https://sputniknews.com.tr/20230106/medvedevden-stoltenberge-orwellli-yanit-1065440059.html

Medvedev’den Stoltenberg’e Orwell’li yanıt

Medvedev’den Stoltenberg’e Orwell’li yanıt

Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg’in Ukrayna’ya silah yardımının barışa giden yol olduğu... 06.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-06T00:37+0300

2023-01-06T00:37+0300

2023-01-06T00:44+0300

ukrayna krizi

dmitriy medvedev

nato

rusya

jens stoltenberg

ukrayna

ukrayna krizi

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Medvedev, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “İşe bak sen! Stoltenberg’in sözlerine göre, silah aslında barışa giden yol. Gerçekten de 'geçmiş silinmiş, silinen unutulmuş, yalan gerçek olmuş'. George Orwell, 1984” diye yazdı.Daha önce NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Ukrayna’ya silah yardımının çatışmanın sonunu yaklaştırdığını ve barışa giden yol olduğunu dile getirmişti.

https://sputniknews.com.tr/20221227/medvedevin-2023-ongorulerine-once-hayran-kalan-musk-tepkiler-uzerine-absurt-diye-burun-kivirdi-1065088738.html

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dmitriy medvedev, nato, rusya, jens stoltenberg, ukrayna, ukrayna krizi