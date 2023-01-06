https://sputniknews.com.tr/20230106/estonyada-sovyet-anitlarinin-sokulmesi-icin-en-az-900-bin-euro-tahsis-edildi-1065465518.html

Estonya’da Sovyet anıtlarının sökülmesi için en az 900 bin euro tahsis edildi

Estonya’da Sovyet anıtlarının sökülmesi için en az 900 bin euro tahsis edildi

Estonya Hükümeti’nin, ülkedeki Sovyet askerlerin anıtlarının sökülmesi için en az 900 bin euro tahsis ettiği belirtildi. 06.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-06T17:54+0300

2023-01-06T17:54+0300

2023-01-06T17:54+0300

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anıt

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Estonya devlet televizyon ve radyo kuruluşu ERR’nin aktardığına göre, Hükümet Sözcüsü Jevgenia Värä, “Hükümet, kamusal alanın güvenliğini tehdit eden Sovyet askeri anıtlarının kaldırılmasıyla ilgili faaliyetler için Savunma Bakanlığı’nın yetkisi altındaki kurumlara 916 bin 405 euro tahsis etti” diye açıkladı.Özel komisyonun, ülkede, üzerinde Sovyet simgelerinin bulunduğu 322 anıt tespit ettiği ifade edilen açıklamada, 244 anıtın yıkılması veya değiştirilmesi gerektiği, 56’sının artık söküldüğü kaydedildi.

estonya

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estonya, sovyet, anıt