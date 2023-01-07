https://sputniknews.com.tr/20230107/aydinda-erkek-gelin-iddiasinda-yeni-gelisme-damadin-da-evli-oldugu-ortaya-cikti-1065484802.html

Aydın'da 'erkek gelin' iddiasında yeni gelişme: Damadın da evli olduğu ortaya çıktı

Aydın'da 'erkek gelin' iddiasında yeni gelişme: Damadın da evli olduğu ortaya çıktı

Aydın’ın Karacasu ilesinde yapılan bir düğünde gelinlik giyip ilçeye bağlı bir köyde yaşayan biriyle evlenen şahsın, kadın değil erkek olduğu iddia edildi... 07.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-07T13:48+0300

2023-01-07T13:48+0300

2023-01-07T13:51+0300

yaşam

aydın

damat

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Aydın'da filmlere konu olabilecek bir olay yaşandı. Eşi ile yaşadığı anlaşmazlık nedeniyle bir süredir ayrı yaşayan C.B. isimli adam, salon tutarak yeni eşi olacak M.K. ile düğün yaptı.Damadın yakınlarının katıldığı düğünde iddiaya göre damat eski eşinden resmen boşanmadığı için nikah merasimi yapılmadı.İddiaya göre, düğün sonrası bir meseleden dolayı tartışıp birbirinden şikayetçi olan aile, karakolda kadın ismi ile tanıdıkları gelinin resmiyetteki ismi erkek çıkınca şaşkına döndü.Gelinlik giyip Karacasulu adamla evlenen M.K.'nın kadın değil erkek olduğu iddiası ortalığı karıştırdı.Aydın'ı karıştıran olayla ilgili yeni ayrıntılar ortaya çıktı. Gazete Aydın'ın haberine göre, yaklaşık 3-4 ay önce evli olduğu kadın tarafından terk edilen C. B., yaklaşık 6 aydır birlikte yaşadığı M.K, ile evlenmesi ilçede alay konusu oldu. C.B’nin erkeklere olan düşkünlüğü yüzünden karısının bir başka erkekle kaçtığı öğrenildi. C.B, karısına boşanma davası açarken, karısının da erkeklerle ilişkisi olduğu iddiasıyla kocasına karşı bir dava açtığı ve tarafların boşanma davasının sürdüğü gelen bilgiler arasında yer aldı.İddialar üzerine düğün yapan damat C.B. ile erkek olduğu halde gelinlik giyip C.B. ile evlendiği ileri sürülen İ. takma adlı M.K.’nin ilçeden ayrılıp izlerini kaybettirdiği öğrenildi.C.B. ile İ. takma adıyla tanınan çiftin sosyal medyada paylaşılan düğün fotoğrafı ve videolar en çok ilgi çeken paylaşımlar arasında yer aldı.İkilinin paylaşımında, Karacasu Belediyesi Düğün Salonu'nda yaptıkları düğünde, İzmirli olarak tanınan ve gelinlik giyen İ. takma adlı M.K. ile damat C.B.'nin yaptıkları düğünde İbrahim Tatlıses'in 'Seviyorum kime ne. O yar benim kime ne' türküsü ile davetlilerin önünde oynadıkları görüldü.İkilinin düğünden sonra ortak kullandıkları sosyal medya hesaplarından düğün fotoğrafları ile videoları paylaştıkları görüldü.

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'Gelin erkek çıktı' iddiası: Kimlikteki adı Muzaffer çıktı, damatla ilçeyi terk ettiler 'Gelin erkek çıktı' iddiası: Kimlikteki adı Muzaffer çıktı, damatla ilçeyi terk ettiler 2023-01-07T13:48+0300 true PT1M03S

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