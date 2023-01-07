https://sputniknews.com.tr/20230107/cumhurbaskani-erdogan-sayin-putin-kumluca-domatesi-konusundaki-ricamizi-sag-olsun-kirmadi-1065487366.html

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sayın Putin, Kumluca domatesi konusundaki ricamızı sağ olsun kırmadı

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sayın Putin, Kumluca domatesi konusundaki ricamızı sağ olsun kırmadı

Kumluca'da konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile olan bir konuşmasını aktararak, "Sayın Putin'e dedim ki, 'Bizim... 07.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-07T16:30+0300

2023-01-07T16:30+0300

2023-01-07T16:31+0300

politika

recep tayyip erdoğan

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Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:Sel afetinin başladığı andan itibaren elimizdeki tüm imkanlarla sahaya indik.Sel felaketinin başladığı andan itibaren sahadaydık, toplam 171 milyon lira ve gıda malzemeleri bölgeye gönderildi.Büyüklerimiz 'dere yatağında akar' der. Onun için dereyi yatağından saptırmamak lazım. Bırak yatağında aksın.Sayın Putin'e dedim ki, 'Bizim Kumlucamız var. Buranın bir özelliği var. Burası adeta bir domates memleketi gibidir. Beni Kumlucalılara mahcup etme.' Sağ olsun o da bu ricamızı kırmadı. Zaman zaman kesilmeler oluyor ya ondan sonra tekrar önü açılan domates ihracatında bunları gördük.

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2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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Sputnik Türkiye

recep tayyip erdoğan