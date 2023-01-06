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AKŞAM POSTASI
Türkiye ve dünya gündeminde öne çıkan konuların ele alındığı; politikacı, uzman ve gazetecilerin yorumlarıyla katkı sunduğu Atilla Güner'le Akşam Postası, hafta içi her akşam dinleyicilerle buluşuyor.
https://sputniknews.com.tr/20230106/yarim-asirdir-universiteli-genclere-egitim-destegi-veren-yoret-vakfinin-50-yil-soleni-1065467476.html
Yarım asırdır üniversiteli gençlere eğitim desteği veren YÖRET Vakfı'nın 50. yıl şöleni
Yarım asırdır üniversiteli gençlere eğitim desteği veren YÖRET Vakfı'nın 50. yıl şöleni
YÖRET’in Yönetim Kurulu Başkanı Erenel, 17 Ocak’ta 50. yıl şöleni kapsamında düzenlenecek etkinlikler hakkında bilgi verdi. 06.01.2023, Sputnik Türkiye
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etkinlik
üniversite
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Yarım asırdır üniversiteli gençlere eğitim desteği veren YÖRET Vakfı'nın 50. yıl şöleni
Yarım asırdır üniversiteli gençlere eğitim desteği veren YÖRET Vakfı'nın 50. yıl şöleni
1972’den bu yana eğitim alanında önemli faaliyetler yürüten YÖRET’in Yönetim Kurulu Başkanı Sibel Erenel, Radyo Sputnik’te Atilla Güner’le Akşam Postası’na konuk oldu.Yüksek Öğrenimde Rehberliği Tanıtma ve Rehber Yetiştirme Vakfı YÖRET’in 17 Ocak’ta Cemal Reşit Rey’deki 50. yıl şöleni kapsamında düzenlenecek etkinlikler hakkında bilgi verdi.İşte çoğu ücretsiz olan etkinlikler
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etkinlik, üniversite, ücretsiz, аудио
etkinlik, üniversite, ücretsiz, аудио

Yarım asırdır üniversiteli gençlere eğitim desteği veren YÖRET Vakfı'nın 50. yıl şöleni

20:06 06.01.2023
AKŞAM POSTASI
Yarım asırdır üniversiteli gençlere eğitim desteği veren YÖRET Vakfı'nın 50. yıl şöleni
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Gazeteci Atilla Güner - Sputnik Türkiye
Atilla Güner
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YÖRET’in Yönetim Kurulu Başkanı Erenel, 17 Ocak’ta 50. yıl şöleni kapsamında düzenlenecek etkinlikler hakkında bilgi verdi.
1972’den bu yana eğitim alanında önemli faaliyetler yürüten YÖRET’in Yönetim Kurulu Başkanı Sibel Erenel, Radyo Sputnik’te Atilla Güner’le Akşam Postası’na konuk oldu.
Yüksek Öğrenimde Rehberliği Tanıtma ve Rehber Yetiştirme Vakfı YÖRET’in 17 Ocak’ta Cemal Reşit Rey’deki 50. yıl şöleni kapsamında düzenlenecek etkinlikler hakkında bilgi verdi.

İşte çoğu ücretsiz olan etkinlikler

17 Ocak’ta saat 13.00- 16.00 arası Sunay Akın, Cemal Reşit Rey etkinlik salonunda olacak. Ücretsiz olarak katılım mümkün.
Uzm. Psikolog Yıldız Hacıevliyagil Cüceloğlu gelecek kaygısı konusunda katılımcıları bilgilendireceği bir sunum yapacak.
Maltepe Belediyesi Çocuk Korosu; YÖRET Vakfı’nın 'Şiddetsiz Toplum: Rüzgar Gülü Kampanyası' için özel olarak bestelenen şarkıya da seslendirecekleri mini bir konser verecek.
Fuayede Ali Özatalay ve Ayçe Özatalay’ın Kovid-19 Pandemi döneminde çocukların iç dünyalarında yaşamış oldukları zorlukların dışavurumlarını belgeledikleri fotoğraflardan oluşan ve YÖRET Vakfı’nın Pandemide Çocuk Olmak Araştırma Raporu vesilesiyle hazırlanan sergi ziyarete açık olacak.
YÖRET Vakfı’ndan yolu geçenleri, STK’ları, Psikolojik Danışma ve Rehberlik Uzmanlarını, Sosyal Hizmet Uzmanlarını, Psikologları, Sosyologları, Öğretmenleri, Eğitmenleri ve herkesi ilgilendirecek bu özel oturumlar saat 10:00 ile 16:00 arasında gerçekleşecek, katılım halka açık ve ücretsiz olacak.
Vakıf yararına düzenlenecek 50. Yıl Özel Konseri ise saat 21:00’da başlayacak ve Bulutsuzluk Özlemi Ve Boğaziçi Gençlik Korosu ilk kez birlikte sahne alacak. Biletler Biletix ve Passo’dan satışta.
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