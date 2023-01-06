https://sputniknews.com.tr/20230106/euro-bolgesinde-enflasyon-aralikta-yuzde-92-oldu-1065453280.html
Euro Bölgesi'nde enflasyon aralıkta geriledi
Euro Bölgesi'nde enflasyon aralıkta geriledi
Euro Bölgesi'nde Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) Aralık 2022'de aylık yüzde 0.3 azalırken, yıllık bazda yüzde 9.2 yükseldi. 06.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-06T13:07+0300
2023-01-06T13:07+0300
2023-01-06T13:22+0300
euro bölgesi
avrupa'da enerji krizi
enflasyon
tüfe
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Euro Bölgesi'nde enflasyon, aralık ayında beklentilerin üzerinde düşüş gösterdi.Yıllık manşet enflasyon aralık ayında kasım ayındaki yüzde 10.1'den yüzde 9.2'ye geriledi. Ekonomistler ise oranın yüzde 9.7 olmasını bekliyordu.Gıda ve enerji fiyatları dışarıda bırakıldığında tüketici fiyatlarında yıllık artış oranı aralık ayında, kasım ayındaki yüzde 6.6'dan yüzde 6.9'a çıktı.Alkol ve tütün ürünleri de dışarıda bırakıldığında fiyatlarda yıllık artış aralık ayında yüzde 5.2 oldu. Kasımda yıllık artış yüzde 5 seviyesindeydi.
https://sputniknews.com.tr/20230105/polonya-merkez-bankasi-baskani-euroya-gecisin-ulke-icin-zararli-olacagini-soyledi-1065429812.html
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euro bölgesi, enflasyon, tüfe
euro bölgesi, enflasyon, tüfe
Euro Bölgesi'nde enflasyon aralıkta geriledi
13:07 06.01.2023 (güncellendi: 13:22 06.01.2023) Abone ol
Euro Bölgesi'nde Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) Aralık 2022'de aylık yüzde 0.3 azalırken, yıllık bazda yüzde 9.2 yükseldi.
Euro Bölgesi'nde enflasyon, aralık ayında beklentilerin üzerinde düşüş gösterdi.
Yıllık manşet enflasyon aralık ayında kasım ayındaki yüzde 10.1'den yüzde 9.2'ye geriledi. Ekonomistler ise oranın yüzde 9.7 olmasını bekliyordu.
Gıda ve enerji fiyatları dışarıda bırakıldığında tüketici fiyatlarında yıllık artış oranı aralık ayında, kasım ayındaki yüzde 6.6'dan yüzde 6.9'a çıktı.
Alkol ve tütün ürünleri de dışarıda bırakıldığında fiyatlarda yıllık artış aralık ayında yüzde 5.2 oldu. Kasımda yıllık artış yüzde 5 seviyesindeydi.