Yarım asırdır üniversiteli gençlere eğitim desteği veren YÖRET Vakfı'nın 50. yıl şöleni

17 Ocak’ta saat 13.00- 16.00 arası Sunay Akın, Cemal Reşit Rey etkinlik salonunda olacak. Ücretsiz olarak katılım mümkün. 17 Ocak’ta saat 13.00- 16.00 arası Sunay Akın, Cemal Reşit Rey etkinlik salonunda olacak. Ücretsiz olarak katılım mümkün.

Uzm. Psikolog Yıldız Hacıevliyagil Cüceloğlu gelecek kaygısı konusunda katılımcıları bilgilendireceği bir sunum yapacak. Uzm. Psikolog Yıldız Hacıevliyagil Cüceloğlu gelecek kaygısı konusunda katılımcıları bilgilendireceği bir sunum yapacak.

Maltepe Belediyesi Çocuk Korosu; YÖRET Vakfı’nın 'Şiddetsiz Toplum: Rüzgar Gülü Kampanyası' için özel olarak bestelenen şarkıya da seslendirecekleri mini bir konser verecek. Maltepe Belediyesi Çocuk Korosu; YÖRET Vakfı’nın 'Şiddetsiz Toplum: Rüzgar Gülü Kampanyası' için özel olarak bestelenen şarkıya da seslendirecekleri mini bir konser verecek.

Fuayede Ali Özatalay ve Ayçe Özatalay’ın Kovid-19 Pandemi döneminde çocukların iç dünyalarında yaşamış oldukları zorlukların dışavurumlarını belgeledikleri fotoğraflardan oluşan ve YÖRET Vakfı’nın Pandemide Çocuk Olmak Araştırma Raporu vesilesiyle hazırlanan sergi ziyarete açık olacak. Fuayede Ali Özatalay ve Ayçe Özatalay’ın Kovid-19 Pandemi döneminde çocukların iç dünyalarında yaşamış oldukları zorlukların dışavurumlarını belgeledikleri fotoğraflardan oluşan ve YÖRET Vakfı’nın Pandemide Çocuk Olmak Araştırma Raporu vesilesiyle hazırlanan sergi ziyarete açık olacak.

YÖRET Vakfı’ndan yolu geçenleri, STK’ları, Psikolojik Danışma ve Rehberlik Uzmanlarını, Sosyal Hizmet Uzmanlarını, Psikologları, Sosyologları, Öğretmenleri, Eğitmenleri ve herkesi ilgilendirecek bu özel oturumlar saat 10:00 ile 16:00 arasında gerçekleşecek, katılım halka açık ve ücretsiz olacak. YÖRET Vakfı’ndan yolu geçenleri, STK’ları, Psikolojik Danışma ve Rehberlik Uzmanlarını, Sosyal Hizmet Uzmanlarını, Psikologları, Sosyologları, Öğretmenleri, Eğitmenleri ve herkesi ilgilendirecek bu özel oturumlar saat 10:00 ile 16:00 arasında gerçekleşecek, katılım halka açık ve ücretsiz olacak.