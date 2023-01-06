https://sputniknews.com.tr/20230106/iklim-kaygisindan-muzdarip-oldugunu-soyleyen-billie-eilish-iklimi-umursamiyorsaniz-kotu-birisiniz-1065452333.html

'İklim kaygısı'ndan muzdarip olduğunu söyleyen Billie Eilish: İklimi umursamıyorsanız kötü birisiniz

'İklim kaygısı'ndan muzdarip olduğunu söyleyen Billie Eilish: İklimi umursamıyorsanız kötü birisiniz

ABD'li ünlü şarkıcı Billie Eilish, bir magazin dergisine verdiği röportajda iklim değişikliğine değinerek, "İklimi umursamıyorsanız bu kötü biri olduğunuz... 06.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-06T12:54+0300

2023-01-06T12:54+0300

2023-01-06T13:14+0300

yaşam

billie eilish

iklim değişikliği

kaygı

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Vogue dergisine konuşan 21 yaşındaki ünlü sanatçı Billie Eilish, iklim değişikliğine karşı günlük alışkanlıkları değiştirmenin ve gezegenimiz için savaşmanın önemine dikkat çekti.Hayranlarına bu konuda duyarlı davranma konusunda ilham olan Eilish, insanlarla bu konuda kavga etmeden iklim değişikliği gerçeğine ışık tutmaya çalıştığını söyledi. "Tüm çabalarımı insanlarla bu konuda karşı karşıya gelmemeye harcadım" diyen Eilish, "Çünkü insanlar buna iyi bir tepki vermiyorlar. Böyle bir davranış inandığın sebepleri de kötü gösteriyor, çünkü sen herkesin canını sıkıyorsun" diye konuştu.İklim değişikliğiyle mücade için yapılabilecek şeylere değinmese de Eilish, insanların bu konuda duyarlı olmasının önemli olduğunu şu sözlerle dile getirdi:Pek çok genç gibi kendisinin de iklim kaygısı ya da dünyanın içinde olduğu duruma dair umutsuz ve öfkeli hissetmekten muzdarip olduğunu söyleyen ünlü sanatçı, şöyle devam etti:Bazı ünlülerin aksine karbon izi konusunda duyarlı davranan ve yolcu uçaklarında ekonomi biletiyle seyahat eden Eilish, kırmızı halıda giydiği kıyafetlerinin ise geri dönüştürülmüş olmasına özen gösteriyor:

https://sputniknews.com.tr/20220621/billie-eilish-cocuk-sahibi-olmamaktansa-olmeyi-yeglerim-1057705763.html

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billie eilish, iklim değişikliği, kaygı