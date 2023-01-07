https://sputniknews.com.tr/20230107/cumhurbaskani-erdogan-kumlucada-sel-felaketinden-etkilenen-zulfiye-ceylani-evinde-ziyaret-etti-1065489849.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan Kumluca'da sel felaketinden etkilenen Zülfiye Ceylan'ı evinde ziyaret etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan Kumluca'da sel felaketinden etkilenen Zülfiye Ceylan'ı evinde ziyaret etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, sel felaketinden etkilenen ve daha önce telefonda da görüştüğü Zülfiye Ceylan'ı evinde ziyaret etti. 07.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-07T20:22+0300
2023-01-07T20:22+0300
2023-01-07T20:26+0300
recep tayyip erdoğan
kumluca
politika
sel
sel felaketi
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Antalya'daki toplu açılış töreninin ardından aralık ayında sel felaketi yaşanan Kumluca ilçesine gitti.Kumluca'da selin etkili olduğu bölgede incelemelerde bulunan Erdoğan, sel felaketinden etkilenen ve daha önce telefonda da görüştüğü Zülfiye Ceylan ile bir süre sohbet etti.'Böyle bir şey beklemiyordum'Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Antalya'nın Kumluca ilçesinde ziyaret ettiği Zülfiye Ceylan, çok mutlu olduğunu söyledi.Erdoğan, Kumluca'da vatandaşa hitap ettikten sonra 12 Aralık 2022'de ilçede yaşanan selde zarar gören pide işletmecisi Zülfiye Ceylan'ı ziyaret etti.Selin yaşandığı dönemde telefonla görüşen ve kendisini evine davet eden Ceylan, bugün Erdoğan'ı önce iş yerinde, sonra evinde ağırladı.Ziyaret sonrası gazetecilere açıklama yapan Ceylan, "Çok mutlu oldum, çok sevindim, mutluluğumu anlatamam. Böyle bir şey beklemiyordum. Allah razı olsun. Yerde karıncayla beraber olan, gönlü alçak Cumhurbaşkanım" dedi.Ziyarette sel döneminde yaşadıklarını anlattığını dile getiren Ceylan, Erdoğan'ın da dertlerine derman olduğunu, taleplerini dinlediğini belirtti.Devletin kendilerine sağladığı imkanları Erdoğan'a aktardığını söyleyen Ceylan, "Cumhurbaşkanı'mı çok sevinçle ve mutlulukla uğurladım. Pide yedirdim, sarma, portakal, mandalina, nar ikram ettim. Memnun ayrıldı buradan. 'Uğurlar olsun' dedik, gitti" diye konuştu.Ceylan'ın, evinin balkonuna Erdoğan'ın fotoğrafı ile Türk bayrağı astığı görüldü.Erdoğan AFAD personeliyle bir araya geldiErdoğan, Antalya'nın Kumluca ilçesindeki sel afetinde görev yapan Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) personeli ile gönüllüleri ziyaret etti.Erdoğan, selin yaşandığı Kumluca'daki incelemelerinin ardından AFAD personeli ve gönüllüleriyle bir araya geldi.Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ziyaretinde İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da eşlik etti.AFAD Başkanı Yunus Sezer, sosyal medya hesabından ziyarete ilişkin yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:
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recep tayyip erdoğan, kumluca, sel, sel felaketi
recep tayyip erdoğan, kumluca, sel, sel felaketi
Cumhurbaşkanı Erdoğan Kumluca'da sel felaketinden etkilenen Zülfiye Ceylan'ı evinde ziyaret etti
20:22 07.01.2023 (güncellendi: 20:26 07.01.2023) Abone ol
Cumhurbaşkanı Erdoğan, sel felaketinden etkilenen ve daha önce telefonda da görüştüğü Zülfiye Ceylan'ı evinde ziyaret etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Antalya'daki toplu açılış töreninin ardından aralık ayında sel felaketi yaşanan Kumluca ilçesine gitti.
Kumluca'da selin etkili olduğu bölgede incelemelerde bulunan Erdoğan, sel felaketinden etkilenen ve daha önce telefonda da görüştüğü Zülfiye Ceylan ile bir süre sohbet etti.
'Böyle bir şey beklemiyordum'
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Antalya'nın Kumluca ilçesinde ziyaret ettiği Zülfiye Ceylan, çok mutlu olduğunu söyledi.
Erdoğan, Kumluca'da vatandaşa hitap ettikten sonra 12 Aralık 2022'de ilçede yaşanan selde zarar gören pide işletmecisi Zülfiye Ceylan'ı ziyaret etti.
Selin yaşandığı dönemde telefonla görüşen ve kendisini evine davet eden Ceylan, bugün Erdoğan'ı önce iş yerinde, sonra evinde ağırladı.
Ziyaret sonrası gazetecilere açıklama yapan Ceylan, "Çok mutlu oldum, çok sevindim, mutluluğumu anlatamam. Böyle bir şey beklemiyordum. Allah razı olsun. Yerde karıncayla beraber olan, gönlü alçak Cumhurbaşkanım" dedi.
Ziyarette sel döneminde yaşadıklarını anlattığını dile getiren Ceylan, Erdoğan'ın da dertlerine derman olduğunu, taleplerini dinlediğini belirtti.
Devletin kendilerine sağladığı imkanları Erdoğan'a aktardığını söyleyen Ceylan, "Cumhurbaşkanı'mı çok sevinçle ve mutlulukla uğurladım. Pide yedirdim, sarma, portakal, mandalina, nar ikram ettim. Memnun ayrıldı buradan. 'Uğurlar olsun' dedik, gitti" diye konuştu.
Ceylan'ın, evinin balkonuna Erdoğan'ın fotoğrafı ile Türk bayrağı astığı görüldü.
Erdoğan AFAD personeliyle bir araya geldi
Erdoğan, Antalya'nın Kumluca ilçesindeki sel afetinde görev yapan Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) personeli ile gönüllüleri ziyaret etti.
Erdoğan, selin yaşandığı Kumluca'daki incelemelerinin ardından AFAD personeli ve gönüllüleriyle bir araya geldi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ziyaretinde İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da eşlik etti.
AFAD Başkanı Yunus Sezer, sosyal medya hesabından ziyarete ilişkin yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:
"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu, Antalya Kumluca'da yaşanan sel afetinde büyük bir gayret ve özveriyle görev yapan AFAD personelimiz ve gönüllülerimiz ile bir araya geldi. Destek ve himayelerinden dolayı şükranlarımızı sunuyoruz."