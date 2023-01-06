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Fransa'da 2022 'ülke tarihinin en sıcak yılı' olarak kayıtlara geçti
Fransa'da 2022 'ülke tarihinin en sıcak yılı' olarak kayıtlara geçti
Fransa'da 2022'nin 'ülke tarihinin en sıcak yılı' olarak kayıtlara geçtiği belirtildi. 06.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-06T16:27+0300
2023-01-06T16:27+0300
yaşam
fransa
sıcaklık
yağış
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Fransa Meteoroloji İdaresi'nin verilerine göre, ülkede 2022 yılının ortalama sıcaklığı 14.5 derece olarak kayda geçti.Böylece 1900'den bu yana kaydedilen sıcaklık değerleri bağlamında 2022, 'en sıcak yıl' olarak bilinen 2020'yi geride bırakarak 14.5 dereceyle 'Fransa tarihinin en yüksek ortalama sıcaklığa sahip yılı' oldu.1959'dan bu yana en az yağış alan ikinci yılYaz döneminde 3 kez kavurucu yaz sıcakları dalgasına maruz kalan ülkede, bazı günlerde hava sıcaklığı 40 derecenin üstünü görmüştü.Meteoroloji idaresi, yaz döneminde 33 günün aşırı sıcak geçtiğini açıklamıştı.Ülkede, yüksek sıcaklıklarla bağlantılı 2 bin 816 kişi hayatını kaybetmişti.Öte yandan ülkede yağış oranının yüzde 25 düştüğü 2022, '1959'dan bu yana yağışların en düşük olduğu ikinci yıl' olarak tarihe geçmişti.Fransa'da, yaz döneminde Grenoble başta olmak üzere birçok bölgede meydana gelen orman yangınları 'tarihin en büyük orman yangınları' arasına girmişti. 2022 yılının başından yaz sonuna kadar 47 bin hektara yakın yeşil alan, yangınlar nedeniyle zarara uğramıştı.
https://sputniknews.com.tr/20230105/turkiyede-son-52-yilin-en-sicak-aralik-ayi-yasandi-1065429624.html
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fransa, sıcaklık, yağış
fransa, sıcaklık, yağış

Fransa'da 2022 'ülke tarihinin en sıcak yılı' olarak kayıtlara geçti

16:27 06.01.2023
© AFP 2022 / THOMAS COEXFransa - kar yağışı
Fransa - kar yağışı - Sputnik Türkiye, 1920, 06.01.2023
© AFP 2022 / THOMAS COEX
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Fransa'da 2022'nin 'ülke tarihinin en sıcak yılı' olarak kayıtlara geçtiği belirtildi.
Fransa Meteoroloji İdaresi'nin verilerine göre, ülkede 2022 yılının ortalama sıcaklığı 14.5 derece olarak kayda geçti.
Böylece 1900'den bu yana kaydedilen sıcaklık değerleri bağlamında 2022, 'en sıcak yıl' olarak bilinen 2020'yi geride bırakarak 14.5 dereceyle 'Fransa tarihinin en yüksek ortalama sıcaklığa sahip yılı' oldu.

1959'dan bu yana en az yağış alan ikinci yıl

Yaz döneminde 3 kez kavurucu yaz sıcakları dalgasına maruz kalan ülkede, bazı günlerde hava sıcaklığı 40 derecenin üstünü görmüştü.
Meteoroloji idaresi, yaz döneminde 33 günün aşırı sıcak geçtiğini açıklamıştı.
Ülkede, yüksek sıcaklıklarla bağlantılı 2 bin 816 kişi hayatını kaybetmişti.
Öte yandan ülkede yağış oranının yüzde 25 düştüğü 2022, '1959'dan bu yana yağışların en düşük olduğu ikinci yıl' olarak tarihe geçmişti.
Fransa'da, yaz döneminde Grenoble başta olmak üzere birçok bölgede meydana gelen orman yangınları 'tarihin en büyük orman yangınları' arasına girmişti. 2022 yılının başından yaz sonuna kadar 47 bin hektara yakın yeşil alan, yangınlar nedeniyle zarara uğramıştı.
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