https://sputniknews.com.tr/20230106/mit-bursada-cezaevi-aracina-saldirinin-faili-zeki-gurbuzu-suriyede-etkisiz-hale-getirdi-1065446819.html
MİT, Bursa'da cezaevi aracına yönelik saldırının faili Zeki Gürbüz'ü Suriye'de etkisiz hale getirdi
MİT, Bursa'da cezaevi aracına yönelik saldırının faili Zeki Gürbüz'ü Suriye'de etkisiz hale getirdi
Türk Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), Bursa'da cezaevi aracına yönelik 20 Nisan 2022'de düzenlenen terör saldırısının faili Zeki Gürbüz'ü Suriye'de etkisiz... 06.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-06T09:42+0300
2023-01-06T09:42+0300
2023-01-06T10:24+0300
türkiye
mit
milli istihbarat teşkilatı
bursa
cezaevi
terör saldırısı
suriye
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/01/06/1065447520_5:0:1708:958_1920x0_80_0_0_af1d3d20f9b4b7ee6cc2d5bdb408bfed.png
Anadolu Ajansı'nın (AA) güvenlik kaynaklarından edindiği bilgiye göre, Bursa'nın Mudanya ilçesinde 20 Nisan 2022'de infaz koruma memurlarını taşıyan servis aracına yönelik gerçekleştirilen eylemle 16 Ağustos 2022'de sınır hattında güvenlik güçlerine yönelik gerçekleştirilen roketli saldırının azmettiricisi ve planlayıcısı olduğu belirlenen Ahmet Şoreş kod adlı Zeki Gürbüz, MİT tarafından Haseke'nin kuzeyinde düzenlenen operasyonla etkisiz hale getirildi.Yunanistan iade taleplerini reddettiGürbüz, MLKP'nin silahlı kanadı FESK sorumlusu olarak uzun yıllar faaliyet gösterdikten sonra 2008'de örgütün Türkiye sorumlusu oldu.İtalya'ya gitmek üzere 2012'de yasa dışı yollarla Türkiye'den çıkış yapan Gürbüz, 2013 yılı şubat ayında Yunanistan'da yakalandı. Türkiye'nin iade taleplerine karşın Yunanistan tarafından iade edilmeyerek Nisan 2013'te serbest bırakılan terörist Zeki Gürbüz, Yunanistan'dan Irak'a, daha sonra da Suriye'ye geçerek tekrar MLKP'de yönetici olarak faaliyet göstermeye başladı.MLKP'nin askeri kanat sorumlusuyken Baran Serhat kod adlı Bayram Namaz'ın Mart 2019'da etkisiz hale getirilmesi üzerine örgütün Suriye sorumlusu olarak faaliyet göstermeye başlayan Gürbüz'ün ayrıca, terör örgütünün finans kaynaklarını da yönettiği ve tüm alanlara para transferi gerçekleştirdiği belirlendi.
https://sputniknews.com.tr/20220420/bursadaki-saldirinin-guvenlik-kamera-goruntuleri-ortaya-cikti-1055705034.html
türkiye
bursa
suriye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/01/06/1065447520_218:0:1495:958_1920x0_80_0_0_849fefeb77c69a71f36e59f00c4c1f03.png
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
mit, milli istihbarat teşkilatı, bursa, cezaevi, terör saldırısı, suriye
mit, milli istihbarat teşkilatı, bursa, cezaevi, terör saldırısı, suriye
MİT, Bursa'da cezaevi aracına yönelik saldırının faili Zeki Gürbüz'ü Suriye'de etkisiz hale getirdi
09:42 06.01.2023 (güncellendi: 10:24 06.01.2023) Abone ol
Türk Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), Bursa'da cezaevi aracına yönelik 20 Nisan 2022'de düzenlenen terör saldırısının faili Zeki Gürbüz'ü Suriye'de etkisiz hale getirdi.
Anadolu Ajansı'nın (AA) güvenlik kaynaklarından edindiği bilgiye göre, Bursa'nın Mudanya ilçesinde 20 Nisan 2022'de infaz koruma memurlarını taşıyan servis aracına yönelik gerçekleştirilen eylemle 16 Ağustos 2022'de sınır hattında güvenlik güçlerine yönelik gerçekleştirilen roketli saldırının azmettiricisi ve planlayıcısı olduğu belirlenen Ahmet Şoreş kod adlı Zeki Gürbüz, MİT tarafından Haseke'nin kuzeyinde düzenlenen operasyonla etkisiz hale getirildi.
Yunanistan iade taleplerini reddetti
Gürbüz, MLKP'nin silahlı kanadı FESK sorumlusu olarak uzun yıllar faaliyet gösterdikten sonra 2008'de örgütün Türkiye sorumlusu oldu.
İtalya'ya gitmek üzere 2012'de yasa dışı yollarla Türkiye'den çıkış yapan Gürbüz, 2013 yılı şubat ayında Yunanistan'da yakalandı. Türkiye'nin iade taleplerine karşın Yunanistan tarafından iade edilmeyerek Nisan 2013'te serbest bırakılan terörist Zeki Gürbüz, Yunanistan'dan Irak'a, daha sonra da Suriye'ye geçerek tekrar MLKP'de yönetici olarak faaliyet göstermeye başladı.
MLKP'nin askeri kanat sorumlusuyken Baran Serhat kod adlı Bayram Namaz'ın Mart 2019'da etkisiz hale getirilmesi üzerine örgütün Suriye sorumlusu olarak faaliyet göstermeye başlayan Gürbüz'ün ayrıca, terör örgütünün finans kaynaklarını da yönettiği ve tüm alanlara para transferi gerçekleştirdiği belirlendi.