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https://sputniknews.com.tr/20230106/konut-kampanyasi-sonrasi-ev-fiyatlari-artti-kaydettigim-ev-bir-gunde-600-bin-lira-artti-1065448252.html
Konut kampanyası sonrası ev fiyatları arttı: 'Kaydettiğim ev, bir günde 600 bin lira arttı'
Konut kampanyası sonrası ev fiyatları arttı: 'Kaydettiğim ev, bir günde 600 bin lira arttı'
Orta gelirliye konut kampanyasının ardından satılık ev fiyatlarında artış oldu. Gayrimenkul uzmanları artış oranlarının 600 bin lirayı bulduğunu belirtti. 06.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-06T10:53+0300
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ekonomi
konut
ekonomi
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Konut kampanyası sonrası bazı ev sahiplerinin satışta olan evlerinin fiyatını artırdığı ortaya çıktı. Gayrimenkul uzmanı Şenay Araç Demir, kendisine bir evi 600 bin lira artırma talebi geldiğini söyledi.Hürriyet yazarı Fulya Soybaş'a konuşan Demir, şu ifadeleri kullandı:
https://sputniknews.com.tr/20230104/orta-gelirliye-konut-kampanyasinda-ayrintilar-aciklaniyor-1065362969.html
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konut, ekonomi, nureddin nebati, zam, gayrimenkul
konut, ekonomi, nureddin nebati, zam, gayrimenkul

Konut kampanyası sonrası ev fiyatları arttı: 'Kaydettiğim ev, bir günde 600 bin lira arttı'

10:53 06.01.2023
© AAGayrimenkul, ev, bina, konut
Gayrimenkul, ev, bina, konut - Sputnik Türkiye, 1920, 06.01.2023
© AA
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Orta gelirliye konut kampanyasının ardından satılık ev fiyatlarında artış oldu. Gayrimenkul uzmanları artış oranlarının 600 bin lirayı bulduğunu belirtti.
Konut kampanyası sonrası bazı ev sahiplerinin satışta olan evlerinin fiyatını artırdığı ortaya çıktı. Gayrimenkul uzmanı Şenay Araç Demir, kendisine bir evi 600 bin lira artırma talebi geldiğini söyledi.
Hürriyet yazarı Fulya Soybaş'a konuşan Demir, şu ifadeleri kullandı:
“Hem sezon değil hem de piyasada arzın az olmasından kaynaklı son aylarda satışlarda yüzde 35’lik bir düşüş vardı. Kampanya sektöre cansuyu olacak diye düşünürken bundan nemalanmak isteyenler çıktı ortaya. Dün, 3 milyon 800 binden kaydettiğim ilan bugün 4 milyon 400 bin. 600 bin liralık bir artış. El insaf! Bu artışı neye göre yaptınız? Ticari bazı müşterilerim bile artış talep etti. Bu kampanya ikinci eli ve ticariyi kapsamıyor, anlatıyoruz ama... Bu noktada bakanlığın gerekli çalışmaları yapması, denetimleri sıkı tutması gerekiyor ki her iki bakan da fırsatçıları kampanya dışı bırakacaklarını duyurdu. Bu olumlu gelişme sonrası fiyatların çıktığı gibi inmesini bekliyoruz. Bir de çevremde şöyle bir durum gözlemledim, evi olan ama fırsatı kaçırmak istemeyen de ‘evi olmayan akraba’ arıyor. Yani bu noktada kişisel dürüstlük çok önemli. Bırakın da gerçekten ihtiyacı olan faydalansın.”
Orta gelirlilere yönelik Yeni Evim Kampanyası basın toplantısı ile duyuruldu - Sputnik Türkiye, 1920, 04.01.2023
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