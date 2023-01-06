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Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230106/rus-milli-takim-teknik-direktoruyle-fotograf-cekilen-estonyali-futbolcular-ozur-diledi-1065457020.html
Rus milli takım teknik direktörüyle fotoğraf çekilen Estonyalı futbolcular özür diledi
Rus milli takım teknik direktörüyle fotoğraf çekilen Estonyalı futbolcular özür diledi
Bir grup Estonyalı futbolcu, Rusya Milli Takımı Teknik Direktörü Valeriy Karpin ile yemek yerken çekilen fotoğrafı sosyal medyada paylaşmalarının ardından... 06.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-06T14:51+0300
2023-01-06T14:58+0300
ukrayna krizi
estonya
rusya
futbol
teknik direktör
valeriy karpin
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Estonyalı eski milli takım oyuncusu Andrey Stepanov'un Instagram hesabında, Rusya Milli Takımı Teknik Direktörü Valeriy Karpin ile Estonya milli takım kaptanı Konstantin Vasilyev'in de aralarında bulunduğu futbolcularla çekilen fotoğrafı paylaşması tepki çekti.Stepanov, 31 Aralık günü yaptığı paylaşıma "Bir buluşma, 10 arkadaş, 100 hatıra, 1000 müsabaka. Hatırlanması gereken yeni yıl partisi" notunu düştü.Paylaşımın ardından oyuncular, Ukrayna ihtilafı nedeniyle Karpin ile görüşmenin 'kabul edilemez' olduğu yönünde eleştiriler aldı.Kamu yayın kuruluşu ERR'nin aktardığına göre Estonya Kültür Bakanı Piret Hartman, Estonyalıların 'saldırganı desteklememek için ellerinden gelen her şeyi yapmaları gerektiğini' savundu.Öte yandan Estonya Futbol Federasyonu da Vasilyev, takım arkadaşı Sergey Zenyov ve yardımcı antrenör Andres Oper adına özür dilediği, "Akşam yemeğimiz ve bunun fotoğrafının sosyal medyada yayınlanması nedeniyle duyguları incinen herkesten özür diliyoruz" mesajını paylaştı.Açıklamada, "Sohbetimiz sadece futbol üzerineydi, siyaset veya savaş hakkında konuşmadık. Savaşla ilgili tavrımız her zaman aynıydı; bunun hiçbir gerekçesi olamaz. Futbol sahasında ve dışında her zaman Estonya'nın yanında olduk ve olmaya da devam edeceğiz" ifadelerine yer verildi.Daha önce Estonya Futbol Federasyonu Başkanı Aivar Phlak, yerel medyaya fotoğrafla ilgili "Sadece insani düzeyde, yalnızca acı çekenlere merhamet göstermek ve yardım etmek değil, aynı zamanda farklı düşünen insanlarla görüşme ve onlarla bir araya gelme hakkı da dahil olmak üzere temel insan haklarını yitirmemeyi düşünmek de görevimizdir" yorumunu yapmıştı.
https://sputniknews.com.tr/20230105/rus-tenisciler-avustralya-acik-tenis-turnuvasina-katilabilecek-1065434180.html
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estonya, rusya, futbol, teknik direktör, valeriy karpin
estonya, rusya, futbol, teknik direktör, valeriy karpin

Rus milli takım teknik direktörüyle fotoğraf çekilen Estonyalı futbolcular özür diledi

14:51 06.01.2023 (güncellendi: 14:58 06.01.2023)
© AAFutbol, top, maç, saha
Futbol, top, maç, saha - Sputnik Türkiye, 1920, 06.01.2023
© AA
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Bir grup Estonyalı futbolcu, Rusya Milli Takımı Teknik Direktörü Valeriy Karpin ile yemek yerken çekilen fotoğrafı sosyal medyada paylaşmalarının ardından tepki aldı. Futbolcular, fotoğraf için özür dilemek zorunda kaldı.
Estonyalı eski milli takım oyuncusu Andrey Stepanov'un Instagram hesabında, Rusya Milli Takımı Teknik Direktörü Valeriy Karpin ile Estonya milli takım kaptanı Konstantin Vasilyev'in de aralarında bulunduğu futbolcularla çekilen fotoğrafı paylaşması tepki çekti.
Stepanov, 31 Aralık günü yaptığı paylaşıma "Bir buluşma, 10 arkadaş, 100 hatıra, 1000 müsabaka. Hatırlanması gereken yeni yıl partisi" notunu düştü.
Paylaşımın ardından oyuncular, Ukrayna ihtilafı nedeniyle Karpin ile görüşmenin 'kabul edilemez' olduğu yönünde eleştiriler aldı.
Kamu yayın kuruluşu ERR'nin aktardığına göre Estonya Kültür Bakanı Piret Hartman, Estonyalıların 'saldırganı desteklememek için ellerinden gelen her şeyi yapmaları gerektiğini' savundu.
Öte yandan Estonya Futbol Federasyonu da Vasilyev, takım arkadaşı Sergey Zenyov ve yardımcı antrenör Andres Oper adına özür dilediği, "Akşam yemeğimiz ve bunun fotoğrafının sosyal medyada yayınlanması nedeniyle duyguları incinen herkesten özür diliyoruz" mesajını paylaştı.
Açıklamada, "Sohbetimiz sadece futbol üzerineydi, siyaset veya savaş hakkında konuşmadık. Savaşla ilgili tavrımız her zaman aynıydı; bunun hiçbir gerekçesi olamaz. Futbol sahasında ve dışında her zaman Estonya'nın yanında olduk ve olmaya da devam edeceğiz" ifadelerine yer verildi.
Daha önce Estonya Futbol Federasyonu Başkanı Aivar Phlak, yerel medyaya fotoğrafla ilgili "Sadece insani düzeyde, yalnızca acı çekenlere merhamet göstermek ve yardım etmek değil, aynı zamanda farklı düşünen insanlarla görüşme ve onlarla bir araya gelme hakkı da dahil olmak üzere temel insan haklarını yitirmemeyi düşünmek de görevimizdir" yorumunu yapmıştı.
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