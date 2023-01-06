https://sputniknews.com.tr/20230106/muharrem-ince-ittifak-konusunda-bazi-partilerle-gorusuyoruz-1065442103.html

Muharrem İnce: İttifak konusunda bazı partilerle görüşüyoruz

Muharrem İnce: İttifak konusunda bazı partilerle görüşüyoruz

Memleket Partisi lideri İnce, seçim için ittifak konusunda bazı partilerle görüşmelerinin sürdüğünü belirterek "Yakında ocak ayı sonu gibi açıklamamızı... 06.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-06T02:21+0300

2023-01-06T02:21+0300

2023-01-06T02:21+0300

türkiye

memleket partisi

kemal kılıçdaroğlu

aday

6'lı masa

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Eskişehir'de partisinin il başkanlığında basın toplantısı düzenleyen Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.'Üyeler seçerse bizim partinin adayı ben olacağım'İnce, "altılı masa"nın cumhurbaşkanı adayının CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu olacağı yönündeki görüşlerin hatırlatılması üzerine şu ifadeleri kullandı:Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçim tarihini öne çekebileceklerine dair sözlerinin hatırlatılması üzerine İnce, "Erkeni geçi hiçbir şey kalmadı. Bilemiyorum onu artık. Göreceğiz, mayısı haziranı bir şeyi kalmadı" değerlendirmesinde bulundu.'Önce sandığı bir sağlama alalım'Seçim güvenliğinin önemine işaret eden İnce, şöyle konuştu:Muharrem İnce, ittifak konusunda bazı partilerle görüşmelerinin sürdüğünü anlattı.Süreçle ilgili bilgi veren İnce, "Görüşüyoruz. Yakında ocak ayı sonu gibi açıklamamızı yaparız. Görüşüyoruz evet. Mesela Zafer Partisi ile görüşüyoruz. Doğru Parti ile görüşüyoruz. DSP ile görüşüyoruz. Adalet Partisi ile görüşüyoruz. Bunlarla görüşüyoruz, doğrudur" ifadelerini kullandı.Milyarlarca lira hazine yardımı alan bir parti olmadıklarını dile getiren İnce, "Bizim elimizin altında belediyeler yok. Biz yeni kurulmuş 1 yıllık bir partiyiz. Biz diyoruz ki 200 bin sandık var. Gelin bu sandıkları paylaşalım. 1000 tanesini birisi alsın. 2 bin tanesini birisi alsın. Bu sandıkları paylaşalım diyoruz. Biz de kendi çapımızda tabii ki bir hazırlık yapıyoruz ama bu bir partinin işi olmamalı, bütün partilerin işi olmalı" diye konuştu.İnce, Yargıtay'ın Memleket Partisi'nin güncel üye sayısını 25 bin 132 olarak açıklamasına ilişkin şunları dile getirdi:

https://sputniknews.com.tr/20221226/muharrem-ince-cumhurbaskani-olacak-kisi-cikar-ben-adayim-der-1065015989.html

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memleket partisi, kemal kılıçdaroğlu, aday, 6'lı masa