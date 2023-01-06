Sabiha Gökçen'de yolcu uçağı piste giren tavşana çarptı: İki uçak inemedi

Pegasus Havayolları'nın PC1022 sefer sayılı Münih-İstanbul seferini yapan yolcu uçağının Sabiha Gökçen Havalimanı'na inişi sırasında ilginç bir olay yaşandı.



Sabiha Gökçen Havalimanı'na 19.13'de teker koyan Airbus 320 Neo tipi uçak, piste giren bir tavşana çarptı. Olayı fark eden pilotlar, durumu Hava Trafik Kontrol Kulesine bildirdi. Çarpma sonucunda ölen tavşanın pistten alınabilmesi için, inişe hazırlanan uçaklara izin verilmedi.



Bu nedenle Türk Hava Yolları'nın TK7863 Urmia-İstanbul ile Pegasus Havayolları'nın PC 332 Budapeşte-İstanbul seferini yapan uçakları pisti pas geçmek zorunda kaldı.



4 dakika içinde olay yerine giden ekiplerin pisti temizlemesinin ardından hava trafiği normale döndü. Pisti pas geçen her iki uçak da bir müddet sonra Sabiha Gökçen Havalimanı'na indi.