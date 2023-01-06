https://sputniknews.com.tr/20230106/suudi-arabistan-iki-wikipedia-yoneticisine-hapis-cezasi-verdi-1065449477.html
Suudi Arabistan, iki Wikipedia yöneticisine hapis cezası verdi
Suudi Arabistan, iki Wikipedia yöneticisine hapis cezası verdi
Eski bir Twitter çalışanının ABD’de Suudi Arabistan adına casusluk yapmak suçundan hapse atılmasından haftalar sonra Suudi Arabistan'ın da Wikipedia'ya... 06.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-06T12:04+0300
2023-01-06T12:04+0300
2023-01-06T12:04+0300
dünya
wikipedia
suudi arabistan
abd
tutuklama
hapis cezası
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Suudi Arabistan'da aktivist gruplar bir Wikipedia yöneticisinin 32 yıl, diğerinin ise 8 yıl hapis cezasına çarptırıldığını açıkladı.The Guardian'da yer alan habere göre Wikipedia'nın çatı şirketi Wikimedia tarafından yapılan inceleme sonucu Suudi Arabistan hükümetinin bölgedeki üst düzey site çalışanlarına baskı kurduğunu tespit etti.Suudi Arabistan’ın İstanbul Başkonsolosluğu’nda öldürülen gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın kurduğu Arap Dünyası İçin Şimdi Demokrasi (Dawn) isimli kuruluş, Suudi Arabistan hükümetinin Wikipedia operasyonunu araştırdı.Geçen ay sosyal medya platformu Twitter'ın eski çalışanlarından Ahmad Abouammo, yabancı bir hükümetin yasadışı ajanı olmak da dahil olmak üzere suçlardan San Francisco Mahkemesi tarafından 3.5 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.
https://sputniknews.com.tr/20220822/israilde-casus-yazilim-pegasusu-ureten-sirketin-ceosu-istifa-etti-1060220075.html
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wikipedia, suudi arabistan, abd, tutuklama, hapis cezası
wikipedia, suudi arabistan, abd, tutuklama, hapis cezası
Suudi Arabistan, iki Wikipedia yöneticisine hapis cezası verdi
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Eski bir Twitter çalışanının ABD’de Suudi Arabistan adına casusluk yapmak suçundan hapse atılmasından haftalar sonra Suudi Arabistan'ın da Wikipedia'ya yönelerek sitenin iki yöneticisine hapis cezası verdiği duyuruldu.
Suudi Arabistan'da aktivist gruplar bir Wikipedia yöneticisinin 32 yıl, diğerinin ise 8 yıl hapis cezasına çarptırıldığını açıkladı.
The Guardian'da yer alan habere göre Wikipedia'nın çatı şirketi Wikimedia tarafından yapılan inceleme sonucu Suudi Arabistan hükümetinin bölgedeki üst düzey site çalışanlarına baskı kurduğunu tespit etti.
Suudi Arabistan’ın İstanbul Başkonsolosluğu’nda öldürülen gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın kurduğu Arap Dünyası İçin Şimdi Demokrasi (Dawn) isimli kuruluş, Suudi Arabistan hükümetinin Wikipedia operasyonunu araştırdı.
Geçen ay sosyal medya platformu Twitter'ın eski çalışanlarından Ahmad Abouammo, yabancı bir hükümetin yasadışı ajanı olmak da dahil olmak üzere suçlardan San Francisco Mahkemesi tarafından 3.5 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.