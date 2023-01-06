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İnternet kısıtlamalarına WhatsApp'tan çözüm: Proxy sunucularla mesajlaşmak artık mümkün
İnternet kısıtlamalarına WhatsApp'tan çözüm: Proxy sunucularla mesajlaşmak artık mümkün
Çevrimiçi mesajlaşma platformu WhatsApp, internet kullanıcıları ve sunucuları arasında köprü görevi üstlenen bir vekil (proxy) sunucu sayesinde WhatsApp'a... 06.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-06T14:37+0300
2023-01-06T14:37+0300
yaşam
whatsapp
yasak
uygulama
kısıtlama
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Meta bünyesinde yer alan WhatsApp'tan yapılan bir açıklamada, mesajlaşma uygulaması dahilinde proxy sunucu kullanmanın mümkün olacağı belirtildi. Bu sayede, WhatsApp'ın engelli olduğu ülkelerde internet kullanıcılarının mesajlaşmaya devam etmesi amaçlanıyor.Proxy sunucuları, internet kullanıcıları ile internet sunucuları arasında bir aracı olarak çalışırken, muhtemel bir sansür ya da kısıtlama durumunda filtre işlevi görüyor. Açıklamada, yeni özelliğe uygulamanın son sürümüne sahip olan her kullanıcının erişebileceği belirtildi.Kimi ülkelerde belli bazı sosyal medya uygulamaları ya da mesajlaşma hizmetlerine kısıtlama getirilebiliyor. Bu gibi durumlarda kullanılabilecek yeni güncellemeye ilişkin WhatsApp, "Kısıtlamaların devam etmesi durumunda umuyoruz ki bu çözüm güvenli iletişim ihtiyacı duyan insanlara yardım edecektir" dedi.WhatsApp ayrıca, hizmeti erişilebilir kılmak için elinden gelen her şeyi teknik kapasitesi dahilinde yapacağını belirtti. Mesajlaşma uygulaması en son 22 yaşındaki Mahsa Amini'nin hayatını kaybetmesinden sonra İran'da patlak veren gösteriler nedeniyle ülke çapında kısıtlanmıştı.
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whatsapp, yasak, uygulama, kısıtlama
whatsapp, yasak, uygulama, kısıtlama

İnternet kısıtlamalarına WhatsApp'tan çözüm: Proxy sunucularla mesajlaşmak artık mümkün

14:37 06.01.2023
© REUTERS / Dado RuvicWhatsApp - logo
WhatsApp - logo - Sputnik Türkiye, 1920, 06.01.2023
© REUTERS / Dado Ruvic
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Çevrimiçi mesajlaşma platformu WhatsApp, internet kullanıcıları ve sunucuları arasında köprü görevi üstlenen bir vekil (proxy) sunucu sayesinde WhatsApp'a erişimi kısıtlanan kullanıcıların bu engeli aşmasını sağlayacak.
Meta bünyesinde yer alan WhatsApp'tan yapılan bir açıklamada, mesajlaşma uygulaması dahilinde proxy sunucu kullanmanın mümkün olacağı belirtildi. Bu sayede, WhatsApp'ın engelli olduğu ülkelerde internet kullanıcılarının mesajlaşmaya devam etmesi amaçlanıyor.
Proxy sunucuları, internet kullanıcıları ile internet sunucuları arasında bir aracı olarak çalışırken, muhtemel bir sansür ya da kısıtlama durumunda filtre işlevi görüyor.
Açıklamada, yeni özelliğe uygulamanın son sürümüne sahip olan her kullanıcının erişebileceği belirtildi.
Kimi ülkelerde belli bazı sosyal medya uygulamaları ya da mesajlaşma hizmetlerine kısıtlama getirilebiliyor. Bu gibi durumlarda kullanılabilecek yeni güncellemeye ilişkin WhatsApp, "Kısıtlamaların devam etmesi durumunda umuyoruz ki bu çözüm güvenli iletişim ihtiyacı duyan insanlara yardım edecektir" dedi.
WhatsApp ayrıca, hizmeti erişilebilir kılmak için elinden gelen her şeyi teknik kapasitesi dahilinde yapacağını belirtti.
Mesajlaşma uygulaması en son 22 yaşındaki Mahsa Amini'nin hayatını kaybetmesinden sonra İran'da patlak veren gösteriler nedeniyle ülke çapında kısıtlanmıştı.
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