https://sputniknews.com.tr/20230106/medvedevden-stoltenberge-orwellli-yanit-1065440059.html
Medvedev’den Stoltenberg’e Orwell’li yanıt
Medvedev’den Stoltenberg’e Orwell’li yanıt
Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg’in Ukrayna’ya silah yardımının barışa giden yol olduğu... 06.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-06T00:37+0300
2023-01-06T00:37+0300
2023-01-06T00:44+0300
ukrayna krizi
dmitriy medvedev
nato
rusya
jens stoltenberg
ukrayna
ukrayna krizi
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/03/1e/1055165203_0:0:2914:1640_1920x0_80_0_0_ea2948b85646e2d9031bab7bc5a5f5db.jpg
Medvedev, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “İşe bak sen! Stoltenberg’in sözlerine göre, silah aslında barışa giden yol. Gerçekten de 'geçmiş silinmiş, silinen unutulmuş, yalan gerçek olmuş'. George Orwell, 1984” diye yazdı.Daha önce NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Ukrayna’ya silah yardımının çatışmanın sonunu yaklaştırdığını ve barışa giden yol olduğunu dile getirmişti.
https://sputniknews.com.tr/20221227/medvedevin-2023-ongorulerine-once-hayran-kalan-musk-tepkiler-uzerine-absurt-diye-burun-kivirdi-1065088738.html
rusya
ukrayna
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/03/1e/1055165203_183:0:2914:2048_1920x0_80_0_0_33c2f2f4bbdfdd354b7c345edec535b6.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
dmitriy medvedev, nato, rusya, jens stoltenberg, ukrayna, ukrayna krizi
dmitriy medvedev, nato, rusya, jens stoltenberg, ukrayna, ukrayna krizi
Medvedev’den Stoltenberg’e Orwell’li yanıt
00:37 06.01.2023 (güncellendi: 00:44 06.01.2023) Abone ol
Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg’in Ukrayna’ya silah yardımının barışa giden yol olduğu yönündeki sözlerine İngiliz yazar George Orwell’in 1984 romanından alıntıyla yanıt verdi.
Medvedev, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “İşe bak sen! Stoltenberg’in sözlerine göre, silah aslında barışa giden yol. Gerçekten de 'geçmiş silinmiş, silinen unutulmuş, yalan gerçek olmuş'. George Orwell, 1984” diye yazdı.
Daha önce NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Ukrayna’ya silah yardımının çatışmanın sonunu yaklaştırdığını ve barışa giden yol olduğunu dile getirmişti.