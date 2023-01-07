https://sputniknews.com.tr/20230107/alibaba-grup-holding-baskani-ankaradaki-gorusmeler-buluta-yatirim-konusunda-bizi-cesaretlendirdi-1065477962.html

Alibaba Grup Holding Başkanı: Ankara’daki görüşmeler, buluta yatırım konusunda bizi cesaretlendirdi

Alibaba Grup Holding Başkanı: Ankara’daki görüşmeler, buluta yatırım konusunda bizi cesaretlendirdi

Alibaba Grup Holding Başkanı Evans, Türkiye'nin konumunun kendilerine stratejik avantaj sağladığını söyleyerek, ''Türkiye'nin coğrafi konumu, hem Avrupa hem... 07.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-07T02:38+0300

2023-01-07T02:38+0300

2023-01-07T02:38+0300

ekonomi

ortadoğu

türkiye

trendyol

alibaba

nureddin nebati

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Alibaba Grup Başkanı Michael Evans, Trenyol’da yaptıkları yatırım ve Hazine Bakanı Nureddin Nebati ile gerçekleştirdikleri görüşme hakkında Bloomberg HT’nin sorularını yanıtladı.Evans, Alibaba’nın Trendyol’daki payını yüzde 86.5’e kadar çıkarması hakkında yaptığı yorumda, yatırım yapmadan önce "Bu kadar büyük bir operasyon için Türkiye doğru bir yer mi?" sorusunu sorduklarını söyledi. Türkiye’ye yatırım yaparken üç önemli noktaya odaklandıklarını dile getiren Evans, ilk olarak Türkiye’nin coğrafi konumunun elverişliliğine baktıklarını, ikinci olarak ülkedeki mevcut üretim tesislerini incelediklerini ve üçüncü olarak Türkiye’de bu işi yönetebilecek bir Türk ekibinin olup olmadığına baktıklarını söyledi. Evans ayrıca, şu an Trendyol’da Çinli bir çalışanın olmadığını ve şirketin tamamen Türk liderler tarafından yürütüldüğünü belirtti.Yatırım öncesinde pazarın genel durumu hakkında konuşan Evans, şu ifadeleri kullandı:'5 yıl önce Türkiye’ye girdiğimizde küçük bir pazar vardı'"Alibaba’nın global büyüme stratejisi içerisinde Trendyol’un ve Türkiye’nin önemi nedir?" sorusunu cevaplayan Evans, "Türkiye, hem Avrupa’ya hem de Ortadoğu’ya yakın, bu bize stratejik avantaj sağlıyor. Trendyol’un stratejisini beğeniyorum. 5 yıl önce Türkiye’ye girdiğimizde birkaç farklı oyuncu vardı. Küçük bir pazardı ve az sayıda rekabet edeceğimiz firma vardı. Şimdi rakiplerin çoğu büyüdü, bazıları Trendyol gibi hızlı büyüdü fakat biz rekabetin iyi olduğunu düşünüyoruz. Çünkü biz rakiplerimizden bir şeyler öğreniyoruz" dedi.'Trendyol’un Türk hükümetinden ciddi destek alacağı duygusuna kapıldım'Evans, 6 Ocak 2022 tarihinde Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ile gerçekleştirdiği toplantı hakkında yaptığı değerlendirmede, Ankara’daki görüşmelerin “çok verimli” geçtiğini ve kısa bir zamanda bir çok kişiyle görüşme fırsatı yarattığını söyledi. Toplantının sonucu hakkında yorum yapan Evans, şöyle devam etti:Alibaba Trendyol’daki payını yüzde 86.5’e çıkarmıştıAlibaba, 2018 yılında 728 milyon dolarlık yatırımla Trendyol’un yaklaşık yüzde 75’ini bünyesine katmıştı. Çinli e-ticaret devi Alibaba Group, 2018 ve 2020 yıllarında yapılan sermaye artırımlarının ardından 24 Mart 2021 tarihinde yapılan 350 milyon dolarlık sermaye artımı ile şirketteki payını yüzde 86,5’e kadar çıkarmıştı.

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ortadoğu, türkiye, trendyol, alibaba, nureddin nebati