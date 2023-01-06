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https://sputniknews.com.tr/20230106/hawaiideki-kilauea-yanardagi-yeniden-faaliyete-gecti-1065455393.html
Hawaii'deki Kilauea Yanardağı yeniden faaliyete geçti
Hawaii'deki Kilauea Yanardağı yeniden faaliyete geçti
ABD'nin Hawaii eyaletindeki Kilauea Yanardağı, yeniden faaliyete geçti. 06.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-06T14:04+0300
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dünya
kilauea yanardağı
hawaii
patlama
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ABD Jeolojik Araştırma Merkezine (USGS) göre, Kilauea Yanardağı'nın zirve kraterinde patlama meydana geldi.Hawaii Yanardağ Gözlemevinin kamera görüntülerinde yanardağın zirvesindeki Halemaumau kraterinin içinde patlamanın başladığını gösteren parıltı tespit edildi.Bölgede yerleşim yeri yokKilauea Yanardağı'nın zirvesi Hawaii Yanardağlar Ulusal Parkı'nda yer alıyor, patlamanın olduğu bölgede yerleşim yeri bulunmuyor.Dünyanın en aktif yanardağlarından Kilauea, en son Eylül 2021'den bu yana 16 ay boyunca patladı.Kilauea'da 1983'ten beri patlamalar oluyor.
kilauea yanardağı
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kilauea yanardağı, hawaii, patlama
kilauea yanardağı, hawaii, patlama

Hawaii'deki Kilauea Yanardağı yeniden faaliyete geçti

14:04 06.01.2023
© AP Photo / Janice WeiFaaliyete geçen Hawaii'deki Kilauea Yanardağı
Faaliyete geçen Hawaii'deki Kilauea Yanardağı - Sputnik Türkiye, 1920, 06.01.2023
© AP Photo / Janice Wei
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ABD'nin Hawaii eyaletindeki Kilauea Yanardağı, yeniden faaliyete geçti.
ABD Jeolojik Araştırma Merkezine (USGS) göre, Kilauea Yanardağı'nın zirve kraterinde patlama meydana geldi.
Hawaii Yanardağ Gözlemevinin kamera görüntülerinde yanardağın zirvesindeki Halemaumau kraterinin içinde patlamanın başladığını gösteren parıltı tespit edildi.

Bölgede yerleşim yeri yok

Kilauea Yanardağı'nın zirvesi Hawaii Yanardağlar Ulusal Parkı'nda yer alıyor, patlamanın olduğu bölgede yerleşim yeri bulunmuyor.
Dünyanın en aktif yanardağlarından Kilauea, en son Eylül 2021'den bu yana 16 ay boyunca patladı.
Kilauea'da 1983'ten beri patlamalar oluyor.
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