Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://sputniknews.com.tr/20230106/hollandada-2022de-en-cok-tercih-edilen-erkek-bebek-isimlerinde-muhammed-ikinci-sirada--1065448019.html
Hollanda’da 2022'de en çok tercih edilen erkek bebek isimlerinde 'Muhammed' ikinci sırada
Hollanda’da 2022'de en çok tercih edilen erkek bebek isimlerinde 'Muhammed' ikinci sırada
Hollanda’da 2022'de erkek bebeklere verilen isimler listesinde 'Muhammed' ikinci sırada yer aldı. 06.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-06T10:51+0300
2023-01-06T10:52+0300
dünya
hollanda
bebek
muhammed
isim
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/03/09/1054578977_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_83e6eb96c35330f93bd9fe4854b20efa.jpg
Hollanda Sosyal Güvenlik Kurumu (SVB) tarafından paylaşılan verilere göre, ülkede geçen yıl yenidoğanlarda en çok tercih edilen erkek ismi 871 ile 'Noah', kızlarda da 677 ile 'Emma' oldu. Farklı yazılışlarıyla beraber değerlendirildiğinde listede 671 ile 'Muhammed', erkek bebeklere en çok verilen isimlerin arasında ikinci sırayı aldı.
https://sputniknews.com.tr/20180107/muhammed-avusturyada-en-populer-ucuncu-isim-oldu-1031707573.html
hollanda
bebek
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/03/09/1054578977_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_e247040f0c83ad78522f93b28214cbec.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
hollanda, bebek, muhammed, isim
hollanda, bebek, muhammed, isim

Hollanda’da 2022'de en çok tercih edilen erkek bebek isimlerinde 'Muhammed' ikinci sırada

10:51 06.01.2023 (güncellendi: 10:52 06.01.2023)
© AFP 2022 / JOEL SAGETYeni doğan bebek eli
Yeni doğan bebek eli - Sputnik Türkiye, 1920, 06.01.2023
© AFP 2022 / JOEL SAGET
Abone olTelegram
Hollanda’da 2022'de erkek bebeklere verilen isimler listesinde 'Muhammed' ikinci sırada yer aldı.
Hollanda Sosyal Güvenlik Kurumu (SVB) tarafından paylaşılan verilere göre, ülkede geçen yıl yenidoğanlarda en çok tercih edilen erkek ismi 871 ile 'Noah', kızlarda da 677 ile 'Emma' oldu.
Farklı yazılışlarıyla beraber değerlendirildiğinde listede 671 ile 'Muhammed', erkek bebeklere en çok verilen isimlerin arasında ikinci sırayı aldı.
Avusturya parlamentosu - Sputnik Türkiye, 1920, 07.01.2018
DÜNYA
‘Muhammed’ Avusturya’da en popüler üçüncü isim oldu
7 Ocak 2018, 16:50
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала