https://sputniknews.com.tr/20230106/uefa-secimlerinde-tek-aday-ceferin-1065464392.html

UEFA seçimlerinde tek aday Ceferin

UEFA seçimlerinde tek aday Ceferin

UEFA Başkanı Aleksander Ceferin, nisanda yapılacak başkanlık seçimine tek aday olarak girecek. 06.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-06T16:56+0300

2023-01-06T16:56+0300

2023-01-06T16:56+0300

aleksander ceferin

uefa

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UEFA'dan yapılan açıklamaya göre 5 Nisan'da Portekiz'in başkenti Lizbon'da düzenlenecek 47. UEFA Kongresi'nde gerçekleştirilecek başkanlık seçimi için adaylık süreci sona erdi.Seçime tek aday olarak gireceği açıklanan Ceferin, 4 yıl süreyle bir dönem daha görevde kalacak.Ceferin, 2016'da UEFA'nın 7. başkanı olarak seçilmişti. 55 yaşındaki Sloven futbol adamı, 2019'daki seçimde ise ikinci kez başkanlık görevine getirilmişti.

https://sputniknews.com.tr/20220810/tff-baskani-buyukeksi-uefa-baskani-ceferinle-bir-araya-geldi-1059761852.html

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aleksander ceferin, uefa