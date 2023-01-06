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SON DAKİKA | Kamu işçilerine ikramiye ödemelerinin tarihi belli oldu
https://sputniknews.com.tr/20230106/kamu-iscilerine-ikramiye-odemelerinin-tarihi-belli-oldu-1065438863.html
Kamu işçilerine ikramiye ödemelerinin tarihi belli oldu
Kamu işçilerine ikramiye ödemelerinin tarihi belli oldu
Kamuda çalışan işçilere yapılacak ikramiye ödemelerinin tarihi belli oldu. Cumhurbaşkanı kararına göre ikramiye ödemelerinin ilk yarısı 27 Ocak, ikinci yarısı... 06.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-06T00:06+0300
2023-01-06T00:06+0300
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MIA „Rosiya Segodnya“
252
60

Kamu işçilerine ikramiye ödemelerinin tarihi belli oldu

00:06 06.01.2023
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Kamuda çalışan işçilere yapılacak ikramiye ödemelerinin tarihi belli oldu. Cumhurbaşkanı kararına göre ikramiye ödemelerinin ilk yarısı 27 Ocak, ikinci yarısı 17 Nisan'da yapılacak.
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