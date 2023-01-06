https://sputniknews.com.tr/20230106/italyan-futbolunun-efsanesi-gianluca-vialli-hayatini-kaybetti-1065452683.html
İtalyan futbolunun efsanesi Gianluca Vialli hayatını kaybetti
İtalyan futbolunun efsanesi Gianluca Vialli hayatını kaybetti
İtalyan futbolunun efsanelerinden Gianluca Vialli, 5 yıldır mücadele ettiği kanser nedeniyle 58 yaşında hayatını kaybetti. 06.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-06T13:08+0300
2023-01-06T13:08+0300
2023-01-06T13:08+0300
spor
italya
futbol
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Vialli ailesinden yapılan açıklamada, tecrübeli teknik adamın 5 yıldır pankreas kanseriyle mücadele ettiği vurgulanarak bu sabah 58 yaşında hayatını kaybettiği bildirildi.Ailenin açıklamasında şunlar kaydedildi:"Gianluca Vialli'nin vefatını büyük bir üzüntüyle duyuruyoruz. Cesaret ve onurla mücadele ettiği beş yıllık hastalıktan sonra, dün gece tüm ailesi yanındayken vefat etti. Yıllar boyunca sevgileriyle onu destekleyen birçok kişiye teşekkür ediyoruz. Onun hatırası ve örneği sonsuza kadar kalbimizde yaşayacak"
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italya, futbol
İtalyan futbolunun efsanesi Gianluca Vialli hayatını kaybetti
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İtalyan futbolunun efsanelerinden Gianluca Vialli, 5 yıldır mücadele ettiği kanser nedeniyle 58 yaşında hayatını kaybetti.
Vialli ailesinden yapılan açıklamada, tecrübeli teknik adamın 5 yıldır pankreas kanseriyle mücadele ettiği vurgulanarak bu sabah 58 yaşında hayatını kaybettiği bildirildi.
Ailenin açıklamasında şunlar kaydedildi:
"Gianluca Vialli'nin vefatını büyük bir üzüntüyle duyuruyoruz. Cesaret ve onurla mücadele ettiği beş yıllık hastalıktan sonra, dün gece tüm ailesi yanındayken vefat etti. Yıllar boyunca sevgileriyle onu destekleyen birçok kişiye teşekkür ediyoruz. Onun hatırası ve örneği sonsuza kadar kalbimizde yaşayacak"