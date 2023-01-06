Selvi: İmamoğlu 'Beni görevden alsınlar da mağdur duruma düşeyim' diye elinden gelen neyse yapıyor
10:36 06.01.2023 (güncellendi: 10:40 06.01.2023)
© AA Ekrem İmamoğlu
© AA
Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 'herkesle kavgalı' olduğunu söyleyerek, "İmamoğlu kendisini maçtan attırmak için hakemle kavga eden futbolcuya benziyor" dedi.
Selvi'nin Hürriyet gazetesinde "İmamoğlu görevden alınır mı' başlığıyla yayınlanan yazısının ilgili kısmı şöyle:
"Ekrem İmamoğlu herkesle kavgalı. Kendisini maçtan attırmak için hakemle kavga eden futbolcuya benziyor. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile kavgalı. CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ile kavgalı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile kavgası ülke sınırlarını aştı. Şimdi Adalet Bakanı Bekir Bozdağ ile de kavgaya tutuştu. Zaten YSK üyeleriyle kavgalıydı. “Ahmak” dediği için hapis cezasına çarptırıldı. Ulaştırma Bakanı Adil Karaismailoğlu ile mahkemelik oldular. YSK üyelerine “Ahmak” dediği için verilen hapis cezası İstinaf yolunda. Eğer İstinaf ve Yargıtay süreçlerinden onama çıkarsa siyasi yasaklı olacak. Dilerim hapis cezası onanmaz, siyasi yasaklı durumuna düşmez."
"İmamoğlu hakkında bir de İçişleri Bakanlığı’nın terörle ilgili hazırladığı müfettiş raporu var. Savcılığa sunuldu. Dava açılırsa Ekrem İmamoğlu görevden alınır mı? Yerine kayyum atanır mı? İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, öyle bir düşüncelerinin olmadığını söyledi. Amaçlarının İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin terörden arındırılması olduğunu ifade etti. Oysa Ekrem İmamoğlu görevden alınmak için yanıp tutuşuyor. Beni görevden alsınlar da mağdur duruma düşeyim diye elinden gelen neyse yapıyor. Kahraman olmak istiyor. Ama Meral Hanım’la çak yapabilecekleri bir hava gözükmüyor."
Öte yandan Abdulkadir Selvi, HDP'nin kapatılması iddia ve tartışmalarına ilişkin şu değerlendirmelerde bulundu:
"Anayasa Mahkemesi’nin HDP’nin hesaplarına tedbir koyması, siyasi kulislerde, “HDP’nin kapatılacağı belli oldu” diye değerlendirildi. HDP konusunda iki açmaz söz konusu. 1989 yılında kurulan HEP’ten bu yana PKK çizgisindeki partiler hep kapatıldı. Ne oldu? Daha çok büyüyerek geldiler. Ama başka bir açmaz daha var. HDP başta olmak üzere aynı çizgide kurulan partilerin hiçbiri PKK ile olan bağlarını koparmadılar. PKK güdümünde siyaset yaptılar. HDP’nin kapatılması çare değil. Ama PKK ile ilişkisi nedeniyle HDP kapatılmadığı takdirde dünyada hiçbir parti kapatılamaz. Böyle bir açmaz var. HDP kapatılır mı kapatılmaz mı diye sormak yerine, HDP seçimden önce mi kapatılır yoksa kapatılma kararı seçimden sonraya mı bırakılır diye sormak daha akıllıca."