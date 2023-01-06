https://sputniknews.com.tr/20230106/hollandada-2022de-en-cok-tercih-edilen-erkek-bebek-isimlerinde-muhammed-ikinci-sirada--1065448019.html
Hollanda’da 2022'de en çok tercih edilen erkek bebek isimlerinde 'Muhammed' ikinci sırada
Hollanda’da 2022'de en çok tercih edilen erkek bebek isimlerinde 'Muhammed' ikinci sırada
Hollanda’da 2022'de erkek bebeklere verilen isimler listesinde 'Muhammed' ikinci sırada yer aldı. 06.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-06T10:51+0300
2023-01-06T10:51+0300
2023-01-06T10:52+0300
dünya
hollanda
bebek
muhammed
isim
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/03/09/1054578977_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_83e6eb96c35330f93bd9fe4854b20efa.jpg
Hollanda Sosyal Güvenlik Kurumu (SVB) tarafından paylaşılan verilere göre, ülkede geçen yıl yenidoğanlarda en çok tercih edilen erkek ismi 871 ile 'Noah', kızlarda da 677 ile 'Emma' oldu. Farklı yazılışlarıyla beraber değerlendirildiğinde listede 671 ile 'Muhammed', erkek bebeklere en çok verilen isimlerin arasında ikinci sırayı aldı.
https://sputniknews.com.tr/20180107/muhammed-avusturyada-en-populer-ucuncu-isim-oldu-1031707573.html
hollanda
bebek
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/03/09/1054578977_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_e247040f0c83ad78522f93b28214cbec.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
hollanda, bebek, muhammed, isim
hollanda, bebek, muhammed, isim
Hollanda’da 2022'de en çok tercih edilen erkek bebek isimlerinde 'Muhammed' ikinci sırada
10:51 06.01.2023 (güncellendi: 10:52 06.01.2023) Abone ol
Hollanda’da 2022'de erkek bebeklere verilen isimler listesinde 'Muhammed' ikinci sırada yer aldı.
Hollanda Sosyal Güvenlik Kurumu (SVB) tarafından paylaşılan verilere göre, ülkede geçen yıl yenidoğanlarda en çok tercih edilen erkek ismi 871 ile 'Noah', kızlarda da 677 ile 'Emma' oldu.
Farklı yazılışlarıyla beraber değerlendirildiğinde listede 671 ile 'Muhammed', erkek bebeklere en çok verilen isimlerin arasında ikinci sırayı aldı.