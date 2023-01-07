https://sputniknews.com.tr/20230107/aymden-feto-karari-sohbetlere-katilma-ve-sendika-uyeligi-orgut-uyeligi-olmaz-1065477641.html
AYM’den ‘FETÖ’ kararı: Sohbetlere katılma ve sendika üyeliği örgüt üyeliği olmaz
AYM’den ‘FETÖ’ kararı: Sohbetlere katılma ve sendika üyeliği örgüt üyeliği olmaz
Anayasa Mahkemesi, FETÖ yargılamalarıyla ilgili olarak, "Sohbetlere katılma ve sendika üyeliği örgüt üyeliği olmaz" kararını verdi. Yüksek mahkeme, "Sanıkların... 07.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-07T02:12+0300
2023-01-07T02:12+0300
2023-01-07T02:14+0300
türkiye
anayasa mahkemesi (aym)
fetö
yargılama
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Anayasa Mahkemesi (AYM), FETÖ yargılamalarıyla ilgili olarak, sohbet toplantılarına katılan ve örgüte müzahir sendika üyesi olan bir öğretmenin “silahlı terör örgütü” üyeliğinden cezalandırılmasını hak ihlali saydı. Habertürk'ün aktardığına göre kararda yerel mahkemenin, başvurucunun “örgütün nihai amacını bildiğini ortaya koyamadığı” vurgulandı. Yüksek Mahkeme, yeniden yargılama ve 30 bin TL tazminata da hükmetti.Anayasa Mahkemesi bu kararı; Uşak’ta öğretmen olarak görev yaparken, 15 Temmuz darbe girişimin ardından gözaltına alınıp bir süre tutuklanan bir öğretmenin başvurusu üzerine aldı. 6 yıl 3 ay hapis cezası aldıSöz konusu öğretmen, Uşak 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yapılan yargılama neticesinde, “silahlı terör örgütü üyeliği” suçlamasından 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı. Yerel mahkeme, öğretmen sanığın 17-25 Aralık 2013 sürecinden önce örgütün sohbet toplantılarına katılmasını, Aktif Eğitim Sendikası’na üyesi olmasını ve bazı FETÖ şüphelileri telefon irtibatı olmasını cezalandırma nedeni saydı. Bu karar hem İstinaf hem de Yargıtay’ın onayından geçerek kesinleşti.Anayasa Mahkemesi’ne başvurduBu gelişme üzerine öğretmen başvurucu, Anayasa Mahkemesi’ne bireysel başvuruda bulundu. Terör örgütüne üye olma suçundan verilen mahkûmiyet hükmünün suç ve cezaların kanuniliği ilkesini, özel hayata saygı hakkını ve sendika hakkını ihlal ettiğini belirtti.İhlal ve yeniden yargılamaBaşvuruyu değerlendiren Anayasa Mahkemesi 1. Bölümü oybirliğiyle ihlal kararı verdi. Yeniden yargılamaya hükmeden mahkeme, başvurucuya 30 bin TL tazminat ödenmesini de kararlaştırdı. AYM’nin ihlal kararı sonrası, yargılama yerel mahkemede yenilecek. Ve ihlal kararı doğrultusunda, başvurucu öğretmenin beraatına karar verilecek.
https://sputniknews.com.tr/20230106/aymden-cemaat-vakiflarina-vasiyetle-birakilan-mallara-iliskin-hak-ihlali-karari-1065448659.html
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anayasa mahkemesi (aym), fetö, yargılama
anayasa mahkemesi (aym), fetö, yargılama
AYM’den ‘FETÖ’ kararı: Sohbetlere katılma ve sendika üyeliği örgüt üyeliği olmaz
02:12 07.01.2023 (güncellendi: 02:14 07.01.2023) Abone ol
Anayasa Mahkemesi, FETÖ yargılamalarıyla ilgili olarak, "Sohbetlere katılma ve sendika üyeliği örgüt üyeliği olmaz" kararını verdi. Yüksek mahkeme, "Sanıkların örgütün nihai amacını bilip bilmediği değerlendirilmeli" değerlendirmesinde bulundu
Anayasa Mahkemesi (AYM), FETÖ yargılamalarıyla ilgili olarak, sohbet toplantılarına katılan ve örgüte müzahir sendika üyesi olan bir öğretmenin “silahlı terör örgütü” üyeliğinden cezalandırılmasını hak ihlali saydı.
Habertürk'ün aktardığına
göre kararda yerel mahkemenin, başvurucunun “örgütün nihai amacını bildiğini ortaya koyamadığı” vurgulandı. Yüksek Mahkeme, yeniden yargılama ve 30 bin TL tazminata da hükmetti.
Anayasa Mahkemesi bu kararı; Uşak’ta öğretmen olarak görev yaparken, 15 Temmuz darbe girişimin ardından gözaltına alınıp bir süre tutuklanan bir öğretmenin başvurusu üzerine aldı.
6 yıl 3 ay hapis cezası aldı
Söz konusu öğretmen, Uşak 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yapılan yargılama neticesinde, “silahlı terör örgütü üyeliği” suçlamasından 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı. Yerel mahkeme, öğretmen sanığın 17-25 Aralık 2013 sürecinden önce örgütün sohbet toplantılarına katılmasını, Aktif Eğitim Sendikası’na üyesi olmasını ve bazı FETÖ şüphelileri telefon irtibatı olmasını cezalandırma nedeni saydı. Bu karar hem İstinaf hem de Yargıtay’ın onayından geçerek kesinleşti.
Anayasa Mahkemesi’ne başvurdu
Bu gelişme üzerine öğretmen başvurucu, Anayasa Mahkemesi’ne bireysel başvuruda bulundu. Terör örgütüne üye olma suçundan verilen mahkûmiyet hükmünün suç ve cezaların kanuniliği ilkesini, özel hayata saygı hakkını ve sendika hakkını ihlal ettiğini belirtti.
İhlal ve yeniden yargılama
Başvuruyu değerlendiren Anayasa Mahkemesi 1. Bölümü oybirliğiyle ihlal kararı verdi. Yeniden yargılamaya hükmeden mahkeme, başvurucuya 30 bin TL tazminat ödenmesini de kararlaştırdı. AYM’nin ihlal kararı sonrası, yargılama yerel mahkemede yenilecek. Ve ihlal kararı doğrultusunda, başvurucu öğretmenin beraatına karar verilecek.