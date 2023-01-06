https://sputniknews.com.tr/20230106/gezici-arastirma-merkezi-baskani-rusya-ile-iyi-iliski-isteyen-turklerin-orani-yuzde-728-1065463208.html

Gezici Araştırma Merkezi Başkanı: Rusya ile iyi ilişki isteyen Türklerin oranı yüzde 72.8

Gezici Araştırma Merkezi Başkanı: Rusya ile iyi ilişki isteyen Türklerin oranı yüzde 72.8

Gezici Araştırma Merkezi Başkanı Murat Gezici, yeni yılın ilk anket sonuçlarını açıkladı. Gezici, Türk halkının yüzde 72.8’inin Rusya ile iyi yönde ilişkiler... 06.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-06T16:36+0300

2023-01-06T16:36+0300

2023-01-06T16:36+0300

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Gezici Araştırma Merkezi Başkanı: Rusya ile iyi ilişki isteyen Türklerin oranı yüzde 72.8 Gezici Araştırma Merkezi Başkanı, Radyo Sputnik'te yayınlanan İsmet Özçelik'le Ankara Farkı programına konuk olarak katıldı.

Radyo Sputnik’te yayınlanan İsmet Özçelik’le Ankara Farkı programına, Gezici Araştırma Merkezi Başkanı Murat Gezici konuk olarak katıldı. Gezici programda, Cumhur İttifakı ile Millet İttifakı’nın oy oranları ve Türk halkının Rusya ile ilgili düşüncelerine yönelik son anket oranlarını paylaştı.‘Türkiye’nin yanında Rusya var’Rusya’nın Türkiye’ye ekonomik anlamda büyük bir destek sağladığını kaydeden Gezici, bu desteğin Türk halkına yansımalarını yorumladı. Gezici, şunları söyledi:‘Muhalefet, iktidara karşı üstünlüğünü kaybetti’Anketlere yansıyan son oy oranlarını açıklayan Gezici, Ocak ayından itibaren muhalefetin iktidara karşı üstünlüğünü kaybettiğini söyledi. Gezici, “AK Parti’nin oy oranı yüzde 37 civarında. MHP’nin oyu yüzde 8.4 civarında. BBP yüzde 0.9 civarında. İYİ Parti yüzde 12, CHP ise yüzde 27, HDP ise yüzde 11 civarlarında bir oya sahip. Cumhur İttifakı’nın oy oranının yüzde 45’e ulaştığını görüyoruz. Bu önemli bir veri. Yani oyunu 6 puan arttırırsa tekrar iktidar olabilecek. Millet İttifakı ise yüzde 42 civarlarında bir oya sahip. Muhalefet iktidara karşı üstünlüğünü kaybetmiştir bu aydan itibaren. İktidarın ekonomik söylemleri ve EYT, maaşlara zamlar gibi açıklamalar iktidarı öne çıkarmış oldu. ‘Millet İttifakı mı, Cumhur İttifakı mı sizce ekonomiyi düzeltebilir?’ dediğimizdeyse yüzde 47 civarında Cumhur İttifakı, yüzde 45 ise Millet İttifakı dediğini görüyoruz. Yani Cumhur İttifakı’nın ekonomi ile mücadelesini daha başarılı bulan seçmen fazla. Muhalefet ise dağınık bir görüntü veriyor. Bu belirsizlik iktidar için yakıta dönüşüyor” şeklinde konuştu.‘Millet İttifakı adayını şubat ayının ilk haftası açıklayacak’Millet İttifakı’nın cumhurbaşkanı adayının Kemal Kılıçdaroğlu ve Ekrem İmamoğlu arasında belirleneceği yönünde görüş bildiren Gezici, “Muhalefetin görüşmeleri anladığımıza göre 15 günlük olacak. Şubat’ın ilk haftasında ise adayın açıklanma ihtimali yüksek olduğunu duyuyoruz. Bu ayın sonunda hükümet programı çıkaracaklar. Şubat ayında ise adayı ilan edecekler. Ben hala Ekrem İmamoğlu’nu cumhurbaşkanı aday adayı olarak görüyorum ve işin bu kadar uzamasının sebeplerinden bir tanesi belki de Ekrem İmamoğlu ile ilgili bir istişare sürecinin olduğunu düşünüyorum. Ben Şubat ayında ya Sayın Ekrem İmamoğlu’nun ya da Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’nun ikisinden birinin aday gösterileceğini düşünüyorum” dedi.‘2.5 milyon üniversiteli oy kullanamayabilir’Seçimde oy kullanabilmek için oy kullanılan şehre en az 3 ay önceden ikametgahın alınması gerektiği bilgisini paylaşan Gezici, bunun üniversitelilerin oy kullanma oranını düşürebileceğini öne sürdü. Gezici, şu açıklamaları yaptı:‘Suikast, MHP’ye yapılan bir suikasttır’Sinan Ateş cinayetinin, MHP’ye karşı yapılmış bir suikast olduğunu öne süren Gezici, bu saldırıyı gerçekleştirenlerin tespit edilip kamuoyunun önüne çıkarılması talebinde bulundu. Gezici, “Bu, siyasi gerçekleşen suikast aslında Milliyetçi Hareket Partisi’ne yapılan bir suikasttır. Bunun, Milliyetçi Hareket Partisi’ni baraj altı bırakmak, itibara zarar vermeye çalışmak ve MHP’yi suçlu göstermek için birileri tarafından bir komplo, FETÖ kumpası gibi bir kumpas olduğunu düşünüyorum ve bu kumpas aslında Milliyetçi Hareket Partisi’ne yapılan büyük bir saldırı olarak okumak gerekiyor. Bu saldırıyı gerçekleştirenlerin tespit edilip kamuoyunun önüne çıkartılması gerekiyor. Milliyetçi Hareket Partisi her ne olursa olsun bu ülkenin sigortası olarak görenlerin oranı yüzde 34. MHP, yüzde 8-10 bandında görülüyor ama daha fazla da oy alabilir. Öngörülenin üzerinde bir oy alacağını düşünüyorum. Seçmen, AK Parti’ye oy vermek istiyor, ama biraz kızgın. Gidecek yer bulamıyor. Cumhur İttifakı’nda kalıp Milliyetçi Hareket Partisi’ne basabiliyor. AK Parti’den kopan oyların bir kısmı oraya gidiyor” ifadelerini kullandı.

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