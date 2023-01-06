https://sputniknews.com.tr/20230106/rusyadan-belarusa-bir-askeri-tren-daha-geldi-1065464622.html

Rusya’dan Belarus’a bir askeri tren daha geldi

Rusya’dan Belarus’a bir askeri tren daha geldi

Belarus Savunma Bakanlığı, Rusya’dan bir askeri trenin daha geldiğini duyurdu. Trenin, Rusya-Belarus ortak askeri birlik için askeri teçhizat getirdiği... 06.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-06T17:10+0300

2023-01-06T17:10+0300

2023-01-06T17:10+0300

ukrayna krizi

rusya

belarus

teçhizat

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Belarus Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Birlik Devleti'nin askeri güvenliğini sağlama amacıyla, Belarus ve Rusya bölgesel askeri birliğin takviyesine devam edildi. Bugün Belarus’a, bölgesel askeri birliğe dahil askeri teçhizat taşıyan bir askeri tren daha geldi” ifadelerine yer verildi.Facebook’tan paylaşılan videoda, KAMAZ ve Ural marka askeri kamyonlar gösterildi.Belarus Savunma Bakanlığı ayrıca Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko’nun, “Ortak iş yapıyoruz” sözlerine yer verdi.Lukaşenko, Belarus’taki Rus askerleri ziyaret ettiBelarus lideri Lukaşenko, Brest Bölgesi’nde ortak askeri birliğine bağlı Rus askerlerin bulunduğu Obuz-Lesnovsk poligonuna geldi.Ülke lideri, birimler arasındaki koordinasyonla ilgili çalışmaların tamamlandığına ilişkin bir rapor dinledi.Rus ordusunun adı açıklanmayan bir temsilcisi, Lukaşenko’ya ortak tatbikatın tamamlandığını açıkladı. Lukaşenko, “Ortak iş yapıyoruz. Sorularınız varsa bana söyleyin” diye konuştu.

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