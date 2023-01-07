TCMB menkul kıymet tesis oranını yükseltti
00:44 07.01.2023 (güncellendi: 01:07 07.01.2023)
© İHAMerkez Bankası
© İHA
Merkez Bankası, 24 Şubat'tan itibaren menkul kıymet tesis oranının yüzde 5'ten yüzde 10'a yükseltilmesine, yüzde 60 mevduatta liralaşma hedefini aşan bankalara söz konusu oranın indirimli uygulanmasına karar verildiğini duyurdu.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), liralaşma stratejisi kapsamında bankaların menkul kıymet tesis oranını yüzde 5’ten yüzde 10’a yükseltti.
TCMB'den makro ihtiyati tedbirler hakkında yapılan duyuruda, uygulanan Liralaşma Stratejisi neticesinde bankaların genelinin, 2022'de açıklanan mevduatta yüzde 50 liralaşma hedefine ulaştığı bildirildi.
2023 yılı Para Politikası ve Liralaşma Stratejisi'nde yılın ilk yarısı için mevduatta liralaşma hedefinin yüzde 60 olarak belirlendiği anımsatılan duyuruda, bu kapsamda menkul kıymet tesisi uygulamasında 24 Şubat 2023'ten itibaren geçerli olmak üzere bazı değişiklikler yapıldığı kaydedildi.
Duyuruda, menkul kıymet tesis oranının yüzde 5'ten yüzde 10'a yükseldiği aktarılarak, şu ifadelere yer verildi:
"Gerçek ve tüzel kişi için Türk lirası paylarında yüzde 60 hedefini aşan bankalara menkul kıymet tesis oranının indirimli olarak uygulanmasına karar verilmiştir. Buna göre; söz konusu oranlardan düşük olanı yüzde 60 (dahil) ve yüzde 70 arasında olan bankalar için 5 puan, yüzde 70'ten büyük olan bankalar için 7 puan menkul kıymet tesis oranından indirim yapılacaktır. Ayrıca Türk lirası paylarında yüzde 60 hedefinin altında kalan bankalar için daha önce belirlenmiş olan ilave oranlar, menkul kıymet tesis oranına eklenerek uygulanmaya devam edilecektir."
Makroihtiyati Tedbirler Hakkında Basın Duyurusu: https://t.co/UqEp7UKFQ5— Merkez Bankası (@Merkez_Bankasi) January 6, 2023
TL paylarında yüzde 60 hedefinin altında kalan bankalar için ise daha önce belirlenmiş olan ilave oranların menkul kıymet tesis oranına eklenerek uygulanmaya devam edileceği belirtildi.
Söz konusu uygulamanın 24 Şubattan itibaren geçerli olacağı açıklandı.
Söz konusu uygulamanın 24 Şubattan itibaren geçerli olacağı açıklandı.
Resmi Gazete'de yayımlanan kararda şu ifadelere yer verildi:
MADDE 1- 10/6/2022 tarihli ve 31862 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Menkul Kıymet Tesisi Hakkında Tebliğin 6'ncı maddesinin birinci fıkrasında yer alan “yüzde 5’tir.” ibaresi “yüzde 10’dur.” şeklinde ve aynı maddenin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“(2) Mevduat ve katılım bankalarının tabi oldukları muhasebe standartları ve kayıt düzeni esas alınarak Merkez Bankasınca belirlenen usul ve esaslara göre bankalarca gerçek ve tüzel kişi için hesaplanacak Türk lirası mevduat/katılım fonunun toplam mevduat/katılım fonu içindeki payına göre ilave veya indirimli olarak menkul kıymet tesis edilir. Menkul kıymet tesis oranı, gerçek ve tüzel kişi için hesaplanan paylardan düşük olanı;
a) Yüzde 50,00’ın altında kalan bankalar için 7 puan artırımlı,
b) Yüzde 50,00 (dâhil) ile yüzde 60,00 arasında olan bankalar için 2 puan artırımlı,
c) Yüzde 60,00 (dâhil) ile yüzde 70,00 arasında olan bankalar için 5 puan indirimli,
ç) Yüzde 70,00 ve üzerinde olan bankalar için 7 puan indirimli, uygulanır.”
MADDE 2- Bu Tebliğ 24/2/2023 tarihinde yürürlüğe girer. MADDE 3- Bu Tebliğ hükümlerini Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı yürütür.