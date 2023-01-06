https://sputniknews.com.tr/20230106/rus-buyukelci-almanyanin-ukraynaya-marder-verme-karari-gerilim-yonunde-atilan-adim-1065468777.html
Rus Büyükelçi: Almanya’nın Ukrayna’ya ‘Marder’ verme kararı gerilim yönünde atılan adım
Rus Büyükelçi: Almanya’nın Ukrayna’ya ‘Marder’ verme kararı gerilim yönünde atılan adım
Rusya’nın Berlin Büyükelçiliği, Almanya’nın Ukrayna’ya ‘Marder’ tipi zırhlı muharebe araçları ile ek Patriot hava savunma füze sistemini verme kararını kınadı. 06.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-06T20:53+0300
2023-01-06T20:53+0300
2023-01-06T20:53+0300
ukrayna krizi
rusya
almanya
nazizm
ukrayna
patriot
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Rusya’nın Berlin Büyükelçiliği’nin açıklamasında, “Bu kararı şiddetle kınıyor, Ukrayna’daki çatışmayı tırmandırmaya yönelik yeni bir adım olarak değerlendiriyoruz. Bu kararın, Hristiyan aleminde çok saygı duyulan Ortodoks Noel bayramının arifesinde ve ayrıca Rusya Devlet Başkanı tarafından tek taraflı ilan edilen ateşkes zemininde alınması özellikle sinik görünüyor” ifadesine yer verildi.Almanya’nın bu adımı, ABD’nin büyük baskısı altında aldığı ifade edilen açıklamada, “Kiev’in ölümcül silahlar ve ağır askeri teçhizatla pompalanması, Almanya’nın Büyük Yurtseverlik Savaşı sırasında işlenen Nazizm suçları nedeniyle taşıdığı tarihsel sorumluluk hesaba katıldığında, Alman yetkililerin aşmaması gereken ahlaki bir çizgi” dendi.Rus Büyükelçilik, “Berlin’in bu kararı almasıyla Almanya ve kolektif Batı ülkelerinin çatışmaya barışçıl bir çözüm aramaya ilgi duymadıkları giderek daha açık hale geliyor” diye ekledi.
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rusya, almanya, nazizm, ukrayna, patriot
rusya, almanya, nazizm, ukrayna, patriot
Rus Büyükelçi: Almanya’nın Ukrayna’ya ‘Marder’ verme kararı gerilim yönünde atılan adım
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Rusya’nın Berlin Büyükelçiliği, Almanya’nın Ukrayna’ya ‘Marder’ tipi zırhlı muharebe araçları ile ek Patriot hava savunma füze sistemini verme kararını kınadı.
Rusya’nın Berlin Büyükelçiliği’nin açıklamasında, “Bu kararı şiddetle kınıyor, Ukrayna’daki çatışmayı tırmandırmaya yönelik yeni bir adım olarak değerlendiriyoruz. Bu kararın, Hristiyan aleminde çok saygı duyulan Ortodoks Noel bayramının arifesinde ve ayrıca Rusya Devlet Başkanı tarafından tek taraflı ilan edilen ateşkes zemininde alınması özellikle sinik görünüyor” ifadesine yer verildi.
Almanya’nın bu adımı, ABD’nin büyük baskısı altında aldığı ifade edilen açıklamada, “Kiev’in ölümcül silahlar ve ağır askeri teçhizatla pompalanması, Almanya’nın Büyük Yurtseverlik Savaşı sırasında işlenen Nazizm suçları nedeniyle taşıdığı tarihsel sorumluluk hesaba katıldığında, Alman yetkililerin aşmaması gereken ahlaki bir çizgi” dendi.
Rus Büyükelçilik, “Berlin’in bu kararı almasıyla Almanya ve kolektif Batı ülkelerinin çatışmaya barışçıl bir çözüm aramaya ilgi duymadıkları giderek daha açık hale geliyor” diye ekledi.