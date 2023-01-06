https://sputniknews.com.tr/20230106/hawaiideki-kilauea-yanardagi-yeniden-faaliyete-gecti-1065455393.html

Hawaii'deki Kilauea Yanardağı yeniden faaliyete geçti

Hawaii'deki Kilauea Yanardağı yeniden faaliyete geçti

ABD'nin Hawaii eyaletindeki Kilauea Yanardağı, yeniden faaliyete geçti. 06.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-06T14:04+0300

2023-01-06T14:04+0300

2023-01-06T14:04+0300

dünya

kilauea yanardağı

hawaii

patlama

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e4/0c/16/1043445462_0:311:3000:1999_1920x0_80_0_0_b2a4e41e7fe671b759523bf9ee5b61da.jpg

ABD Jeolojik Araştırma Merkezine (USGS) göre, Kilauea Yanardağı'nın zirve kraterinde patlama meydana geldi.Hawaii Yanardağ Gözlemevinin kamera görüntülerinde yanardağın zirvesindeki Halemaumau kraterinin içinde patlamanın başladığını gösteren parıltı tespit edildi.Bölgede yerleşim yeri yokKilauea Yanardağı'nın zirvesi Hawaii Yanardağlar Ulusal Parkı'nda yer alıyor, patlamanın olduğu bölgede yerleşim yeri bulunmuyor.Dünyanın en aktif yanardağlarından Kilauea, en son Eylül 2021'den bu yana 16 ay boyunca patladı.Kilauea'da 1983'ten beri patlamalar oluyor.

kilauea yanardağı

hawaii

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

kilauea yanardağı, hawaii, patlama