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Avrupa'da enerji krizi
Rusya'nın Ukrayna'daki özel operasyonu karşısında ABD'ye katılarak bir dizi ekonomik yaptırım kararı alan Avrupa'yı zorlu bir kış bekliyor. Hızla yükselen enerji fiyatları, ekonomik kriz ve toplumsal huzursuzluk gibi başlıklar, Rusya'ya yönelik bu 'cezalandırma' hamlesinin geri teptiğini gösteriyor.
https://sputniknews.com.tr/20230106/euro-bolgesinde-enflasyon-aralikta-yuzde-92-oldu-1065453280.html
Euro Bölgesi'nde enflasyon aralıkta geriledi
Euro Bölgesi'nde enflasyon aralıkta geriledi
Euro Bölgesi'nde Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) Aralık 2022'de aylık yüzde 0.3 azalırken, yıllık bazda yüzde 9.2 yükseldi. 06.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-06T13:07+0300
2023-01-06T13:22+0300
euro bölgesi
avrupa'da enerji krizi
enflasyon
tüfe
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Euro Bölgesi'nde enflasyon, aralık ayında beklentilerin üzerinde düşüş gösterdi.Yıllık manşet enflasyon aralık ayında kasım ayındaki yüzde 10.1'den yüzde 9.2'ye geriledi. Ekonomistler ise oranın yüzde 9.7 olmasını bekliyordu.Gıda ve enerji fiyatları dışarıda bırakıldığında tüketici fiyatlarında yıllık artış oranı aralık ayında, kasım ayındaki yüzde 6.6'dan yüzde 6.9'a çıktı.Alkol ve tütün ürünleri de dışarıda bırakıldığında fiyatlarda yıllık artış aralık ayında yüzde 5.2 oldu. Kasımda yıllık artış yüzde 5 seviyesindeydi.
https://sputniknews.com.tr/20230105/polonya-merkez-bankasi-baskani-euroya-gecisin-ulke-icin-zararli-olacagini-soyledi-1065429812.html
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euro bölgesi, enflasyon, tüfe
euro bölgesi, enflasyon, tüfe

Euro Bölgesi'nde enflasyon aralıkta geriledi

13:07 06.01.2023 (güncellendi: 13:22 06.01.2023)
© AAEuro Bölgesi
Euro Bölgesi - Sputnik Türkiye, 1920, 06.01.2023
© AA
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Euro Bölgesi'nde Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) Aralık 2022'de aylık yüzde 0.3 azalırken, yıllık bazda yüzde 9.2 yükseldi.
Euro Bölgesi'nde enflasyon, aralık ayında beklentilerin üzerinde düşüş gösterdi.
Yıllık manşet enflasyon aralık ayında kasım ayındaki yüzde 10.1'den yüzde 9.2'ye geriledi. Ekonomistler ise oranın yüzde 9.7 olmasını bekliyordu.
Gıda ve enerji fiyatları dışarıda bırakıldığında tüketici fiyatlarında yıllık artış oranı aralık ayında, kasım ayındaki yüzde 6.6'dan yüzde 6.9'a çıktı.
Alkol ve tütün ürünleri de dışarıda bırakıldığında fiyatlarda yıllık artış aralık ayında yüzde 5.2 oldu. Kasımda yıllık artış yüzde 5 seviyesindeydi.
Bankamatik - banka - para çekme - Sputnik Türkiye, 1920, 05.01.2023
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