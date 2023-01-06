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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230106/rusyadan-belarusa-bir-askeri-tren-daha-geldi-1065464622.html
Rusya’dan Belarus’a bir askeri tren daha geldi
Rusya’dan Belarus’a bir askeri tren daha geldi
Belarus Savunma Bakanlığı, Rusya’dan bir askeri trenin daha geldiğini duyurdu. Trenin, Rusya-Belarus ortak askeri birlik için askeri teçhizat getirdiği... 06.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-06T17:10+0300
2023-01-06T17:10+0300
ukrayna krizi
rusya
belarus
teçhizat
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Belarus Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Birlik Devleti'nin askeri güvenliğini sağlama amacıyla, Belarus ve Rusya bölgesel askeri birliğin takviyesine devam edildi. Bugün Belarus’a, bölgesel askeri birliğe dahil askeri teçhizat taşıyan bir askeri tren daha geldi” ifadelerine yer verildi.Facebook’tan paylaşılan videoda, KAMAZ ve Ural marka askeri kamyonlar gösterildi.Belarus Savunma Bakanlığı ayrıca Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko’nun, “Ortak iş yapıyoruz” sözlerine yer verdi.Lukaşenko, Belarus’taki Rus askerleri ziyaret ettiBelarus lideri Lukaşenko, Brest Bölgesi’nde ortak askeri birliğine bağlı Rus askerlerin bulunduğu Obuz-Lesnovsk poligonuna geldi.Ülke lideri, birimler arasındaki koordinasyonla ilgili çalışmaların tamamlandığına ilişkin bir rapor dinledi.Rus ordusunun adı açıklanmayan bir temsilcisi, Lukaşenko’ya ortak tatbikatın tamamlandığını açıkladı. Lukaşenko, “Ortak iş yapıyoruz. Sorularınız varsa bana söyleyin” diye konuştu.
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rusya, belarus, teçhizat
rusya, belarus, teçhizat

Rusya’dan Belarus’a bir askeri tren daha geldi

17:10 06.01.2023
© Sputnik / Виктор Толочко / Multimedya arşivine gidinBrest bölgesindeki Obuz-Lesnovsky eğitim sahasında Rusya ve Belarus "Müttefik Kararlılık-2022" ortak tatbikatları sırasında askerler.
Brest bölgesindeki Obuz-Lesnovsky eğitim sahasında Rusya ve Belarus Müttefik Kararlılık-2022 ortak tatbikatları sırasında askerler. - Sputnik Türkiye, 1920, 06.01.2023
© Sputnik / Виктор Толочко
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Belarus Savunma Bakanlığı, Rusya’dan bir askeri trenin daha geldiğini duyurdu. Trenin, Rusya-Belarus ortak askeri birlik için askeri teçhizat getirdiği açıklandı.
Belarus Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Birlik Devleti'nin askeri güvenliğini sağlama amacıyla, Belarus ve Rusya bölgesel askeri birliğin takviyesine devam edildi. Bugün Belarus’a, bölgesel askeri birliğe dahil askeri teçhizat taşıyan bir askeri tren daha geldi” ifadelerine yer verildi.
Facebook’tan paylaşılan videoda, KAMAZ ve Ural marka askeri kamyonlar gösterildi.
Belarus Savunma Bakanlığı ayrıca Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko’nun, “Ortak iş yapıyoruz” sözlerine yer verdi.

Lukaşenko, Belarus’taki Rus askerleri ziyaret etti

Belarus lideri Lukaşenko, Brest Bölgesi’nde ortak askeri birliğine bağlı Rus askerlerin bulunduğu Obuz-Lesnovsk poligonuna geldi.
Ülke lideri, birimler arasındaki koordinasyonla ilgili çalışmaların tamamlandığına ilişkin bir rapor dinledi.
Rus ordusunun adı açıklanmayan bir temsilcisi, Lukaşenko’ya ortak tatbikatın tamamlandığını açıkladı. Lukaşenko, “Ortak iş yapıyoruz. Sorularınız varsa bana söyleyin” diye konuştu.
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