https://sputniknews.com.tr/20230106/dolar-ve-altin-fiyatlarinda-son-durum-ne-1065446327.html

Dolar ve altın fiyatlarında son durum ne?

Dolar ve altın fiyatlarında son durum ne?

Dolar dün 17.79 ile yen, rekor düzeyini test etmesinin ardından bugüne 17.75 seviyesinde başladı. Gram altın da bin 110 liradan alıcı buluyor. 06.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-06T09:23+0300

2023-01-06T09:23+0300

2023-01-06T09:23+0300

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Dolar, 6 Ocak 2023 sabahında 17,75 lira bandının üzerinde işlem görüyor.Spot piyasada döviz satış fiyatları;Dolar 17,7666 liraEuro 19,7655 liraEuro/dolar paritesi ise 1,0531 seviyesinde yer alıyor.Altın fiyatlarında son durum ne?Çarşamba günü 1124 lira ile tarihi zirvesini yenileyen gram altın, dünü hafif düşüşle 1106 liradan kapadı.6 Ocak sabahında ise spot piyasada altın satış fiyatları şu şekilde:Gram altın 1110 lira,Çeyrek altın 1782 lira,Yarım altın 3724 lira,Cumhuriyet altını 7422 liradan el değiştiriyor.

https://sputniknews.com.tr/20230105/dolarda-yeni-rekor-borsada-dalgalanma-1065421115.html

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