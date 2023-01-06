https://sputniknews.com.tr/20230106/mit-bursada-cezaevi-aracina-saldirinin-faili-zeki-gurbuzu-suriyede-etkisiz-hale-getirdi-1065446819.html

MİT, Bursa'da cezaevi aracına yönelik saldırının faili Zeki Gürbüz'ü Suriye'de etkisiz hale getirdi

MİT, Bursa'da cezaevi aracına yönelik saldırının faili Zeki Gürbüz'ü Suriye'de etkisiz hale getirdi

Türk Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), Bursa'da cezaevi aracına yönelik 20 Nisan 2022'de düzenlenen terör saldırısının faili Zeki Gürbüz'ü Suriye'de etkisiz... 06.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-06T09:42+0300

2023-01-06T09:42+0300

2023-01-06T10:24+0300

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terör saldırısı

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Anadolu Ajansı'nın (AA) güvenlik kaynaklarından edindiği bilgiye göre, Bursa'nın Mudanya ilçesinde 20 Nisan 2022'de infaz koruma memurlarını taşıyan servis aracına yönelik gerçekleştirilen eylemle 16 Ağustos 2022'de sınır hattında güvenlik güçlerine yönelik gerçekleştirilen roketli saldırının azmettiricisi ve planlayıcısı olduğu belirlenen Ahmet Şoreş kod adlı Zeki Gürbüz, MİT tarafından Haseke'nin kuzeyinde düzenlenen operasyonla etkisiz hale getirildi.Yunanistan iade taleplerini reddettiGürbüz, MLKP'nin silahlı kanadı FESK sorumlusu olarak uzun yıllar faaliyet gösterdikten sonra 2008'de örgütün Türkiye sorumlusu oldu.İtalya'ya gitmek üzere 2012'de yasa dışı yollarla Türkiye'den çıkış yapan Gürbüz, 2013 yılı şubat ayında Yunanistan'da yakalandı. Türkiye'nin iade taleplerine karşın Yunanistan tarafından iade edilmeyerek Nisan 2013'te serbest bırakılan terörist Zeki Gürbüz, Yunanistan'dan Irak'a, daha sonra da Suriye'ye geçerek tekrar MLKP'de yönetici olarak faaliyet göstermeye başladı.MLKP'nin askeri kanat sorumlusuyken Baran Serhat kod adlı Bayram Namaz'ın Mart 2019'da etkisiz hale getirilmesi üzerine örgütün Suriye sorumlusu olarak faaliyet göstermeye başlayan Gürbüz'ün ayrıca, terör örgütünün finans kaynaklarını da yönettiği ve tüm alanlara para transferi gerçekleştirdiği belirlendi.

https://sputniknews.com.tr/20220420/bursadaki-saldirinin-guvenlik-kamera-goruntuleri-ortaya-cikti-1055705034.html

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mit, milli istihbarat teşkilatı, bursa, cezaevi, terör saldırısı, suriye