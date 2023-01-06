https://sputniknews.com.tr/20230106/kilicdaroglu-bahceli-ne-zamana-kadar-susacaksin-1065465391.html
Kılıçdaroğlu: Bahçeli, ne zamana kadar susacaksın?
Kılıçdaroğlu: Bahçeli, ne zamana kadar susacaksın?
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, MHP lideri Devlet Bahçeli'ye seslenerek, "Bahçeli, ne zamana kadar susacaksın? Mafyalarla fotoğraflar çekmeye devam... 06.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-06T17:52+0300
2023-01-06T17:52+0300
2023-01-06T17:52+0300
politika
kemal kılıçdaroğlu
devlet bahçeli
sinan ateş
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/0c/15/1064843494_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_920b0cf68007b97dd872bbdbfcae1d7d.jpg
Twitter hesabından paylaşımda bulunan Kemal Kılıçdaroğlu, eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş cinayetine ilişkin olarak MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye seslendi."Bahçeli, ne zamana kadar susacaksın?" diyen Kılıçdaroğlu, şu ifadeleri kullandı: "Mafyalarla fotoğraflar çekmeye devam edersen, yanındaki çocuklar da mafyacılık oynamaya başlar. Teslim edeceksin yanındaki çocukları, 3-5 torbacı ile geçiştiremezsin."
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/0c/15/1064843494_178:0:2909:2048_1920x0_80_0_0_8c4ff76e32fd31480e899ec8a5944247.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
kemal kılıçdaroğlu, devlet bahçeli, sinan ateş
kemal kılıçdaroğlu, devlet bahçeli, sinan ateş
Kılıçdaroğlu: Bahçeli, ne zamana kadar susacaksın?
Abone ol
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, MHP lideri Devlet Bahçeli'ye seslenerek, "Bahçeli, ne zamana kadar susacaksın? Mafyalarla fotoğraflar çekmeye devam edersen, yanındaki çocuklar da mafyacılık oynamaya başlar. Teslim edeceksin yanındaki çocukları, 3-5 torbacı ile geçiştiremezsin" dedi.
Twitter hesabından paylaşımda bulunan Kemal Kılıçdaroğlu, eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş cinayetine ilişkin olarak MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye seslendi.
"Bahçeli, ne zamana kadar susacaksın?" diyen Kılıçdaroğlu, şu ifadeleri kullandı:
"Mafyalarla fotoğraflar çekmeye devam edersen, yanındaki çocuklar da mafyacılık oynamaya başlar. Teslim edeceksin yanındaki çocukları, 3-5 torbacı ile geçiştiremezsin."