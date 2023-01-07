https://sputniknews.com.tr/20230107/botas-irandan-gaz-teslimati-yuzde-70-azaldi-1065485616.html
BOTAŞ: İran'dan gaz teslimatı yüzde 70 azaldı
BOTAŞ: İran'dan gaz teslimatı yüzde 70 azaldı
Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ (BOTAŞ), Türkiye'ye Gürbulak-Ağrı giriş noktasından sağlanan doğal gazın, İran iletim şebekesinden kaynaklı bir arıza... 07.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-07T14:32+0300
2023-01-07T14:32+0300
2023-01-07T14:32+0300
türkiye
botaş
boru hatları ile petrol taşıma a.ş. (botaş)
iran
türkiye
doğalgaz
doğalgaz boru hattı
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BOTAŞ'ın internet sitesinde yer alan duyuruda, arızanın kısa sürede giderilmesi için görüşmelerin devam ettiği belirtildi.Açıklamada, şunlar kaydedildi:
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botaş, boru hatları ile petrol taşıma a.ş. (botaş), iran, türkiye, doğalgaz, doğalgaz boru hattı
botaş, boru hatları ile petrol taşıma a.ş. (botaş), iran, türkiye, doğalgaz, doğalgaz boru hattı
BOTAŞ: İran'dan gaz teslimatı yüzde 70 azaldı
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Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ (BOTAŞ), Türkiye'ye Gürbulak-Ağrı giriş noktasından sağlanan doğal gazın, İran iletim şebekesinden kaynaklı bir arıza nedeniyle 1 Ocak'tan itibaren yüzde 70 azaldığını bildirdi.
BOTAŞ'ın internet sitesinde yer alan duyuruda, arızanın kısa sürede giderilmesi için görüşmelerin devam ettiği belirtildi.
Açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Ülkemize Gürbulak-Ağrı giriş noktasından sağlanan doğal gazın, İran iletim şebekesinden kaynaklı bir arıza nedeniyle 1 Ocak 2023'ten itibaren yüzde 70 oranında eksik teslimat yapılacağı bildirilmiştir. Arızanın kısa sürede giderilmesi için İranlı muhataplarımız nezdinde gerekli girişimlerde bulunulmuş ve konu hassasiyetle takip edilmektedir. Kış döneminde bulunduğumuz bu dönemde, ülke genelindeki doğal gaz kullanımının olumsuz etkilenmemesi için gerekli tüm önlemler alınmış olup, ilave gaz ihtiyaçlarımız Doğal Gaz Depolama Tesislerimizden karşılanmaktadır."