https://sputniknews.com.tr/20230106/kilicdaroglu-bahceli-ne-zamana-kadar-susacaksin-1065465391.html

Kılıçdaroğlu: Bahçeli, ne zamana kadar susacaksın?

Kılıçdaroğlu: Bahçeli, ne zamana kadar susacaksın?

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, MHP lideri Devlet Bahçeli'ye seslenerek, "Bahçeli, ne zamana kadar susacaksın? Mafyalarla fotoğraflar çekmeye devam... 06.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-06T17:52+0300

2023-01-06T17:52+0300

2023-01-06T17:52+0300

politika

kemal kılıçdaroğlu

devlet bahçeli

sinan ateş

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Twitter hesabından paylaşımda bulunan Kemal Kılıçdaroğlu, eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş cinayetine ilişkin olarak MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye seslendi."Bahçeli, ne zamana kadar susacaksın?" diyen Kılıçdaroğlu, şu ifadeleri kullandı: "Mafyalarla fotoğraflar çekmeye devam edersen, yanındaki çocuklar da mafyacılık oynamaya başlar. Teslim edeceksin yanındaki çocukları, 3-5 torbacı ile geçiştiremezsin."

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kemal kılıçdaroğlu, devlet bahçeli, sinan ateş