Numan Kurtulmuş: Değil memleketi, bir bakkal dükkanını bile 6 kişiyle yönetmek mümkün değildir
23:31 06.01.2023 (güncellendi: 23:39 06.01.2023)
© AANuman Kurtulmuş
© AA
AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, "Bırakın memleketi eş altı tane başkanla yönetmeyi, bir bakkal dükkanını bile altı kişiyle yönetmek mümkün değildir. Bu millet bunu bilir." dedi.
Mehmet Akif İnan Vakfı ile Memur-Sen tarafından, Memur-Sen'in kurucusu, eğitimci, şair ve yazar Mehmet Akif İnan'ın 23'üncü ölüm yılı dolayısıyla, konfederasyonun genel merkezinde 4'üncü Mehmet Akif İnan Ödül Töreni düzenlendi.
AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, törende yaptığı konuşmada, Türkiye'nin geçmiş dönemlerde yaşadıklarını yaşamaması ve güçlü bir iradeyle yeniden güçlü bir Türkiye'yi kurabilmek için Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçildiğini vurguladı.
Kimsenin, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ni halkın onayından geçmemiş gibi konuşamayacağının altını çizen Kurtulmuş, dünyanın hiçbir yerinde böyle bir teklifin etrafında bütünleşilmeyeceğini belirterek, "Altılı masanın görünmez ortağı, Türkiye siyasetine eş başkanlık sistemi diye bir sistem getirmişti. Öyle anlaşılıyor ki altı artılı masanın etrafında oturanlar, eş cumhurbaşkanlığı sistemi gibi bir sistemi millete teklif etmeyi düşünüyor. Karar alacaklar 6 kişi." diye konuştu.
Kimsenin, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ni halkın onayından geçmemiş gibi konuşamayacağının altını çizen Kurtulmuş, dünyanın hiçbir yerinde böyle bir teklifin etrafında bütünleşilmeyeceğini belirterek, "Altılı masanın görünmez ortağı, Türkiye siyasetine eş başkanlık sistemi diye bir sistem getirmişti. Öyle anlaşılıyor ki altı artılı masanın etrafında oturanlar, eş cumhurbaşkanlığı sistemi gibi bir sistemi millete teklif etmeyi düşünüyor. Karar alacaklar 6 kişi." diye konuştu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, önce Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, sonrasında ise Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini anımsatan Kurtulmuş, şu ifadeleri kullandı:
"Bu iki görüşmeyi yapacakken, varsayalım ki altı artılı masanın oluşturduğu konseyleri bir araya gelecek. Kim seçildi halk oyuyla? Diyelim ki, Mr. X seçildi. Diyecekler ki sen karar veremeyeceksin. Putin'le de Zeleskiy'le de ne konuşacağını önce toplanalım karar vereceğiz ve sana ne söyleyeceğini, ne yapacağını ifade edeceğiz, sen de ona göre idare edeceksin. Dünyada böyle bir sistem var mı? Böyle bir sistemin olması akla ziyan bir şeydir."
Milletin eş cumhurbaşkanlığı sistemi ve benzeri girişimlere itibar etmeyeceğini vurgulayan Kurtulmuş, "Bırakın memleketi eş altı tane başkanla yönetmeyi, bir bakkal dükkanını bile altı kişiyle yönetmek mümkün değildir. Bu millet bunu bilir." dedi.