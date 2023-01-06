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https://sputniknews.com.tr/20230106/estonyada-sovyet-anitlarinin-sokulmesi-icin-en-az-900-bin-euro-tahsis-edildi-1065465518.html
Estonya’da Sovyet anıtlarının sökülmesi için en az 900 bin euro tahsis edildi
Estonya’da Sovyet anıtlarının sökülmesi için en az 900 bin euro tahsis edildi
Estonya Hükümeti’nin, ülkedeki Sovyet askerlerin anıtlarının sökülmesi için en az 900 bin euro tahsis ettiği belirtildi. 06.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-06T17:54+0300
2023-01-06T17:54+0300
dünya
estonya
sovyet
anıt
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Estonya devlet televizyon ve radyo kuruluşu ERR’nin aktardığına göre, Hükümet Sözcüsü Jevgenia Värä, “Hükümet, kamusal alanın güvenliğini tehdit eden Sovyet askeri anıtlarının kaldırılmasıyla ilgili faaliyetler için Savunma Bakanlığı’nın yetkisi altındaki kurumlara 916 bin 405 euro tahsis etti” diye açıkladı.Özel komisyonun, ülkede, üzerinde Sovyet simgelerinin bulunduğu 322 anıt tespit ettiği ifade edilen açıklamada, 244 anıtın yıkılması veya değiştirilmesi gerektiği, 56’sının artık söküldüğü kaydedildi.
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estonya, sovyet, anıt
estonya, sovyet, anıt

Estonya’da Sovyet anıtlarının sökülmesi için en az 900 bin euro tahsis edildi

17:54 06.01.2023
© Flickr / Gil EwingEstonya bayrağı
Estonya bayrağı - Sputnik Türkiye, 1920, 06.01.2023
© Flickr / Gil Ewing
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Estonya Hükümeti’nin, ülkedeki Sovyet askerlerin anıtlarının sökülmesi için en az 900 bin euro tahsis ettiği belirtildi.
Estonya devlet televizyon ve radyo kuruluşu ERR’nin aktardığına göre, Hükümet Sözcüsü Jevgenia Värä, “Hükümet, kamusal alanın güvenliğini tehdit eden Sovyet askeri anıtlarının kaldırılmasıyla ilgili faaliyetler için Savunma Bakanlığı’nın yetkisi altındaki kurumlara 916 bin 405 euro tahsis etti” diye açıkladı.
Özel komisyonun, ülkede, üzerinde Sovyet simgelerinin bulunduğu 322 anıt tespit ettiği ifade edilen açıklamada, 244 anıtın yıkılması veya değiştirilmesi gerektiği, 56’sının artık söküldüğü kaydedildi.
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