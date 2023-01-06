https://sputniknews.com.tr/20230106/prof-dr-tevfik-ozlu-kovid-ile-yasamayi-ogrendik-1065473804.html

Prof. Dr. Tevfik Özlü: Kovid ile yaşamayı öğrendik

Prof. Dr. Tevfik Özlü: Kovid ile yaşamayı öğrendik

Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, koronavirüsün kaybolmadığını eskisi... 06.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-06T23:40+0300

2023-01-06T23:40+0300

2023-01-06T23:42+0300

koronavirüs

karadeniz teknik üniversitesi (ktü)

tevfik özlü

omicron

kovid-19

türkiye’de kovid-19 salgını

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Son dönemde artış yaşanan grip vakaları ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Prof. Dr. Tevfik Özlü, Kovid-19'un diğer solunum yolu virüsleri ile aşağı yukarı benzer bir döngüye girdiğini belirtti.Prof. Dr. Özlü, "Kovid, diğer solunum yolu virüsleri ile aşağı yukarı benzer bir döngüye girdi. Artık sıradanlaştı. Nasıl ki biz önceden beri hep özellikle kış mevsimlerinde influenza, parainfluenza, RSV gibi virüslerle solunumsal hastalıklara yakalanıyoruz toplumsal olarak böyle bir salgın kuzey yarım küre ülkelerinde var. Kovid de bunlar arasına girmiş durumda. Ama artık 2020’deki 2021’teki virüs bu virüs kendini değiştirdi, bizimle yaşamayı öğrendi. Şimdi bizi çok hastalandırmadan bizimle beraber yaşıyor. Biz de onunla yaşamayı öğrendik. Çoğumuz aşılandı. Aşı olmayanlar da hastalığı geçirerek bir şekilde bağışıklık kazandı. Şu anda sadece risk gruplarında sorun var, ileri yaşlılar, bağışıklık sistemi baskılanmış ya da kronik hastalığı olanlarda ağır seyredebiliyor. Hastaneye yatışları gerekebiliyor. Onun dışında sıradan bir solunum yolu enfeksiyonu halini almış durumda" diye konuştu.'XBB 1.5 varyantı Amerika’da özellikle son zamanlarda daha sık görülmeye başlandı'"Tabii küresel düzeyde de Kovid ile ilgili vakalar kimi zaman yüksekliyor kimi zaman düşüyor ama ölümcüllük oranlarına dikkat ederseniz artık artmıyor" diyen Prof. Dr. Özlü, şu ifadeleri kullandı:Prof. Dr. Özlü, konuşmasının devamında, "Daha çok yaşlı kişilerde bir ağır hastalık hastane yatışı bildiriliyor ama zaten yaşlı kişilerde diğer varyantlarda aynı şekilde daha ağır hastalık tablosu yapabiliyor. Bir de kış mevsimi olduğu için tabii yaza göre hani özellikle yaşlı riskli popülasyonda hastalanmaya oranı daha yüksek olabilir. Bu mevsimsel bir değişim de olabilir. Tabii bu Omicron'un alt varyantlarında ortaya çıkan mutasyonların etkisi de olabilir. Çünkü gözlenen mutasyonlar dediğim gibi aşı ile elde edilen bağışıklıktan biraz kaçabilecek bir özellik kazandırmış görünüyor" dedi.'Daha ağır hastalık yaptığı yönünde henüz veri yok'"Çok böyle telaş edilecek korkuya kapılacak bir durum yok. 2020 ve 2021’de olduğu gibi tekrar kötü günlerin geri geleceğini ben düşünmüyorum" diye devam eden Prof. Dr. Özlü, "O günler geride kaldı. Özellikle risk gruplarını iyi korumamız lazım. Yeni varyantın biraz daha kolay bulaştığı daha hızlı yayıldığı yönünde bilgiler var. Ama daha ağır hastalık yaptığı yönünde henüz veri yok. Yaşlı popülasyonda biraz ağır hastalığa neden olduğu hastaneye yatışlarında bir artışa neden olduğu bildiriliyor. Ama dediğim gibi bu varyantın etkisi mi yoksa mevsimsel bir etki mi onu da henüz daha ayırt edemiyoruz. İzlemek lazım" ifadelerini kullandı.

https://sputniknews.com.tr/20230105/kovid-19un-xbb15-varyanti-kaygi-yaratti-daha-hizli-bulasiyor-1065407254.html

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karadeniz teknik üniversitesi (ktü), tevfik özlü, omicron, kovid-19, türkiye’de kovid-19 salgını