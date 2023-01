https://sputniknews.com.tr/20230106/gelecek-partisi-lideri-davutoglundan-cumhurbaskani-adayi-mesaji-cay-demlendi-1065464534.html

Gelecek Partisi lideri Davutoğlu'ndan Cumhurbaşkanı adayı mesajı: Çay demlendi

Gelecek Partisi lideri Davutoğlu'ndan Cumhurbaşkanı adayı mesajı: Çay demlendi

Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu, Cumhurbaşkanı adayı için, "Tek aday çıkaracağız. Bu adayın şimdi vakti geldi. Herkes bana soruyor 'Geç mi kaldı?' Çay... 06.01.2023

2023-01-06T17:25+0300

2023-01-06T17:25+0300

2023-01-06T17:27+0300

politika

ahmet davutoğlu

gelecek partisi

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, altılı masanın cumhurbaşkanı adayına ilişkin, "Cumhurbaşkanı içeriden veya dışarıdan olsun, genel başkanlar doğrudan karar süreçleri içinde imza yetkisine sahip olarak bulunacaklar. Genel başkanlar, cumhurbaşkanı kadar, cumhurbaşkanı gibi ister içerden ister dışardan olsun her stratejik kararda imza yetkisine sahip olacak." dedi.Davutoğlu, Halk TV canlı yayınında dünkü altılı masa toplantısına ilişkin açıklamalarda bulundu.Dün 10 saate yakın bir toplantı yaptıklarını ve "açık yüreklilikle" her şeyi konuştuklarını aktaran Davutoğlu, öncelikle altılı masanın bir yıl içinde neler yaptığını masaya yatırdıklarını söyledi.Dünkü toplantının kritik bir eşik ve tarihi bir toplantı olduğunu vurgulayan Davutoğlu, "Cumhurbaşkanı adayından daha önemli iki metin kabul edildi." ifadesini kullandı.Yakında tanıtımını yapacakları metni toplumun göreceğini bildiren Davutoğlu, şöyle devam etti:Davutoğlu, "Altı lider veya bunlardan biri cumhurbaşkanı adayı olursa 5 lider başkan yardımcısı mı olacak?" sorusuna, "Bu konuyu netleştirdik. Alınacak roller tek tek spesifik roller değil ama kurumsal olarak cumhurbaşkanı ve yardımcılarının ortak süreçle, imza yetkisiyle, karar süreçlerindeki yetkisiyle cumhurbaşkanı ve yardımcılarının ağırlıkta olacağı bir yapı olacak." yanıtını verdi.Davutoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:"Ortak cumhurbaşkanı adayı için bir mutabakat var mı?" sorusunu da yanıtlayan Ahmet Davutoğlu, şunları kaydetti:Davutoğlu, kendi adaylarının cumhurbaşkanı seçilmesi halinde yaşanabilecek fikir ayrılıklarına ilişkin şunları söyledi:"Cumhurbaşkanı dese ki 'Ben kendi düşüncemi uygulayacağım.' Çatışma çıkar. Biz o zaman çıkarıp diyeceğiz ki 'Bak biz burada usulü koymuşuz, burada karar şöyle alınacak.' Cumhurbaşkanı önemli bir kuruma atama yapmak isteyecek, tek başına, 'Bir dakika diyeceğiz, yok. Kim, nedir bu önemli kurumlar? Devletin üst düzey güvenlik ve ekonomi kurumlarına ortak atama yapılacak yani hepimizin imzasıyla. Dese ki 'Yok ben şunu arkadaşı atıyorum.' 'Bir dakika, baştan konuşmuştuk, evet senin cumhurbaşkanı olarak yetkin olabilir ama bizim kurallarımız bu.' Bu metin burada var.""Acaba bunlar sembolik bir cumhurbaşkanı mı arıyorlar denebilir, bir kukla mı arıyorlar, bir emanetçi mi arıyorlar, denilebilir, bunu açıklar mısınız?" sorusunu da yanıtlayan Davutoğlu, "Sembolik değil. Biz ona şunu demiyoruz, 'Biz sana bir isim empoze edeceğiz ve sen onu kabul edeceksin. Hayır istişare yapılacak." diye konuştu.Davutoğlu, Meclis'te çoğunluğu kazanmak için de çalışmalar yaptıklarını, bu konuda her partinin çalışması bulunduğunu ve bunları bir bütün haline getireceklerini anlattı.

