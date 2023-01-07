https://sputniknews.com.tr/20230107/aydinda-erkek-gelin-iddiasinda-yeni-gelisme-damadin-da-evli-oldugu-ortaya-cikti-1065484802.html
Aydın'da 'erkek gelin' iddiasında yeni gelişme: Damadın da evli olduğu ortaya çıktı
Aydın'da 'erkek gelin' iddiasında yeni gelişme: Damadın da evli olduğu ortaya çıktı
Aydın’ın Karacasu ilesinde yapılan bir düğünde gelinlik giyip ilçeye bağlı bir köyde yaşayan biriyle evlenen şahsın, kadın değil erkek olduğu iddia edildi... 07.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-07T13:48+0300
2023-01-07T13:48+0300
2023-01-07T13:51+0300
yaşam
aydın
damat
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/01/06/1065458601_0:0:1160:653_1920x0_80_0_0_13b185779e723a2acc7195fead196b48.png
Aydın'da filmlere konu olabilecek bir olay yaşandı. Eşi ile yaşadığı anlaşmazlık nedeniyle bir süredir ayrı yaşayan C.B. isimli adam, salon tutarak yeni eşi olacak M.K. ile düğün yaptı.Damadın yakınlarının katıldığı düğünde iddiaya göre damat eski eşinden resmen boşanmadığı için nikah merasimi yapılmadı.İddiaya göre, düğün sonrası bir meseleden dolayı tartışıp birbirinden şikayetçi olan aile, karakolda kadın ismi ile tanıdıkları gelinin resmiyetteki ismi erkek çıkınca şaşkına döndü.Gelinlik giyip Karacasulu adamla evlenen M.K.'nın kadın değil erkek olduğu iddiası ortalığı karıştırdı.Aydın'ı karıştıran olayla ilgili yeni ayrıntılar ortaya çıktı. Gazete Aydın'ın haberine göre, yaklaşık 3-4 ay önce evli olduğu kadın tarafından terk edilen C. B., yaklaşık 6 aydır birlikte yaşadığı M.K, ile evlenmesi ilçede alay konusu oldu. C.B’nin erkeklere olan düşkünlüğü yüzünden karısının bir başka erkekle kaçtığı öğrenildi. C.B, karısına boşanma davası açarken, karısının da erkeklerle ilişkisi olduğu iddiasıyla kocasına karşı bir dava açtığı ve tarafların boşanma davasının sürdüğü gelen bilgiler arasında yer aldı.İddialar üzerine düğün yapan damat C.B. ile erkek olduğu halde gelinlik giyip C.B. ile evlendiği ileri sürülen İ. takma adlı M.K.’nin ilçeden ayrılıp izlerini kaybettirdiği öğrenildi.C.B. ile İ. takma adıyla tanınan çiftin sosyal medyada paylaşılan düğün fotoğrafı ve videolar en çok ilgi çeken paylaşımlar arasında yer aldı.İkilinin paylaşımında, Karacasu Belediyesi Düğün Salonu'nda yaptıkları düğünde, İzmirli olarak tanınan ve gelinlik giyen İ. takma adlı M.K. ile damat C.B.'nin yaptıkları düğünde İbrahim Tatlıses'in 'Seviyorum kime ne. O yar benim kime ne' türküsü ile davetlilerin önünde oynadıkları görüldü.İkilinin düğünden sonra ortak kullandıkları sosyal medya hesaplarından düğün fotoğrafları ile videoları paylaştıkları görüldü.
aydın
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/01/06/1065458601_144:0:1016:654_1920x0_80_0_0_afb5fbead643b9fc099a4a7bc9371d32.png
'Gelin erkek çıktı' iddiası: Kimlikteki adı Muzaffer çıktı, damatla ilçeyi terk ettiler
'Gelin erkek çıktı' iddiası: Kimlikteki adı Muzaffer çıktı, damatla ilçeyi terk ettiler
2023-01-07T13:48+0300
true
PT1M03S
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
aydın, damat, видео
Aydın'da 'erkek gelin' iddiasında yeni gelişme: Damadın da evli olduğu ortaya çıktı
13:48 07.01.2023 (güncellendi: 13:51 07.01.2023) Abone ol
Aydın’ın Karacasu ilesinde yapılan bir düğünde gelinlik giyip ilçeye bağlı bir köyde yaşayan biriyle evlenen şahsın, kadın değil erkek olduğu iddia edildi. Olay sonrası ilçeyi terk eden evli çiftten damadın da eşinden boşanmadığı ortaya çıktı.
Aydın'da filmlere konu olabilecek bir olay yaşandı. Eşi ile yaşadığı anlaşmazlık nedeniyle bir süredir ayrı yaşayan C.B. isimli adam, salon tutarak yeni eşi olacak M.K. ile düğün yaptı.
Damadın yakınlarının katıldığı düğünde iddiaya göre damat eski eşinden resmen boşanmadığı için nikah merasimi yapılmadı.
İddiaya göre, düğün sonrası bir meseleden dolayı tartışıp birbirinden şikayetçi olan aile, karakolda kadın ismi ile tanıdıkları gelinin resmiyetteki ismi erkek çıkınca şaşkına döndü.
Gelinlik giyip Karacasulu adamla evlenen M.K.'nın kadın değil erkek olduğu iddiası ortalığı karıştırdı.
Aydın'ı karıştıran olayla ilgili yeni ayrıntılar ortaya çıktı. Gazete Aydın'ın haberine göre, yaklaşık 3-4 ay önce evli olduğu kadın tarafından terk edilen C. B., yaklaşık 6 aydır birlikte yaşadığı M.K, ile evlenmesi ilçede alay konusu oldu. C.B’nin erkeklere olan düşkünlüğü yüzünden karısının bir başka erkekle kaçtığı öğrenildi. C.B, karısına boşanma davası açarken, karısının da erkeklerle ilişkisi olduğu iddiasıyla kocasına karşı bir dava açtığı ve tarafların boşanma davasının sürdüğü gelen bilgiler arasında yer aldı.
İddialar üzerine düğün yapan damat C.B. ile erkek olduğu halde gelinlik giyip C.B. ile evlendiği ileri sürülen İ. takma adlı M.K.’nin ilçeden ayrılıp izlerini kaybettirdiği öğrenildi.
C.B. ile İ. takma adıyla tanınan çiftin sosyal medyada paylaşılan düğün fotoğrafı ve videolar en çok ilgi çeken paylaşımlar arasında yer aldı.
İkilinin paylaşımında, Karacasu Belediyesi Düğün Salonu'nda yaptıkları düğünde, İzmirli olarak tanınan ve gelinlik giyen İ. takma adlı M.K. ile damat C.B.'nin yaptıkları düğünde İbrahim Tatlıses'in 'Seviyorum kime ne. O yar benim kime ne' türküsü ile davetlilerin önünde oynadıkları görüldü.
İkilinin düğünden sonra ortak kullandıkları sosyal medya hesaplarından düğün fotoğrafları ile videoları paylaştıkları görüldü.