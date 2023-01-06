https://sputniknews.com.tr/20230106/zeytinburnunda-tramvay-ile-otomobil-carpisti--tramvay-seferleri-durduruldu-1065469592.html
Zeytinburnu'nda tramvay ile otomobil çarpıştı, tramvay seferleri durduruldu
Zeytinburnu'nda tramvay ile otomobil çarpıştı, tramvay seferleri durduruldu
Zeytinburnu Seyit Nizam Caddesi’nde tramvay ile otomobil çarpıştı. Otomobilde sıkışan sürücü, itfaiye ekipleri tarafından kurtarılmaya çalışılırken... 06.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-06T21:18+0300
2023-01-06T21:18+0300
2023-01-06T21:18+0300
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/i/logo/logo-social.png
türkiye
zeytinburnu
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
zeytinburnu
Zeytinburnu'nda tramvay ile otomobil çarpıştı, tramvay seferleri durduruldu
Abone ol
Ayrıntılar geliyor
Zeytinburnu Seyit Nizam Caddesi’nde tramvay ile otomobil çarpıştı. Otomobilde sıkışan sürücü, itfaiye ekipleri tarafından kurtarılmaya çalışılırken, Zeytinburnu-Topkapı istikametindeki tramvay seferlerinin durdurulduğu belirtildi.