https://sputniknews.com.tr/20230107/100-yilinda-sscb-sovyet-deneyinin-74-yillik-oykusu-1065539297.html

100. yılında SSCB: Sovyet deneyinin 74 yıllık öyküsü

100. yılında SSCB: Sovyet deneyinin 74 yıllık öyküsü

30 Aralık 2022'de 100. kuruluş yıl dönümüne giren SSCB, 74 yıllık ömründe dünyaya kazandırdıkları Gerçeğin Yörüngesi'nde ele alındı. 07.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-07T14:30+0300

2023-01-07T14:30+0300

2023-01-09T11:43+0300

gerçeğin yörüngesi

rusya federal sovyet sosyalist cumhuriyeti

sovyetler birliği

sscb

sscb komünist partisi

vladimir lenin

josef stalin

vladimir putin

radyo

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/01/09/1065538947_1:0:710:399_1920x0_80_0_0_10372af74b233ff3e9f5040c02b2519e.jpg

100. yılında SSCB: Sovyet deneyinin 74 yıllık öyküsü 100. yılında SSCB: Sovyet deneyinin 74 yıllık öyküsü

Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği (SSCB), 74 yıllık yaşantısında, dünyaya kattıklarıyla ve hatalarıyla çok önemli dersler bıraktı. Birliğin kurulması da, dağılması da dünya tarihinde yeni birer sayfa açan dönemler olarak kabul edilebilir.Gerçeğin Yörgünesi'nin bu bölümünde, Sovyet deneyi ve SSCB'nin insanlığa miras bıraktıkları ele alındı. Sosyal, siyasal ve bilimsel açıdan ilkler, Ekim Devrimi, dönemin öne çıkan siyasi aktörleri ve Rus halkı ile Putin yönetiminin SSCB'ye bakışı...Sovyetler Birliği ve insanlığa bıraktıkları, Gerçeğin Yörüngesi'nde.

rusya federal sovyet sosyalist cumhuriyeti

sovyetler birliği

sscb

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Erkin Öncan https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/103670/71/1036707100_928:0:4640:3712_100x100_80_0_0_4f7a2f9acaa2138a05f95fc4d272ee94.jpg

Erkin Öncan https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/103670/71/1036707100_928:0:4640:3712_100x100_80_0_0_4f7a2f9acaa2138a05f95fc4d272ee94.jpg

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Erkin Öncan https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/103670/71/1036707100_928:0:4640:3712_100x100_80_0_0_4f7a2f9acaa2138a05f95fc4d272ee94.jpg

rusya federal sovyet sosyalist cumhuriyeti, sovyetler birliği, sscb, sscb komünist partisi, vladimir lenin, josef stalin, vladimir putin, radyo, аудио