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Ortaköy'deki haç çıkarma töreninde denize atladı, başından yaralandı
Ortaköy'deki haç çıkarma töreninde denize atladı, başından yaralandı
İstanbul'da Hz.İsa'nın vaftiz edilişinin yıl dönümü nedeniyle haç çıkarma töreni düzenlendi. Törende ise deniz atlayanlardan bir kişi, arkadaşıyla çarpışarak... 06.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-06T15:31+0300
2023-01-06T15:31+0300
yaşam
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haç
istanbul
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Hz. İsa'nın doğumu ve vaftiz edilişinin yıl dönümü nedeniyle İstanbul'da denizden haç çıkarma törenleri düzenlendi. Ortaköy'de haç çıkarmak için denize atlayanlardan bir kişi başından yaralandı.DHA'nın haberine göre Beşiktaş, Ortaköy Ayios Fokas Rum Ortodoks Kilisesi'nde de ayin düzenlendi. Ayinin ardından ziyaretçiler haç atma törenini izlemek için Ortaköy İskelesi'nde toplandı.Yapılan duaların ardından haç denize atıldı. Haçın atılmasıyla birlikte tekneden atlayan 7 kişi haçı çıkarmak için İstanbul Boğazının soğuk sularına atladı.Denize atlayanlardan 16 yaşındaki Nikolas Özdoğan haçı denizden ilk alan kişi oldu.Haçı çıkarmak için denize atlayanlardan İlia Davul arkadaşıyla çarpışarak kafasından yaralandı.Hızla karaya çıkan Davul, olay yerine çağrılan ambulansla Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Törende tedbir amaçlı sahil güvenlik ekipleri hazır bekledi.
ortaköy
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ortaköy, haç, istanbul
ortaköy, haç, istanbul

Ortaköy'deki haç çıkarma töreninde denize atladı, başından yaralandı

15:31 06.01.2023
© FotoğrafOrtaköy'deki haç çıkarma töreninde denize atladı, başından yaralandı
Ortaköy'deki haç çıkarma töreninde denize atladı, başından yaralandı - Sputnik Türkiye, 1920, 06.01.2023
© Fotoğraf
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İstanbul'da Hz.İsa'nın vaftiz edilişinin yıl dönümü nedeniyle haç çıkarma töreni düzenlendi. Törende ise deniz atlayanlardan bir kişi, arkadaşıyla çarpışarak başından yaralandı
Hz. İsa'nın doğumu ve vaftiz edilişinin yıl dönümü nedeniyle İstanbul'da denizden haç çıkarma törenleri düzenlendi. Ortaköy'de haç çıkarmak için denize atlayanlardan bir kişi başından yaralandı.
DHA'nın haberine göre Beşiktaş, Ortaköy Ayios Fokas Rum Ortodoks Kilisesi'nde de ayin düzenlendi. Ayinin ardından ziyaretçiler haç atma törenini izlemek için Ortaköy İskelesi'nde toplandı.
Yapılan duaların ardından haç denize atıldı. Haçın atılmasıyla birlikte tekneden atlayan 7 kişi haçı çıkarmak için İstanbul Boğazının soğuk sularına atladı.
Denize atlayanlardan 16 yaşındaki Nikolas Özdoğan haçı denizden ilk alan kişi oldu.
Haçı çıkarmak için denize atlayanlardan İlia Davul arkadaşıyla çarpışarak kafasından yaralandı.
Hızla karaya çıkan Davul, olay yerine çağrılan ambulansla Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Törende tedbir amaçlı sahil güvenlik ekipleri hazır bekledi.
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