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https://sputniknews.com.tr/20230106/zeytinburnunda-tramvay-ile-otomobil-carpisti--tramvay-seferleri-durduruldu-1065469592.html
Zeytinburnu'nda tramvay ile otomobil çarpıştı, tramvay seferleri durduruldu
Zeytinburnu'nda tramvay ile otomobil çarpıştı, tramvay seferleri durduruldu
Zeytinburnu Seyit Nizam Caddesi’nde tramvay ile otomobil çarpıştı. Otomobilde sıkışan sürücü, itfaiye ekipleri tarafından kurtarılmaya çalışılırken... 06.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-06T21:18+0300
2023-01-06T21:18+0300
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MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
zeytinburnu
zeytinburnu

Zeytinburnu'nda tramvay ile otomobil çarpıştı, tramvay seferleri durduruldu

21:18 06.01.2023
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Zeytinburnu Seyit Nizam Caddesi’nde tramvay ile otomobil çarpıştı. Otomobilde sıkışan sürücü, itfaiye ekipleri tarafından kurtarılmaya çalışılırken, Zeytinburnu-Topkapı istikametindeki tramvay seferlerinin durdurulduğu belirtildi.
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