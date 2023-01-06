https://sputniknews.com.tr/20230106/hazine-nakit-dengesi-2022de-acik-verdi-1065466305.html
Hazine nakit dengesi 2022'de açık verdi
Hazine nakit dengesi 2022'de açık verdi
Hazine nakit dengesi Aralık ayında 108,3 milyar TL açık verdi. Böylelikle 2022 yılı 169,4 milyar TL'lik açıkla tamamlandı. 06.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-06T19:09+0300
2023-01-06T19:09+0300
2023-01-06T19:09+0300
ekonomi
hazine
nakit
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Bloomberg HT'de yer alan habere göre, Hazine nakit dengesi Aralık 2022’de 108,3 milyar lira, 2022 yılının tamamında ise 169,4 milyar lira açık verdi. Hazine nakit dengesi Kasım 2022’de 99,5 milyar lira açık vermişti.Aralık'ta faiz dışı denge 92,8 milyar TL açık verirken, 2022 yılının tamamında faiz dışı dengede 110,6 milyar TL'lik fazla görüldü.2022'nin tamamında faiz ödemeleri 287,2 milyar TL'yi buldu. 2022'de net borçlanma 437,3 milyar TL olarak kaydedildi. Net dış borçlanma 75,2 milyar TL olurken, net iç borçlanma ise 362,1 milyar TL olarak gerçekleşti.
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hazine, nakit
Hazine nakit dengesi 2022'de açık verdi
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Hazine nakit dengesi Aralık ayında 108,3 milyar TL açık verdi. Böylelikle 2022 yılı 169,4 milyar TL'lik açıkla tamamlandı.
Bloomberg HT'de yer alan habere
göre, Hazine nakit dengesi Aralık 2022’de 108,3 milyar lira, 2022 yılının tamamında ise 169,4 milyar lira açık verdi. Hazine nakit dengesi Kasım 2022’de 99,5 milyar lira açık vermişti.
Aralık'ta faiz dışı denge 92,8 milyar TL açık verirken, 2022 yılının tamamında faiz dışı dengede 110,6 milyar TL'lik fazla görüldü.
2022'nin tamamında faiz ödemeleri 287,2 milyar TL'yi buldu. 2022'de net borçlanma 437,3 milyar TL olarak kaydedildi. Net dış borçlanma 75,2 milyar TL olurken, net iç borçlanma ise 362,1 milyar TL olarak gerçekleşti.