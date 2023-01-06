https://sputniknews.com.tr/20230106/dolar-ve-altin-fiyatlarinda-son-durum-ne-1065446327.html
Dolar ve altın fiyatlarında son durum ne?
Dolar ve altın fiyatlarında son durum ne?
Dolar dün 17.79 ile yen, rekor düzeyini test etmesinin ardından bugüne 17.75 seviyesinde başladı. Gram altın da bin 110 liradan alıcı buluyor. 06.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-06T09:23+0300
2023-01-06T09:23+0300
2023-01-06T09:23+0300
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Dolar, 6 Ocak 2023 sabahında 17,75 lira bandının üzerinde işlem görüyor.Spot piyasada döviz satış fiyatları;Dolar 17,7666 liraEuro 19,7655 liraEuro/dolar paritesi ise 1,0531 seviyesinde yer alıyor.Altın fiyatlarında son durum ne?Çarşamba günü 1124 lira ile tarihi zirvesini yenileyen gram altın, dünü hafif düşüşle 1106 liradan kapadı.6 Ocak sabahında ise spot piyasada altın satış fiyatları şu şekilde:Gram altın 1110 lira,Çeyrek altın 1782 lira,Yarım altın 3724 lira,Cumhuriyet altını 7422 liradan el değiştiriyor.
https://sputniknews.com.tr/20230105/dolarda-yeni-rekor-borsada-dalgalanma-1065421115.html
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dolar ne kadar,euro ne kadar,dolar fiyatları,çeyrek altın ne kadar,gram altın ne kadar
dolar ne kadar,euro ne kadar,dolar fiyatları,çeyrek altın ne kadar,gram altın ne kadar
Dolar ve altın fiyatlarında son durum ne?
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Dolar dün 17.79 ile yen, rekor düzeyini test etmesinin ardından bugüne 17.75 seviyesinde başladı. Gram altın da bin 110 liradan alıcı buluyor.
Dolar, 6 Ocak 2023 sabahında 17,75 lira bandının üzerinde işlem görüyor.
Spot piyasada döviz satış fiyatları;
Euro/dolar paritesi ise 1,0531 seviyesinde yer alıyor.
Altın fiyatlarında son durum ne?
Çarşamba günü 1124 lira ile tarihi zirvesini yenileyen gram altın, dünü hafif düşüşle 1106 liradan kapadı.
6 Ocak sabahında ise spot piyasada altın satış fiyatları şu şekilde:
Cumhuriyet altını 7422 liradan el değiştiriyor.