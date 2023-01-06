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Sabiha Gökçen'de yolcu uçağı piste giren tavşana çarptı: İki uçak inemedi
Sabiha Gökçen'de yolcu uçağı piste giren tavşana çarptı: İki uçak inemedi
Pegasus Havayolları'nın Münih seferini yapan yolcu uçağı, İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'na inişi sırasında piste giren bir tavşana çarptı. Olayın yaşandığı... 06.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-06T11:13+0300
2023-01-06T11:13+0300
yaşam
sabiha gökçen
sabiha gökçen havaalanı
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Pegasus Havayolları'nın PC1022 sefer sayılı Münih-İstanbul seferini yapan yolcu uçağının Sabiha Gökçen Havalimanı'na inişi sırasında ilginç bir olay yaşandı.Sabiha Gökçen Havalimanı'na 19.13'de teker koyan Airbus 320 Neo tipi uçak, piste giren bir tavşana çarptı. Olayı fark eden pilotlar, durumu Hava Trafik Kontrol Kulesine bildirdi. Çarpma sonucunda ölen tavşanın pistten alınabilmesi için, inişe hazırlanan uçaklara izin verilmedi.Bu nedenle Türk Hava Yolları'nın TK7863 Urmia-İstanbul ile Pegasus Havayolları'nın PC 332 Budapeşte-İstanbul seferini yapan uçakları pisti pas geçmek zorunda kaldı.4 dakika içinde olay yerine giden ekiplerin pisti temizlemesinin ardından hava trafiği normale döndü. Pisti pas geçen her iki uçak da bir müddet sonra Sabiha Gökçen Havalimanı'na indi.
sabiha gökçen havaalanı
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sabiha gökçen, sabiha gökçen havaalanı
sabiha gökçen, sabiha gökçen havaalanı

Sabiha Gökçen'de yolcu uçağı piste giren tavşana çarptı: İki uçak inemedi

11:13 06.01.2023
© DHADünya havacılık sektöründe bir ilk: Sabiha Gökçen Havalimanı'nda hayata geçirildi
Dünya havacılık sektöründe bir ilk: Sabiha Gökçen Havalimanı'nda hayata geçirildi - Sputnik Türkiye, 1920, 06.01.2023
© DHA
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Pegasus Havayolları'nın Münih seferini yapan yolcu uçağı, İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'na inişi sırasında piste giren bir tavşana çarptı. Olayın yaşandığı dakikalarda inişe hazırlanan iki yolcu uçağı ise pisti pas geçmek zorunda kaldı.
Pegasus Havayolları'nın PC1022 sefer sayılı Münih-İstanbul seferini yapan yolcu uçağının Sabiha Gökçen Havalimanı'na inişi sırasında ilginç bir olay yaşandı.

Sabiha Gökçen Havalimanı'na 19.13'de teker koyan Airbus 320 Neo tipi uçak, piste giren bir tavşana çarptı. Olayı fark eden pilotlar, durumu Hava Trafik Kontrol Kulesine bildirdi. Çarpma sonucunda ölen tavşanın pistten alınabilmesi için, inişe hazırlanan uçaklara izin verilmedi.

Bu nedenle Türk Hava Yolları'nın TK7863 Urmia-İstanbul ile Pegasus Havayolları'nın PC 332 Budapeşte-İstanbul seferini yapan uçakları pisti pas geçmek zorunda kaldı.

4 dakika içinde olay yerine giden ekiplerin pisti temizlemesinin ardından hava trafiği normale döndü. Pisti pas geçen her iki uçak da bir müddet sonra Sabiha Gökçen Havalimanı'na indi.
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