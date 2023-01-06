https://sputniknews.com.tr/20230106/hollandada-2022de-en-cok-tercih-edilen-erkek-bebek-isimlerinde-muhammed-ikinci-sirada--1065448019.html

Hollanda’da 2022'de en çok tercih edilen erkek bebek isimlerinde 'Muhammed' ikinci sırada

Hollanda’da 2022'de en çok tercih edilen erkek bebek isimlerinde 'Muhammed' ikinci sırada

Hollanda’da 2022'de erkek bebeklere verilen isimler listesinde 'Muhammed' ikinci sırada yer aldı. 06.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-06T10:51+0300

2023-01-06T10:51+0300

2023-01-06T10:52+0300

dünya

hollanda

bebek

muhammed

isim

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Hollanda Sosyal Güvenlik Kurumu (SVB) tarafından paylaşılan verilere göre, ülkede geçen yıl yenidoğanlarda en çok tercih edilen erkek ismi 871 ile 'Noah', kızlarda da 677 ile 'Emma' oldu. Farklı yazılışlarıyla beraber değerlendirildiğinde listede 671 ile 'Muhammed', erkek bebeklere en çok verilen isimlerin arasında ikinci sırayı aldı.

https://sputniknews.com.tr/20180107/muhammed-avusturyada-en-populer-ucuncu-isim-oldu-1031707573.html

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