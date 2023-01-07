https://sputniknews.com.tr/20230107/100-yilinda-sscb-sovyet-deneyinin-74-yillik-oykusu-1065539297.html
100. yılında SSCB: Sovyet deneyinin 74 yıllık öyküsü
100. yılında SSCB: Sovyet deneyinin 74 yıllık öyküsü
30 Aralık 2022'de 100. kuruluş yıl dönümüne giren SSCB, 74 yıllık ömründe dünyaya kazandırdıkları Gerçeğin Yörüngesi'nde ele alındı. 07.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-07T14:30+0300
2023-01-07T14:30+0300
2023-01-09T11:43+0300
gerçeğin yörüngesi
rusya federal sovyet sosyalist cumhuriyeti
sovyetler birliği
sscb
sscb komünist partisi
vladimir lenin
josef stalin
vladimir putin
radyo
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100. yılında SSCB: Sovyet deneyinin 74 yıllık öyküsü
100. yılında SSCB: Sovyet deneyinin 74 yıllık öyküsü
Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği (SSCB), 74 yıllık yaşantısında, dünyaya kattıklarıyla ve hatalarıyla çok önemli dersler bıraktı. Birliğin kurulması da, dağılması da dünya tarihinde yeni birer sayfa açan dönemler olarak kabul edilebilir.Gerçeğin Yörgünesi'nin bu bölümünde, Sovyet deneyi ve SSCB'nin insanlığa miras bıraktıkları ele alındı. Sosyal, siyasal ve bilimsel açıdan ilkler, Ekim Devrimi, dönemin öne çıkan siyasi aktörleri ve Rus halkı ile Putin yönetiminin SSCB'ye bakışı...Sovyetler Birliği ve insanlığa bıraktıkları, Gerçeğin Yörüngesi'nde.
rusya federal sovyet sosyalist cumhuriyeti
sovyetler birliği
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rusya federal sovyet sosyalist cumhuriyeti, sovyetler birliği, sscb, sscb komünist partisi, vladimir lenin, josef stalin, vladimir putin, radyo, аудио
rusya federal sovyet sosyalist cumhuriyeti, sovyetler birliği, sscb, sscb komünist partisi, vladimir lenin, josef stalin, vladimir putin, radyo, аудио
100. yılında SSCB: Sovyet deneyinin 74 yıllık öyküsü
14:30 07.01.2023 (güncellendi: 11:43 09.01.2023) Abone ol
30 Aralık 2022'de 100. kuruluş yıl dönümüne giren SSCB, 74 yıllık ömründe dünyaya kazandırdıkları Gerçeğin Yörüngesi'nde ele alındı.
Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği (SSCB), 74 yıllık yaşantısında, dünyaya kattıklarıyla ve hatalarıyla çok önemli dersler bıraktı. Birliğin kurulması da, dağılması da dünya tarihinde yeni birer sayfa açan dönemler olarak kabul edilebilir.
Gerçeğin Yörgünesi'nin bu bölümünde, Sovyet deneyi ve SSCB'nin insanlığa miras bıraktıkları ele alındı. Sosyal, siyasal ve bilimsel açıdan ilkler, Ekim Devrimi, dönemin öne çıkan siyasi aktörleri ve Rus halkı ile Putin yönetiminin SSCB'ye bakışı...
Sovyetler Birliği ve insanlığa bıraktıkları, Gerçeğin Yörüngesi'nde.