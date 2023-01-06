https://sputniknews.com.tr/20230106/suudi-arabistan-iki-wikipedia-yoneticisine-hapis-cezasi-verdi-1065449477.html

Suudi Arabistan, iki Wikipedia yöneticisine hapis cezası verdi

Suudi Arabistan, iki Wikipedia yöneticisine hapis cezası verdi

Eski bir Twitter çalışanının ABD’de Suudi Arabistan adına casusluk yapmak suçundan hapse atılmasından haftalar sonra Suudi Arabistan'ın da Wikipedia'ya... 06.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-06T12:04+0300

2023-01-06T12:04+0300

2023-01-06T12:04+0300

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abd

tutuklama

hapis cezası

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Suudi Arabistan'da aktivist gruplar bir Wikipedia yöneticisinin 32 yıl, diğerinin ise 8 yıl hapis cezasına çarptırıldığını açıkladı.The Guardian'da yer alan habere göre Wikipedia'nın çatı şirketi Wikimedia tarafından yapılan inceleme sonucu Suudi Arabistan hükümetinin bölgedeki üst düzey site çalışanlarına baskı kurduğunu tespit etti.Suudi Arabistan’ın İstanbul Başkonsolosluğu’nda öldürülen gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın kurduğu Arap Dünyası İçin Şimdi Demokrasi (Dawn) isimli kuruluş, Suudi Arabistan hükümetinin Wikipedia operasyonunu araştırdı.Geçen ay sosyal medya platformu Twitter'ın eski çalışanlarından Ahmad Abouammo, yabancı bir hükümetin yasadışı ajanı olmak da dahil olmak üzere suçlardan San Francisco Mahkemesi tarafından 3.5 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

https://sputniknews.com.tr/20220822/israilde-casus-yazilim-pegasusu-ureten-sirketin-ceosu-istifa-etti-1060220075.html

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