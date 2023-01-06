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Kılıçdaroğlu: Bahçeli, ne zamana kadar susacaksın?
Kılıçdaroğlu: Bahçeli, ne zamana kadar susacaksın?
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, MHP lideri Devlet Bahçeli'ye seslenerek, "Bahçeli, ne zamana kadar susacaksın? Mafyalarla fotoğraflar çekmeye devam... 06.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-06T17:52+0300
2023-01-06T17:52+0300
politika
kemal kılıçdaroğlu
devlet bahçeli
sinan ateş
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Twitter hesabından paylaşımda bulunan Kemal Kılıçdaroğlu, eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş cinayetine ilişkin olarak MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye seslendi."Bahçeli, ne zamana kadar susacaksın?" diyen Kılıçdaroğlu, şu ifadeleri kullandı: "Mafyalarla fotoğraflar çekmeye devam edersen, yanındaki çocuklar da mafyacılık oynamaya başlar. Teslim edeceksin yanındaki çocukları, 3-5 torbacı ile geçiştiremezsin."
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kemal kılıçdaroğlu, devlet bahçeli, sinan ateş
kemal kılıçdaroğlu, devlet bahçeli, sinan ateş

Kılıçdaroğlu: Bahçeli, ne zamana kadar susacaksın?

17:52 06.01.2023
© İHAKemal Kılıçdaroğlu
Kemal Kılıçdaroğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 06.01.2023
© İHA
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, MHP lideri Devlet Bahçeli'ye seslenerek, "Bahçeli, ne zamana kadar susacaksın? Mafyalarla fotoğraflar çekmeye devam edersen, yanındaki çocuklar da mafyacılık oynamaya başlar. Teslim edeceksin yanındaki çocukları, 3-5 torbacı ile geçiştiremezsin" dedi.
Twitter hesabından paylaşımda bulunan Kemal Kılıçdaroğlu, eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş cinayetine ilişkin olarak MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye seslendi.
"Bahçeli, ne zamana kadar susacaksın?" diyen Kılıçdaroğlu, şu ifadeleri kullandı:
"Mafyalarla fotoğraflar çekmeye devam edersen, yanındaki çocuklar da mafyacılık oynamaya başlar. Teslim edeceksin yanındaki çocukları, 3-5 torbacı ile geçiştiremezsin."
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