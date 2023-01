https://sputniknews.com.tr/20230107/ak-partili-ali-ihsan-yavuz-bunun-adi-erken-secim-degil-secim-tarihinin-guncellenmesi-olur-1065486597.html

AK Partili Ali İhsan Yavuz: Bunun adı ‘erken seçim’ değil ‘seçim tarihinin güncellenmesi’ olur

AK Partili Ali İhsan Yavuz: Bunun adı ‘erken seçim’ değil ‘seçim tarihinin güncellenmesi’ olur

AK Parti Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, “Seçimler, mevsimsel şartlar sebebiyle çok az öne alınacaksa bunun adı ‘erken seçim’... 07.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-07T15:55+0300

2023-01-07T15:55+0300

2023-01-07T15:55+0300

politika

türkiye

erken seçim

cumhurbaşkanlığı

cumhurbaşkanlığı seçimi

seçim takvimi

ak parti

ali ihsan yavuz

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/103923/84/1039238470_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_e194840eff19d54badc80511ebf0db3e.jpg

AK Parti Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Sakarya Milletvekili Ali İhsan Yavuz, seçim tarihinin güncellenmesiyle ilgili yaptığı yazılı açıklamada, bu konuda birçok yorum ve görüşe rastladıklarını, bu yorum ve görüşlerin çoğunun ne gerçeklikle ne de hukuki değerlendirmeyle alakası olmadığını belirtti.Yavuz, gözlemlemeleri üzerine tartışmaların ‘erken seçim mi, yoksa seçim tarihinin güncellenmesi mi? Fesih mi, yoksa seçimin yenilenmesi mi? 90 gün mü, yoksa 60 gün mü?’ konuları etrafında gerçekleştiğini, konunun net ve anlaşılır bir şekilde açık olduğunu dile getirerek, “Seçimler, mevsimsel şartlar sebebiyle çok az öne alınacaksa bunun adı ‘erken seçim’ değil, ‘seçim tarihinin güncellenmesi’ olur. Salt mevsimsel şartlar sebebiyle, seçimlere katılım düşük olmasın ve her seçmen iradesini sandığa yansıtabilsin diye seçimler çok kısa bir süre öne alınacaksa bu durum ‘erken seçim’ olarak asla nitelendirilemez” değerlendirmesinde bulundu.Erken seçim kavramının hükümet oluşturmanın zorlaştığı dönemlerde, seçimlere birkaç yıl kalmasına rağmen seçimlerin yapılması durumunu ifade eden bir kavram olduğunu not düşen Yavuz, şu an böyle bir durum olmadığını ifade etti.Yavuz, “Sonuç olarak, okulların kapanması, mevsimlik işçi hareketleri gibi bir kısım mevsimsel şartların ortaya çıkarttığı zorluklar nedeniyle seçimler çok kısa bir süre öne alınacaksa bu durumu ancak ‘seçim tarihinin güncellenmesi’ olarak tanımlayabiliriz” dedi.Seçim tarihinin güncellenmesi konusunda bir karar verilecekse bu durumda kimsenin kimseyi feshedip ortadan kaldırmış olmayacağını vurgulayan Yavuz, sadece seçimlerin yenilenmesine ilişkin bir karar alınacağının altını çizdi.'Cumhurbaşkanlığı Sisteminde kimse kimseyi feshedip ortadan kaldıramaz'"Seçim tarihinin güncellenmesi’ konusunda bir karar verilmesi halinde bu, hem Anayasal ve hem de yasal ifadeyle ‘seçimlerin yenilenmesi’ işi olur. Yani ‘fesih’ olmaz” değerlendirmesini yapan Yavuz, şunları aktardı:'Süre 90 gün değil, 60 gündür'Yavuz, şöyle devam etti:Türkiye’de parlamenter sistemin yerini cumhurbaşkanlığı sistemine bıraktığını hatırlatarak bu sistemde milletvekili seçimleri ile cumhurbaşkanlığı seçimlerinin birlikte yapılmasının zorunluluk olduğunu belirten Yavuz, “Bu nedenle seçim takvimine ilişkin süreç, Milletvekili Seçim Kanunu ile Cumhurbaşkanı Seçimi Kanunu birlikte uygulanarak belirlenmelidir. Ancak aynı konuda iki kanun arasında farklılık bulunması halinde Cumhurbaşkanı Seçimi Kanunu esas alınmalıdır. Zira Cumhurbaşkanlığı Seçimi Kanunu'nun "Seçimde uygulanacak genel ilkeler" kenar başlıklı 2. Maddesinin 5. Fıkrasına göre, Cumhurbaşkanlığı Seçimi Kanunu'nda özel hüküm bulunmayan hallerde Milletvekili Seçimi Kanunu ve başka bazı kanunların Cumhurbaşkanlığı Seçimi Kanunu'na aykırı olmayan hükümlerinin uygulanması gerektiği ifade edilmektedir” açıklamasını yaptı.AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz, kanunlar arasında farklılık olması halinde hem sonraki tarihli olması ve hem de özel hüküm gereğince Cumhurbaşkanı Seçimi Kanunu’nun esas alınması gerektiğini, söz konusu bu kanunda da sürenin 60 gün olduğunu vurgulayarak, şöyle devam etti:

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

türkiye, erken seçim, cumhurbaşkanlığı, cumhurbaşkanlığı seçimi, seçim takvimi, ak parti, ali ihsan yavuz