Türkiye
Para - hesap makinesi - Sputnik Türkiye, 1920
EKONOMİ
Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
https://sputniknews.com.tr/20230106/dolar-ve-altin-fiyatlarinda-son-durum-ne-1065446327.html
Dolar ve altın fiyatlarında son durum ne?
Dolar ve altın fiyatlarında son durum ne?
Dolar dün 17.79 ile yen, rekor düzeyini test etmesinin ardından bugüne 17.75 seviyesinde başladı. Gram altın da bin 110 liradan alıcı buluyor. 06.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-06T09:23+0300
2023-01-06T09:23+0300
ekonomi
dolar
dolar/tl
euro
euro/tl
altın
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/0c/08/1064330428_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_2f4658b630d52f31cda32005ce44fd65.jpg
Dolar, 6 Ocak 2023 sabahında 17,75 lira bandının üzerinde işlem görüyor.Spot piyasada döviz satış fiyatları;Dolar 17,7666 liraEuro 19,7655 liraEuro/dolar paritesi ise 1,0531 seviyesinde yer alıyor.Altın fiyatlarında son durum ne?Çarşamba günü 1124 lira ile tarihi zirvesini yenileyen gram altın, dünü hafif düşüşle 1106 liradan kapadı.6 Ocak sabahında ise spot piyasada altın satış fiyatları şu şekilde:Gram altın 1110 lira,Çeyrek altın 1782 lira,Yarım altın 3724 lira,Cumhuriyet altını 7422 liradan el değiştiriyor.
https://sputniknews.com.tr/20230105/dolarda-yeni-rekor-borsada-dalgalanma-1065421115.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/0c/08/1064330428_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_7871e048e37cc3fdb87ea11ad3a22087.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
dolar ne kadar,euro ne kadar,dolar fiyatları,çeyrek altın ne kadar,gram altın ne kadar
dolar ne kadar,euro ne kadar,dolar fiyatları,çeyrek altın ne kadar,gram altın ne kadar

Dolar ve altın fiyatlarında son durum ne?

09:23 06.01.2023
© AA2022'de Google'da en çok arananlar belli oldu
2022'de Google'da en çok arananlar belli oldu - Sputnik Türkiye, 1920, 06.01.2023
© AA
Abone olTelegram
Dolar dün 17.79 ile yen, rekor düzeyini test etmesinin ardından bugüne 17.75 seviyesinde başladı. Gram altın da bin 110 liradan alıcı buluyor.
Dolar, 6 Ocak 2023 sabahında 17,75 lira bandının üzerinde işlem görüyor.
Spot piyasada döviz satış fiyatları;
Dolar 17,7666 lira
Euro 19,7655 lira
Euro/dolar paritesi ise 1,0531 seviyesinde yer alıyor.

Altın fiyatlarında son durum ne?

Çarşamba günü 1124 lira ile tarihi zirvesini yenileyen gram altın, dünü hafif düşüşle 1106 liradan kapadı.
6 Ocak sabahında ise spot piyasada altın satış fiyatları şu şekilde:
Gram altın 1110 lira,
Çeyrek altın 1782 lira,
Yarım altın 3724 lira,
Cumhuriyet altını 7422 liradan el değiştiriyor.
Dolar - Sputnik Türkiye, 1920, 05.01.2023
EKONOMİ
Dolarda yeni rekor, borsada dalgalanma
Dün, 14:37
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала