https://sputniknews.com.tr/20230107/almanyada-2-bin-multeci-cocuk-kayip-1065474765.html

Almanya'da 2 bin mülteci çocuk kayıp

Almanya'da 2 bin mülteci çocuk kayıp

Almanya'da kaybolan mülteci çocukların sayısının 2 bin olduğu ve son zamanların en yüksek seviyesine ulaştığı bildirildi. 07.01.2023, Sputnik Türkiye

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dünya

almanya

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mülteci

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çocuk

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Almanya'da kayıp mülteci çocuk sayısı son 3 yılın en yüksek seviyesine ulaştı. Almanya Çocuklara Yardım Fonu, Federal Kriminal Polis Bürosu'ndan alınan verilere göre, Almanya'ya refakatsiz mülteci olarak gelen 2 bin 9 çocuk ve gençten haber alınamıyor. Kayıp sayısı geçen yılın başından bu yana yüzde 10 artmış durumda. Kayıp mülteci çocukların yüzde 95'inin 14-17 yaş aralığında olduğu bildirilirken, yüzde 90'dan fazlasının da erkek olduğu belirtiliyor.Konuyla ilgili açıklama yapan Federal Genel Müdür Holger Hofmann, "Kayıp mülteci çocukların artan sayısı, sınır ötesi ve ulusal çocuk koruma sistemlerinin ve ilgili kayıt sistemlerinin iyileştirilmesi gerektiğini gösteriyor. Yalnızca çocukların ortadan kaybolma nedenleri daha net ortaya çıktığında, önleyici tedbirlere yönelik hedefli yatırımlara gidilebilir" ifadesini kullandı. Güvence altına alınan ikamet olasılıkları ve aile birleşimi fırsatlarının büyük önem taşıdığına değinen Hofmann, pek çok toplumda çocuklara ve gençlere yönelik destek sistemlerinin, artan refakatsiz küçük mülteci sayısına ayak uyduramadığını söyledi. Çocukların geldiği ülkeler listesinde Afganistan, Fas, Cezayir ve Suriye bulunuyor.

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almanya, göçmen, mülteci, kayıp, çocuk