https://sputniknews.com.tr/20230106/rus-milli-takim-teknik-direktoruyle-fotograf-cekilen-estonyali-futbolcular-ozur-diledi-1065457020.html

Rus milli takım teknik direktörüyle fotoğraf çekilen Estonyalı futbolcular özür diledi

Rus milli takım teknik direktörüyle fotoğraf çekilen Estonyalı futbolcular özür diledi

Bir grup Estonyalı futbolcu, Rusya Milli Takımı Teknik Direktörü Valeriy Karpin ile yemek yerken çekilen fotoğrafı sosyal medyada paylaşmalarının ardından... 06.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-06T14:51+0300

2023-01-06T14:51+0300

2023-01-06T14:58+0300

ukrayna krizi

estonya

rusya

futbol

teknik direktör

valeriy karpin

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Estonyalı eski milli takım oyuncusu Andrey Stepanov'un Instagram hesabında, Rusya Milli Takımı Teknik Direktörü Valeriy Karpin ile Estonya milli takım kaptanı Konstantin Vasilyev'in de aralarında bulunduğu futbolcularla çekilen fotoğrafı paylaşması tepki çekti.Stepanov, 31 Aralık günü yaptığı paylaşıma "Bir buluşma, 10 arkadaş, 100 hatıra, 1000 müsabaka. Hatırlanması gereken yeni yıl partisi" notunu düştü.Paylaşımın ardından oyuncular, Ukrayna ihtilafı nedeniyle Karpin ile görüşmenin 'kabul edilemez' olduğu yönünde eleştiriler aldı.Kamu yayın kuruluşu ERR'nin aktardığına göre Estonya Kültür Bakanı Piret Hartman, Estonyalıların 'saldırganı desteklememek için ellerinden gelen her şeyi yapmaları gerektiğini' savundu.Öte yandan Estonya Futbol Federasyonu da Vasilyev, takım arkadaşı Sergey Zenyov ve yardımcı antrenör Andres Oper adına özür dilediği, "Akşam yemeğimiz ve bunun fotoğrafının sosyal medyada yayınlanması nedeniyle duyguları incinen herkesten özür diliyoruz" mesajını paylaştı.Açıklamada, "Sohbetimiz sadece futbol üzerineydi, siyaset veya savaş hakkında konuşmadık. Savaşla ilgili tavrımız her zaman aynıydı; bunun hiçbir gerekçesi olamaz. Futbol sahasında ve dışında her zaman Estonya'nın yanında olduk ve olmaya da devam edeceğiz" ifadelerine yer verildi.Daha önce Estonya Futbol Federasyonu Başkanı Aivar Phlak, yerel medyaya fotoğrafla ilgili "Sadece insani düzeyde, yalnızca acı çekenlere merhamet göstermek ve yardım etmek değil, aynı zamanda farklı düşünen insanlarla görüşme ve onlarla bir araya gelme hakkı da dahil olmak üzere temel insan haklarını yitirmemeyi düşünmek de görevimizdir" yorumunu yapmıştı.

https://sputniknews.com.tr/20230105/rus-tenisciler-avustralya-acik-tenis-turnuvasina-katilabilecek-1065434180.html

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estonya, rusya, futbol, teknik direktör, valeriy karpin