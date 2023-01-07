https://sputniknews.com.tr/20230107/cumhurbaskani-erdogan-kumlucada-16-kalem-yatirimi-43-milyar-lira-bedelle-hayata-geciriyoruz-1065485177.html

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan seçim mesajı: Önümüzde 5 ayımız var

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan seçim mesajı: Önümüzde 5 ayımız var

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, seçimlere yönelik, "5 ayımız var. 5 ay durmak yok, sandıkları gümbür gümbür patlatmaya hazır mıyız?" açıklamasında bulundu. 07.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-07T13:54+0300

2023-01-07T13:54+0300

2023-01-07T14:31+0300

politika

recep tayyip erdoğan

antalya

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kepez'deki Turgut Özal Spor Salonu önünde Antalya Toplu Açılış Töreni'nde konuşuyor.Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:"Dere yataklarına yapılan müdahalelerin yol açtığı sıkıntıları son afette bir kez daha gördük. Sel felaketinde zarar gören 11 bin 755 hektar tarım alanı için 2 bin 769 çiftçimize, 40 milyon liraya yakın nakdi yardım yaptık.Kumluca’da binin üzerinde haneye Finike’de 226 haneye Demre’de 7 haneye eşya desteği verdik. Toplam 883 işyerine de nakdi destek sağladık. (Kumluca'daki sel bölgesi) 9 taşkın koruma tesisi, 4 gölet, 3 mendirekten oluşan 16 kalem yatırımı 4,3 milyar lira bedelle hayata geçiriyoruz.Yangında zarar gören konutların yerine yapılan evleri hak sahiplerine teslim ediyoruz.Antalya Havalimanı'mızı modern hale getirmiştik. Şimdi havalimanımızı iki kat daha büyüterek Antalya'nın turizm gelirini katlayacak adım attık. Antalya'nın belediyenin görevi olduğu halde yapmadıkları atık su arıtma tesislerini de hükümet olarak biz yapıyoruz.Seçim mesajıMaşallah şu anda bugün karşımda gördüğüm muhteşem katılım Antalya'nın nereye doğru yürüdüğünü gösteriyor, fazla değil 5 ayımız var. 5 ay durmak yok, sandıkları gümbür gümbür patlatmaya hazır mıyız?Bunlar kendi vesayetlerini inşa etmeye çalışıyor. Bu defaki vesayetin adı ne biliyor musunuz? Altılı masadaki vesayetin adı, siyasi vesayet. Yeni bir seçimin arifesindeyiz. Karşımıza yine 'yaptırmayız' ittifakıyla çıktılar. Üstelik kendi aralarında da aynı taktiği izleyeceklerini ilan ediyorlar.Seçim arefesindeyiz. Yine bir 'yaptırmayız' ittifakı ile karşımızdalar. Siyasi dağınıklığın, koalisyon ile yıllarını kaybeden Türkiye'ye yine aynı düzeni getirmek tek vaatleri. Ama yapamayacaksınız."

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