https://sputniknews.com.tr/20230106/cumhurbaskani-erdogan-yeni-camii-benim-icin-cok-onemlidir-burada-anilarimiz-var-1065455533.html

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yeni Camii benim için çok önemlidir, burada anılarımız var

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yeni Camii benim için çok önemlidir, burada anılarımız var

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, restorasyonu tamamlanan Yeni Camii'nin yeniden ibadete açılış töreninde, "Yeni Camii benim için çok önemlidir burada... 06.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-06T14:26+0300

2023-01-06T14:26+0300

2023-01-06T14:30+0300

politika

recep tayyip erdoğan

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'daki 365 yıllık Yeni Camii'nin yeniden ibadete açılma töreninde konuştu. Erdoğan, ''Eminönü'nde bulunan 3.5 asırlık Yeni Cami'nin 2016 yılında başlanan restorasyonu tamamlandı'' açıklamasında bulundu. 'Burada emeği geçen tüm mimarlarımızı şahsım milletim adına kendilerine tekrar teşekkür ediyorum' diyen Erdoğan, ''Yeni Cami, bir kenara konulacak cami değil. Bir kadir gecesi burada Feyzullah Hocamız ile vaaz verdik. Yeni Cami'nin bizde böyle bir hatırası var'' ifadelerini kullandı.

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Sputnik Türkiye

recep tayyip erdoğan