https://sputniknews.com.tr/20230106/internet-kisitlamalarina-whatsapptan-cozum-proxy-sunucularla-mesajlasmak-artik-mumkun-1065456122.html

İnternet kısıtlamalarına WhatsApp'tan çözüm: Proxy sunucularla mesajlaşmak artık mümkün

İnternet kısıtlamalarına WhatsApp'tan çözüm: Proxy sunucularla mesajlaşmak artık mümkün

Çevrimiçi mesajlaşma platformu WhatsApp, internet kullanıcıları ve sunucuları arasında köprü görevi üstlenen bir vekil (proxy) sunucu sayesinde WhatsApp'a... 06.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-06T14:37+0300

2023-01-06T14:37+0300

2023-01-06T14:37+0300

yaşam

whatsapp

yasak

uygulama

kısıtlama

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Meta bünyesinde yer alan WhatsApp'tan yapılan bir açıklamada, mesajlaşma uygulaması dahilinde proxy sunucu kullanmanın mümkün olacağı belirtildi. Bu sayede, WhatsApp'ın engelli olduğu ülkelerde internet kullanıcılarının mesajlaşmaya devam etmesi amaçlanıyor.Proxy sunucuları, internet kullanıcıları ile internet sunucuları arasında bir aracı olarak çalışırken, muhtemel bir sansür ya da kısıtlama durumunda filtre işlevi görüyor. Açıklamada, yeni özelliğe uygulamanın son sürümüne sahip olan her kullanıcının erişebileceği belirtildi.Kimi ülkelerde belli bazı sosyal medya uygulamaları ya da mesajlaşma hizmetlerine kısıtlama getirilebiliyor. Bu gibi durumlarda kullanılabilecek yeni güncellemeye ilişkin WhatsApp, "Kısıtlamaların devam etmesi durumunda umuyoruz ki bu çözüm güvenli iletişim ihtiyacı duyan insanlara yardım edecektir" dedi.WhatsApp ayrıca, hizmeti erişilebilir kılmak için elinden gelen her şeyi teknik kapasitesi dahilinde yapacağını belirtti. Mesajlaşma uygulaması en son 22 yaşındaki Mahsa Amini'nin hayatını kaybetmesinden sonra İran'da patlak veren gösteriler nedeniyle ülke çapında kısıtlanmıştı.

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2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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whatsapp, yasak, uygulama, kısıtlama