107/cumhurbaskani-erdogan-sayin-putin-kumluca-domatesi-konusundaki-ricamizi-sag-olsun-kirmadi-1065487366.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sayın Putin, Kumluca domatesi konusundaki ricamızı sağ olsun kırmadı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sayın Putin, Kumluca domatesi konusundaki ricamızı sağ olsun kırmadı
Kumluca'da konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile olan bir konuşmasını aktararak, "Sayın Putin'e dedim ki, 'Bizim... 07.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-07T16:30+0300
2023-01-07T16:31+0300
politika
recep tayyip erdoğan
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Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:Sel afetinin başladığı andan itibaren elimizdeki tüm imkanlarla sahaya indik.Sel felaketinin başladığı andan itibaren sahadaydık, toplam 171 milyon lira ve gıda malzemeleri bölgeye gönderildi.Büyüklerimiz 'dere yatağında akar' der. Onun için dereyi yatağından saptırmamak lazım. Bırak yatağında aksın.Sayın Putin'e dedim ki, 'Bizim Kumlucamız var. Buranın bir özelliği var. Burası adeta bir domates memleketi gibidir. Beni Kumlucalılara mahcup etme.' Sağ olsun o da bu ricamızı kırmadı. Zaman zaman kesilmeler oluyor ya ondan sonra tekrar önü açılan domates ihracatında bunları gördük.
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recep tayyip erdoğan
recep tayyip erdoğan

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sayın Putin, Kumluca domatesi konusundaki ricamızı sağ olsun kırmadı

16:30 07.01.2023 (güncellendi: 16:31 07.01.2023)
© AACumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulundu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulundu. - Sputnik Türkiye, 1920, 07.01.2023
© AA
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Kumluca'da konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile olan bir konuşmasını aktararak, "Sayın Putin'e dedim ki, 'Bizim Kumlucamız var. Buranın bir özelliği var. Burası adeta bir domates memleketi gibidir. Beni Kumlucalılara mahcup etme.' Sağ olsun o da bu ricamızı kırmadı" dedi.
Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:
Sel afetinin başladığı andan itibaren elimizdeki tüm imkanlarla sahaya indik.
Sel felaketinin başladığı andan itibaren sahadaydık, toplam 171 milyon lira ve gıda malzemeleri bölgeye gönderildi.
Büyüklerimiz 'dere yatağında akar' der. Onun için dereyi yatağından saptırmamak lazım. Bırak yatağında aksın.
Sayın Putin'e dedim ki, 'Bizim Kumlucamız var. Buranın bir özelliği var. Burası adeta bir domates memleketi gibidir. Beni Kumlucalılara mahcup etme.' Sağ olsun o da bu ricamızı kırmadı. Zaman zaman kesilmeler oluyor ya ondan sonra tekrar önü açılan domates ihracatında bunları gördük.
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