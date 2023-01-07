Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
KORONAVİRÜS
Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınına ilişkin tüm gelişmeler
https://sputniknews.com.tr/20230107/cin-kovid-19-tedbirlerini-ihlalden-tutuklananlari-serbest-birakiyor-1065488338.html
Çin Kovid-19 tedbirlerini ihlalden tutuklananları serbest bırakıyor
Çin Kovid-19 tedbirlerini ihlalden tutuklananları serbest bırakıyor
Çin, Kovid-19 politikasındaki yön değişikliğinin ardından son 3 yılda salgın tedbirlerini ihlalden tutuklananları salıvereceğini bildirdi. 07.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-07T17:23+0300
2023-01-07T17:23+0300
koronavirüs
çin
kovid-19
kısıtlama
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/01/05/1065429106_0:157:3081:1890_1920x0_80_0_0_7c19e9d2ed76b7695832d505b6a7835d.jpg
Çin'de hükümet, yerel yönetimlere, mahkemelere, emniyet güçlerine ve gümrük birimlerine gönderdiği talimatta Sınır Sağlığı ve Karantina Yasası uyarınca uygulanan kısıtlamaların 8 Ocak'ta kaldırılmasının ardından, Kovid-19 bağlantılı adli kovuşturmaların sonlandırılmasını istedi.Talimatta, salgın tedbirlerini ihlalden tutuklanan zanlıların, 'zamanında ve uygun şekilde' salıverilmesi gerektiği belirtildi.Sınırlarda karantina ve kontrol tedbirlerinin bundan böyle adli olarak ele alınmayacağının vurgulandığı talimatta, ilgili birimlerin hoşgörü ve cezalandırmama politikası izlemesi önerildi.Ulusal Sağlık Komisyonu, 26 Aralık'ta Kovid-19'un 8 Ocak 2023'ten itibaren 'A kategorisi salgın hastalık' olarak ele alınmasına son verileceğini bildirmişti. Söz konusu uygulama, yerel yönetimlere salgın tedbirlerine uyulması için adli yaptırım dahil sert tedbirler alma yetkisi tanıyordu.Uygulama kapsamında karantinayı ihlal eden, yakın temasları konusunda yanlış bilgi veren veya sağlık görevlilerinden bilgi saklayan kişiler tutuklanıyor ve haklarında adli soruşturma başlatılıyordu.
https://sputniknews.com.tr/20221226/cin-kovid-19u-a-kategorisi-salgin-hastalik-olarak-tanimlamayi-birakiyor-1065064509.html
çin
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/01/05/1065429106_174:0:2905:2048_1920x0_80_0_0_16a86a531b274e3717ecd3548d4d37fc.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
çin, kovid-19, kısıtlama
çin, kovid-19, kısıtlama

Çin Kovid-19 tedbirlerini ihlalden tutuklananları serbest bırakıyor

17:23 07.01.2023
© Sputnik / Мигель КанделаÇin - koronavirüs
Çin - koronavirüs - Sputnik Türkiye, 1920, 07.01.2023
© Sputnik / Мигель Кандела
Abone olTelegram
Çin, Kovid-19 politikasındaki yön değişikliğinin ardından son 3 yılda salgın tedbirlerini ihlalden tutuklananları salıvereceğini bildirdi.
Çin'de hükümet, yerel yönetimlere, mahkemelere, emniyet güçlerine ve gümrük birimlerine gönderdiği talimatta Sınır Sağlığı ve Karantina Yasası uyarınca uygulanan kısıtlamaların 8 Ocak'ta kaldırılmasının ardından, Kovid-19 bağlantılı adli kovuşturmaların sonlandırılmasını istedi.
Talimatta, salgın tedbirlerini ihlalden tutuklanan zanlıların, 'zamanında ve uygun şekilde' salıverilmesi gerektiği belirtildi.
Sınırlarda karantina ve kontrol tedbirlerinin bundan böyle adli olarak ele alınmayacağının vurgulandığı talimatta, ilgili birimlerin hoşgörü ve cezalandırmama politikası izlemesi önerildi.
Ulusal Sağlık Komisyonu, 26 Aralık'ta Kovid-19'un 8 Ocak 2023'ten itibaren 'A kategorisi salgın hastalık' olarak ele alınmasına son verileceğini bildirmişti. Söz konusu uygulama, yerel yönetimlere salgın tedbirlerine uyulması için adli yaptırım dahil sert tedbirler alma yetkisi tanıyordu.
Uygulama kapsamında karantinayı ihlal eden, yakın temasları konusunda yanlış bilgi veren veya sağlık görevlilerinden bilgi saklayan kişiler tutuklanıyor ve haklarında adli soruşturma başlatılıyordu.
Çin Kovid 19 - Sputnik Türkiye, 1920, 26.12.2022
KORONAVİRÜS
Çin 8 Ocak'tan itibaren Kovid-19 karantinasını kaldırmaya, sınırları açmaya hazırlanıyor
26 Aralık 2022, 20:00
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала