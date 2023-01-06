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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230106/ukrayna-rusyayla-satan-fuze-sistemiyle-ilgili-anlasmayi-feshetti-1065468996.html
Ukrayna, Rusya’yla ‘Satan’ füze sistemiyle ilgili anlaşmayı feshetti
Ukrayna, Rusya’yla ‘Satan’ füze sistemiyle ilgili anlaşmayı feshetti
Ukrayna Hükümeti’nin, Rusya Hükümeti ile olan 15P118M (NATO kod adı ‘Satan’) füze sistemini işletme süresinin uzatılmasıyla ilgili anlaşmayı feshettiği... 06.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-06T20:55+0300
2023-01-06T20:55+0300
ukrayna krizi
ukrayna
rusya
füze
anlaşma
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Ukrayna Hükümet’nin ülke parlamentosu Verhovna Rada’daki Temsilcisi Taras Melniçuk, Telegram hesabından yaptığı paylaşımda, “Ukrayna ve Rusya hükümetleri arasında, 15P118M füze sistemini işletme süresinin uzatılmasıyla ilgili anlaşma feshedildi” diye yazdı.Feshin, 'durumdaki köklü değişiklikler' ile ilgili olduğunu dile getiren Melniçuk, Ukrayna merkezli tasarım bürosu Yuzhnoye’nin Rusya’daki 15P118M stratejik füzelerinin bakımını yapması imkansız hale geldiğini belirtti.21 Şubat 2006 tarihli anlaşma, füze sisteminin ömrünü uzatmaya yönelik çalışmaların organizasyonunu ve uygulanmasını öngörüyordu.
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ukrayna, rusya, füze, anlaşma
ukrayna, rusya, füze, anlaşma

Ukrayna, Rusya’yla ‘Satan’ füze sistemiyle ilgili anlaşmayı feshetti

20:55 06.01.2023
© Sputnik / Vitaliy Ankov / Multimedya arşivine gidinUkrayna'nın Kırım yakınlarında füze denemeleri
Ukrayna'nın Kırım yakınlarında füze denemeleri - Sputnik Türkiye, 1920, 06.01.2023
© Sputnik / Vitaliy Ankov
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Ukrayna Hükümeti’nin, Rusya Hükümeti ile olan 15P118M (NATO kod adı ‘Satan’) füze sistemini işletme süresinin uzatılmasıyla ilgili anlaşmayı feshettiği belirtildi.
Ukrayna Hükümet’nin ülke parlamentosu Verhovna Rada’daki Temsilcisi Taras Melniçuk, Telegram hesabından yaptığı paylaşımda, “Ukrayna ve Rusya hükümetleri arasında, 15P118M füze sistemini işletme süresinin uzatılmasıyla ilgili anlaşma feshedildi” diye yazdı.
Feshin, 'durumdaki köklü değişiklikler' ile ilgili olduğunu dile getiren Melniçuk, Ukrayna merkezli tasarım bürosu Yuzhnoye’nin Rusya’daki 15P118M stratejik füzelerinin bakımını yapması imkansız hale geldiğini belirtti.
21 Şubat 2006 tarihli anlaşma, füze sisteminin ömrünü uzatmaya yönelik çalışmaların organizasyonunu ve uygulanmasını öngörüyordu.
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