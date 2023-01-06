https://sputniknews.com.tr/20230106/sinan-ates-cinayetinde-4-kisi-daha-gozaltinda-1065465622.html

Sinan Ateş cinayetinde 4 kişi daha gözaltında

Sinan Ateş cinayetinde 4 kişi daha gözaltında

Sinan Ateş cinayetiyle ilgili 4 kişi daha gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında 10 kişi de tutuklu. 06.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-06T18:30+0300

2023-01-06T18:30+0300

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türkiye

sinan ateş

gözaltı

cinayet

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Eski Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Başkanı ve Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sinan Ateş, cinayetiyle ilgili soruşturma devam ediyor.Soruşturma kapsamında azmettirici Doğukan Çep'e yardım yataklık yapan 2 kişi İstanbul'da gözaltına alındı.Akşam saatlerinde ise cinayet öncesi keşif yapan S.A'nın aralarında bulunduğu 2 kişi daha yine İstanbul'da gözaltına alındı.Hakkında yakalama kararı bulunan Çep de Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekiplerince dün İstanbul Beykoz'da bir otele yapılan baskın sonucu yakalanmıştı.Şimdiye kadar 10 kişi tutuklandıCinayetle ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma kapsamında 18 şüpheli gözaltına alınmış, daha önce adliyeye sevk edilen 7 şüpheliden 6'sı 'tasarlayarak kasten öldürme' suçundan tutuklanırken, 1'i adli kontrolle serbest bırakılmıştı.Emniyette ifade işlemleri tamamlanan ikisi özel harekat polisi dört şüpheli daha çıkarıldıkları Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı. Böylece soruşturmada tutuklu sayısı 10'a yükseldi.

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