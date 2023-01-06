https://sputniknews.com.tr/20230106/kilicdaroglundan-imamogluna-destek-bu-yola-dahi-girerlerse-cehennemin-kapilarini-acmis-olurlar-1065454173.html

Kılıçdaroğlu'ndan İmamoğlu'na destek: Bu yola dahi girerlerse cehennemin kapılarını açmış olurlar

Kılıçdaroğlu'ndan İmamoğlu'na destek: Bu yola dahi girerlerse cehennemin kapılarını açmış olurlar

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na destek vererek, "Bu yola dahi girerlerse cehennemin kapılarını... 06.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-06T13:51+0300

2023-01-06T13:51+0300

2023-01-06T13:51+0300

politika

kemal kılıçdaroğlu

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CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti lideri Meral Akşener, bugün de İstanbul'da bir araya geldi. Dudullu-Bostancvı metro açılışına katılan ikilinin gündeminde İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yönelik yürütülen ceza süreci vardı.İstanbul'da Dudullu-Bostancı metrosu hizmete açılışına katılan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu konuştu.Konuşmalarda YSK üyelerine hakaret ettiği gerekçesiyle 2 yıl 7 ay hapis cezası verilen ve ceza onanırsa siyasi yasaklı hale gelecek İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu için destek istendi.Ekrem İmamoğlu'nun kılı dahi teslim etmeyeceklerini ifade eden Kılıçdaroğlu, "Bu yola dahi girerlerse cehennemin kapılarını açmış olurlar. Bu kadar mertçe, erkekçe söylüyorum" ifadelerini kullandı.Akşener de konuşması sırasında İmamoğlu ile ilgili tavırlarının net olduğuna dair mesaj verdi."Buradaki duruşumuza göre bir yolculuk başlayacak" diyen İYİ Parti lideri, "Eğer biz İmamoğlu'nu verirsek eğer biz bu haksız hukuksuz kararla mücadele etmezsek yuh olsun bize" ifadelerini kullandı.Yeni metro hattı ile Dudullu-Bostancı arasında 20 dakikada seyahat edilebilecek.

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kemal kılıçdaroğlu