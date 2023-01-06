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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230106/medvedevden-stoltenberge-orwellli-yanit-1065440059.html
Medvedev’den Stoltenberg’e Orwell’li yanıt
Medvedev’den Stoltenberg’e Orwell’li yanıt
Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg’in Ukrayna’ya silah yardımının barışa giden yol olduğu... 06.01.2023, Sputnik Türkiye
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2023-01-06T00:44+0300
ukrayna krizi
dmitriy medvedev
nato
rusya
jens stoltenberg
ukrayna
ukrayna krizi
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Medvedev, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “İşe bak sen! Stoltenberg’in sözlerine göre, silah aslında barışa giden yol. Gerçekten de 'geçmiş silinmiş, silinen unutulmuş, yalan gerçek olmuş'. George Orwell, 1984” diye yazdı.Daha önce NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Ukrayna’ya silah yardımının çatışmanın sonunu yaklaştırdığını ve barışa giden yol olduğunu dile getirmişti.
https://sputniknews.com.tr/20221227/medvedevin-2023-ongorulerine-once-hayran-kalan-musk-tepkiler-uzerine-absurt-diye-burun-kivirdi-1065088738.html
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dmitriy medvedev, nato, rusya, jens stoltenberg, ukrayna, ukrayna krizi
dmitriy medvedev, nato, rusya, jens stoltenberg, ukrayna, ukrayna krizi

Medvedev’den Stoltenberg’e Orwell’li yanıt

00:37 06.01.2023 (güncellendi: 00:44 06.01.2023)
© Sputnik / Multimedya arşivine gidin Dmitriy Medvedev
 Dmitriy Medvedev - Sputnik Türkiye, 1920, 06.01.2023
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Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg’in Ukrayna’ya silah yardımının barışa giden yol olduğu yönündeki sözlerine İngiliz yazar George Orwell’in 1984 romanından alıntıyla yanıt verdi.
Medvedev, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “İşe bak sen! Stoltenberg’in sözlerine göre, silah aslında barışa giden yol. Gerçekten de 'geçmiş silinmiş, silinen unutulmuş, yalan gerçek olmuş'. George Orwell, 1984” diye yazdı.
Daha önce NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Ukrayna’ya silah yardımının çatışmanın sonunu yaklaştırdığını ve barışa giden yol olduğunu dile getirmişti.
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