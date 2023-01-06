https://sputniknews.com.tr/20230106/kamu-iscilerine-ikramiye-odemelerinin-tarihi-belli-oldu-1065438863.html
Kamu işçilerine ikramiye ödemelerinin tarihi belli oldu
Kamu işçilerine ikramiye ödemelerinin tarihi belli oldu
Kamuda çalışan işçilere yapılacak ikramiye ödemelerinin tarihi belli oldu. Cumhurbaşkanı kararına göre ikramiye ödemelerinin ilk yarısı 27 Ocak, ikinci yarısı... 06.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-06T00:06+0300
2023-01-06T00:06+0300
2023-01-06T00:06+0300
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MIA „Rosiya Segodnya“
Kamu işçilerine ikramiye ödemelerinin tarihi belli oldu
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Kamuda çalışan işçilere yapılacak ikramiye ödemelerinin tarihi belli oldu. Cumhurbaşkanı kararına göre ikramiye ödemelerinin ilk yarısı 27 Ocak, ikinci yarısı 17 Nisan'da yapılacak.