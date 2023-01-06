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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yeni Camii benim için çok önemlidir, burada anılarımız var
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yeni Camii benim için çok önemlidir, burada anılarımız var
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, restorasyonu tamamlanan Yeni Camii'nin yeniden ibadete açılış töreninde, "Yeni Camii benim için çok önemlidir burada... 06.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-06T14:26+0300
2023-01-06T14:30+0300
politika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'daki 365 yıllık Yeni Camii'nin yeniden ibadete açılma töreninde konuştu. Erdoğan, ''Eminönü'nde bulunan 3.5 asırlık Yeni Cami'nin 2016 yılında başlanan restorasyonu tamamlandı'' açıklamasında bulundu. 'Burada emeği geçen tüm mimarlarımızı şahsım milletim adına kendilerine tekrar teşekkür ediyorum' diyen Erdoğan, ''Yeni Cami, bir kenara konulacak cami değil. Bir kadir gecesi burada Feyzullah Hocamız ile vaaz verdik. Yeni Cami'nin bizde böyle bir hatırası var'' ifadelerini kullandı.
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recep tayyip erdoğan
recep tayyip erdoğan

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yeni Camii benim için çok önemlidir, burada anılarımız var

14:26 06.01.2023 (güncellendi: 14:30 06.01.2023)
© FotoğrafErdoğan
Erdoğan - Sputnik Türkiye, 1920, 06.01.2023
© Fotoğraf
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, restorasyonu tamamlanan Yeni Camii'nin yeniden ibadete açılış töreninde, "Yeni Camii benim için çok önemlidir burada anılarımız var" açıklamasında bulundu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'daki 365 yıllık Yeni Camii'nin yeniden ibadete açılma töreninde konuştu.
Erdoğan, ''Eminönü'nde bulunan 3.5 asırlık Yeni Cami'nin 2016 yılında başlanan restorasyonu tamamlandı'' açıklamasında bulundu. 'Burada emeği geçen tüm mimarlarımızı şahsım milletim adına kendilerine tekrar teşekkür ediyorum' diyen Erdoğan, ''Yeni Cami, bir kenara konulacak cami değil. Bir kadir gecesi burada Feyzullah Hocamız ile vaaz verdik. Yeni Cami'nin bizde böyle bir hatırası var'' ifadelerini kullandı.
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