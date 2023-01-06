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https://sputniknews.com.tr/20230106/turkiye-ile-ermenistan-arasinda-dogrudan-hava-kargo-ticareti-basliyor-1065463578.html
Türkiye ile Ermenistan arasında doğrudan hava kargo ticareti başlıyor
Türkiye ile Ermenistan arasında doğrudan hava kargo ticareti başlıyor
Türkiye ile Ermenistan arasında, gerçekleştirilen görüşmeler sonucunda doğrudan hava kargo taşımacılığının önündeki engeller kaldırıldı. 06.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-06T16:41+0300
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dünya
türkiye
ermenistan
taşımacılık
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Diplomatik kaynaklar tarafından aktarılan bilgide, iki ülkenin normalleşme süreci özel temsilcileri arasında yapılan görüşmeler sonucunda 1 Ocak 2023'ten itibaren Türkiye ile Ermenistan arasında doğrudan hava kargo ticaretinin mümkün olduğu belirtildi.Kaynaklar, bu konunun Türkiye Ticaret Bakanlığınca Türkiye ihracatçı birliklerine duyurulduğunu ifade etti.
https://sputniknews.com.tr/20221213/ermenistan-disisleri-azerbaycan-karabag-ile-ermenistan-arasindaki-tek-yolu-kapatti-1064543832.html
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türkiye, ermenistan, taşımacılık
türkiye, ermenistan, taşımacılık

Türkiye ile Ermenistan arasında doğrudan hava kargo ticareti başlıyor

16:41 06.01.2023 (güncellendi: 16:45 06.01.2023)
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Türkiye ile Ermenistan arasında, gerçekleştirilen görüşmeler sonucunda doğrudan hava kargo taşımacılığının önündeki engeller kaldırıldı.
Diplomatik kaynaklar tarafından aktarılan bilgide, iki ülkenin normalleşme süreci özel temsilcileri arasında yapılan görüşmeler sonucunda 1 Ocak 2023'ten itibaren Türkiye ile Ermenistan arasında doğrudan hava kargo ticaretinin mümkün olduğu belirtildi.
Kaynaklar, bu konunun Türkiye Ticaret Bakanlığınca Türkiye ihracatçı birliklerine duyurulduğunu ifade etti.
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